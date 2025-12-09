Un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle a su hermano en La Matanza

El momento en que un vecino intentó frenar la fuga de uno de los delincuentes

La localidad de Aldo Bonzi, en el partido bonaerense de La Matanza, fue escenario este lunes por la noche de un violento tiroteo entre una banda de delincuentes y un gendarme, quien repelió un intento de robo a su hermano en la puerta de su casa. Producto del enfrentamiento, uno de los asaltantes murió en el lugar, en tanto que el dueño de casa, su pareja y un vecino resultaron heridos de bala.

Según precisaron fuentes del caso a Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 20.20 en el cruce de las calles Pirán y Janner. Allí arribó Carlos G. -un cabo de Gendarmería que presta servicio en el Edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro- a bordo de su Volkswagen Gol Trend para visitar a su hermano Ariel G., también cabo de la GNA, pero con funciones en el Destacamento Móvil 2 de Ezeiza.

Mientras aguardaba en la puerta, Carlos G. notó que un Ford Focus se acercó a la zona de forma sospechosa. Y la intuición no le falló: en cuestión de segundos, salieron del vehículo al menos tres ladrones con intención de robo. Él, sin embargo, alcanzó a acelerar antes de ser abordado y escapó del lugar.

La situación no fue la misma para Ariel G., quien ya había salido a la vereda de su casa y quedó cara a cara con los atacantes. Fue en ese momento que este intentó defenderse y se desató el enfrentamiento armado.

Producto del tiroteo, un delincuente, luego identificado como Kevin Escobar, de 22 años y con un amplio prontuario penal, murió en el lugar, mientras que sus cómplices lograron darse a la fuga.

El video que encabeza esta nota, extraído de dos cámaras de seguridad municipales, muestra el momento en que un vecino, que se percató de lo que estaba ocurriendo, intentó encerrar con su auto a uno de los asaltantes que escapaba de la escena corriendo a toda velocidad.

Un vecino de la zona intentó detener a uno de los delincuentes que se daba a la fuga.

Ariel G., por su parte, sufrió una herida de arma de fuego en la boca. La pareja del gendarme, de 25 años, también resultó herida de un disparo en el tórax, y un vecino que circulaba por la zona fue herido en una de sus piernas. Todos fueron trasladados al hospital Ballestrini.

Fuentes de Gendarmería Nacional consultadas por este medio señalaron que Ariel G. y su novia fueron intervenidos quirúrgicamente, se encuentran estables y se aguardan sus respectivas evoluciones. Por su parte, el civil lesionado en una de sus extremidades recibió las atenciones médicas necesarias y se encontraba fuera de peligro.

Según pudo saber este medio, Kevin Agustín Escobar, el delincuente abatido, tenía domicilio registrado en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, y contaba con antecedentes por robo agravado y por encubrimiento agravado, en una causa de este año que tramita en el Departamento Judicial de Esteban Echeverría.

La investigación del hecho quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, cuyo uno de sus titulares, Carlos Fornaro, dispuso las diligencias para esclarecer el hecho.

La causa quedó caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa, criminis causae, por resultar las víctimas integrantes de una fuerza de seguridad (dos hechos), en concurso real con robo Calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda.

También este lunes, y en un hecho similar, un agente de la Policía Federal mató a un delincuente de 15 años luego de un intento de asalto en la villa San Petesburgo (La Matanza).

El caso, que también trabaja el fiscal Fornaro, fue calificado como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio, aunque el funcionario judicial no tomó medidas contra el policía, al considerar que actuó en defensa propia ante una amenaza a su vida mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes.

El cuerpo del joven fue trasladado al hospital Paroissien, en Isidro Casanova, donde llegó sin vida

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio Primer Plano Online, el policía, que pertenece a la División de Custodia Inmigrante de la PFA, se encontraba realizando un viaje solicitado a través de la aplicación, conduciendo su propio Chevrolet Corsa gris.

Al detenerse en el lugar indicado por la app, un individuo subió por una de las puertas traseras y lo tomó del cuello. En ese momento, entre 7 y 8 personas, una de ellas armada, se acercaron al vehículo.

El agente extrajo su arma y disparó contra uno de los atacantes que intentaba abrir la puerta del conductor desde el exterior. El joven herido se alejó unos metros y cayó al suelo, tras lo cual varios de sus acompañantes lo subieron a otro automóvil para trasladarlo de urgencia al hospital.

Mientras tanto, el asaltante que había ingresado al vehículo simulando ser pasajero aprovechó la confusión para robar el teléfono celular del chofer y escapar a pie.

El policía encendió el automóvil y se alejó varias cuadras, ya que un grupo de personas comenzaba a acercarse al lugar y la situación se volvía hostil. Finalmente, detuvo su marcha en la esquina de Madrid y Anatole France, donde llamó al 911 para reportar lo sucedido.

El joven fallecido, identificado como D. S. D., tenía domicilio en la villa San Petesburgo y antecedentes penales, a pesar de ser menor de edad. Además, había estado internado en un centro de rehabilitación para adicciones, del que había egresado semanas antes del hecho.

El cuerpo del joven fue trasladado al hospital Paroissien, en Isidro Casanova, donde llegó sin vida. El fiscal Fornaro dispuso la realización de la autopsia para avanzar en la causa.