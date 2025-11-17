Buscan a un peligroso asesino que escapó de la cárcel en Misiones: estaba detenido por el crimen de su madrastra

Yonatan Ariel D. estaba detenido desde 2020 por el crimen de su madrastra.

Yonatan Ariel D., de 34 años, quien se encontraba detenido desde 2020 en la Unidad Penal VII de Puerto Rico (Misiones) por el crimen de Patricia Fixa Mereles (31), su madrastra, escapó de prisión este domingo y ahora es buscado intensamente por la Policía provincial. Mientras continúa la investigación, las autoridades del Ministerio de Seguridad misionero dispusieron el pase a disponibilidad del personal de guardia que trabajaba en la prisión al momento de la fuga del interno.

Fuentes del Servicio Penitenciario de Misiones consultadas por Infobae precisaron que la ausencia de Yonatan fue detectada por los penitenciarios en horas de la tarde, mientras realizaban rondas de control por el complejo. El detenido no estaba presente en el pabellón de población general, donde se encontraba alojado, y su desaparición encendió las alarmas del complejo.

Al notar que el recluso no se encontraba en su celda, los guardias dieron el aviso correspondiente y de inmediato se adoptaron las medidas de seguridad para contener a los detenidos y resguardar el establecimiento.

La Unidad Penal VII de Puerto Rico.

Ante esta situación, personal de la Policía de Misiones activó el protocolo de búsqueda para lograr la recaptura del evadido, con la distribución de agentes en puntos estratégicos de la provincia, el refuerzo de controles policiales y la coordinación de distintas acciones con otras fuerzas de seguridad para su localización.

Yonatan D., de nacionalidad argentina, mide 1,72 m y luce un tatuaje de un águila de unos 15 centímetros en el antebrazo izquierdo. El detalle grabado en su piel lo distingue y es el dato que dieron los investigadores para llegar a su reconocimiento.

Mientras se desarrolla la investigación para intentar dar con el paradero del prófugo, las autoridades de la Policía provincial dispusieron el pase a disponibilidad de los nueve penitenciarios que estaban de guardia este domingo, “Se realizan las actuaciones internas administrativas para determinar responsabilidades de cada uno”, explicaron las fuentes del caso a este medio.

El crimen que derivó en su detención

Según consigna el diario misionero Primera Edición, Yonatan Ariel D. se presentó el jueves 6 de agosto de 2020 en la vivienda de su padre, ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de Puerto Iguazú, con un revólver calibre .38 en una de sus manos. Tras ingresar al domicilio, discutió brevemente con Patricia Fixa Mereles, su madrastra y, acto seguido, la mató de un balazo en la cabeza.

Yonatan D. asesinó a la pareja de su padre frente a una de las hijas adolescentes de la mujer y su abuelo paterno. Al brindar su testimonio durante el juicio, el progenitor del imputado afirmó que a su hijo “se le escapó el tiro”, dando a entender que se trató de un accidente.

Yonatan Ariel D. tiene un tatuaje de un águila en el antebrazo izquierdo.

El jueves 19 de mayo de 2022, casi dos años después del crimen, el imputado fue condenado a prisión perpetua por el delito de femicidio en el Tribunal Penal de Eldorado.

No obstante, el defensor oficial de Yonatan D. apeló el fallo en casación y, una vez revisada la sentencia por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, los jueces ordenaron que se fije una nueva condena.

Concretamente, para el máximo órgano judicial de la provincia no se trató de un femicidio, ya que los magistrados consideraron que no tiene las características. Por ello, se debió determinar una nueva condena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal.

Tras el juicio, dos de los tres camaristas del Tribunal de Eldorado que condenaron al imputado consideraron que el hecho se dio “en un contexto de violencia de género y desigual de poder”.

Para los jueces “se trató de un conflicto familiar que terminó con una vida por motivos absurdos e injustificables, y que se habla de vulnerabilidad de la víctima sin describir las características que la colocan en ese estado más allá de recurrir a enunciados meramente dogmáticos y genéricos, ejemplificando que aseveraciones como las del caso, colocarían a todos los actos de violencia dolosa que culminen en la muerte de una mujer en la condena máxima y la figura prevista por el artículo 79 del Código Penal quedarían reservadas exclusivamente a casos de homicidios de personas del género masculino”.

Ante el cambio de carátula de la causa, fuentes penitenciarias explicaron a este medio que Yonatan D., al día de hoy, aún no tiene condena firme.