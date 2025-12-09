Crimen y Justicia

Un policía se defendió de un robo y mató a un ladrón de 15 años en La Matanza

La situación se produjo cuando un grupo de entre siete y ocho personas abordó al conductor, y este respondió con su arma de fuego. El menor tenía antecedentes penales y estuvo internado en un centro de rehabilitación para adicciones

Un policía que estaba trabajando
Un policía que estaba trabajando como chofer en una aplicación baleó y mató a adolescente de 15 años que quiso robarle

Un adolescente de 15 años murió tras recibir un disparo de un agente de la Policía Federal, que trabajaba como chofer para la aplicación en su día libre, luego de un intento de asalto en la villa San Petesburgo, en La Matanza. El caso, que investiga el fiscal Claudio Fornaro de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, fue calificado como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio, aunque el funcionario judicial no tomó medidas contra el policía, al considerar que actuó en defensa propia ante una amenaza a su vida.

El episodio ocurrió en la intersección de la calle Colonia y una arteria sin nombre en el barrio de San Justo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primer Plano Online, policía, que pertenece a la División de Custodia Inmigrante de la Policía Federal, se encontraba realizando un viaje solicitado a través de la aplicación, conduciendo su propio Chevrolet Corsa gris.

Según su declaración ante la Justicia, al detenerse en el lugar indicado por la app, un individuo subió por una de las puertas traseras y lo tomó del cuello. En ese momento, entre 7 y 8 personas, una de ellas armada, se acercaron al vehículo.

El agente extrajo su arma y disparó contra uno de los atacantes que intentaba abrir la puerta del conductor desde el exterior. El joven herido se alejó unos metros y cayó al suelo, tras lo cual varios de sus acompañantes lo subieron a otro automóvil para trasladarlo de urgencia al hospital.

Mientras tanto, el asaltante que había ingresado al vehículo simulando ser pasajero aprovechó la confusión para robar el teléfono celular del chofer y escapar a pie.

El cuerpo del joven fue
El cuerpo del joven fue trasladado al hospital Paroissien, en Isidro Casanova, donde llegó sin vida

El policía encendió el automóvil y se alejó varias cuadras, ya que un grupo de personas comenzaba a acercarse al lugar y la situación se volvía hostil. Finalmente, detuvo su marcha en la esquina de Madrid y Anatole France, donde llamó al 911 para reportar lo sucedido.

El joven fallecido, identificado como D. S. D., tenía domicilio en la villa San Petesburgo y antecedentes penales, a pesar de ser menor de edad. Además, había estado internado en un centro de rehabilitación para adicciones, del que había egresado semanas antes del hecho.

El cuerpo del joven fue trasladado al hospital Paroissien, en Isidro Casanova, donde llegó sin vida. El fiscal Fornaro dispuso la realización de la autopsia para avanzar en la causa.

El fiscal Fornaro no adoptó ninguna medida restrictiva contra el policía, al considerar que su accionar respondió a una situación de peligro inminente.

Un policía retirado se defendió de un robo en su casa y baleó a uno de los ladrones

Un suboficial mayor retirado de la Policía Federal de 75 años disparó contra un grupo de delincuentes, que irrumpió en su vivienda en Morón durante la madrugada del domingo, hiriendo a uno de los asaltantes. El sospechoso herido, de 20 años, fue encontrado en el patio de la propiedad y trasladado bajo custodia policial al hospital de Haedo, donde permanece detenido por robo agravado.

Presidente Alessandri y Avenida Don
Presidente Alessandri y Avenida Don Bosco, donde ocurrió el asalto

La investigación reveló que el detenido, domiciliado en Castelar Sur, tenía un pedido de captura activa por homicidio agravado criminis causa desde el 29 de mayo del año pasado en Esteban Echeverría, en una causa a cargo del Juzgado de Garantías N°2.

El disparo efectuado por el ex policía, con una pistola Taurus 1125 calibre 9 milímetros, alcanzó al sospechoso en el hombro y la nuca, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI N°3 de Morón, dirigida por la fiscal Valeria Courtade, quien imputó al joven herido por robo agravado y no adoptó medidas contra el ex suboficial mayor. Tras el hecho, los cómplices del detenido lograron escapar.

