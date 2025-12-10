Hallaron el cuerpo de una mujer en una letrina de Posadas y detuvieron a su yerno como principal sospechoso

Posadas: el lugar donde hallaron el cuerpo de la víctima

Una mujer de 50 años fue encontrada muerta este miércoles por la tarde dentro de una letrina en la Chacra 101 de Posadas, en la provincia de Misiones, y la Policía provincial detuvo como principal sospechoso a su yerno.

El sospechoso arrestado es un joven de 22 años, identificado como Alexander Dionel A., quien según los vecinos mantenía constantes enfrentamientos con la mujer. La autopsia al cadáver será determinante para conocer las circunstancias de la muerte de Liliana Beatriz Cabrera.

El hallazgo, que tuvo lugar alrededor de las 16 de este miércoles en un domicilio ubicado en la calle Semilla y 82, fue hecho por personal de la Comisaría 17ª de la Policía de Misiones: el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, tras lo cual se preservó la escena a la espera de las instrucciones del juez de Instrucción N°3, Fernando Verón.

El magistrado coordinó las primeras diligencias en el lugar, según se precisó oficialmente. En simultáneo, se solicitó la intervención de Policía Científica, Bomberos y del médico policial, quienes llevaron adelante las habituales tareas periciales para recolectar pruebas y documentación del hecho.

El cuerpo de Cabrera fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, procedimiento que será clave para establecer la causa de muerte y el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

Las autoridades provinciales mantienen la detención del albañil y changarín Alexander Dionel A. en averiguación del hecho, mientras continúa la investigación para determinar su participación.

Finalmente, el domicilio fue precintado y quedó bajo custodia policial, a fin de continuar con las pruebas científicas en las próximas horas, mientras avanza la investigación bajo directivas de la Justicia.

Según el portal misionero El Territorio, se intenta establecer si el detenido habría intentado ocultar el ataque a su suegra alegando que había abandonado la casa. En ese sentido, los investigadores tomaron testimonios que alegaban que la víctima salía de su casa solo la pensión.

La hija de Beatriz les explicó a los investigadores que hacía dos días que no tenía noticias de su mamá, quien compartía su casa con ella y su pareja, que se había mudado allí en 2023, ya que por ese entonces nació el primer hijo de ambos.

La convivencia no era la mujer, según contaron los vecinos: “Era habitual escuchar gritos o peleas”. Y dijeron que Beatriz tenía un carácter muy fuerte.

Relaciones peligrosas

Yonatan Ariel Da Silva estaba detenido desde 2020 por el crimen de su madrastra

Hace apenas 10 días, Yonatan Ariel Da Silva fue recapturado luego de que se fugara del Servicio Penitenciario Provincial de Puerto Rico, Misiones, donde estaba preso desde 2020 por el crimen de su madrastra.

Al prófugo la vida en la clandestinidad le duró exactamente una semana: fue detenido en Yatytay Bonanza, Paraguay, tras un operativo coordinado entre la Policía de Misiones y la Policía Militar paraguaya.

Da Silva, de 34 años, se encontraba detenido desde 2020 en la Unidad Penal VII de Puerto Rico por el crimen de Patricia Fixa Mereles (31), su madrastra.

Según la causa, el 6 de agosto de 2020 Da Silva se presentó en la vivienda de su padre, ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de Puerto Iguazú, con un revólver calibre .38 en una de sus manos. Tras ingresar al domicilio, discutió brevemente con su madrastra y la mató de un balazo en la cabeza.

En ese momento, en la misma habitación estaban presentes una de las hijas adolescentes de la mujer y su abuelo paterno. Ambos fueron testigos directos del crimen. Pero, al dar testimonio durante el juicio, el padre del imputado afirmó que a su hijo “se le escapó el tiro”, dando a entender que se trató de un accidente.