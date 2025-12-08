Detuvieron a una vecina del ex policía asesinado a puñaladas al que le quemaron la casa para borrar rastros

La PFA arrestó a la sospechosa del crimen de un jubilado de la Bonaerense

Fue a mediados de septiembre de 2023. Oscar Alberto Ávalos, un policía retirado de la Bonaerense de 78 años, fue hallado asesinado en su casa de la localidad de General Rodríguez. Lo habían matado a puñaladas en su habitación para luego robarle. Después, incendiaron la escena crimen para borrar cualquier tipo de rastro. Casi dos años y tres meses después del asesinato, fue detenida la principal sospechosa del homicidio, una vecina de la víctima.

Fuentes del caso que investiga el fiscal Ezequiel Freydier, de la UFI N°12 de Drogas de Moreno, con la secretaria Sofía Giaccaglia; dijeron a Infobae que la sospechosa fue identificada como Laura D., de 47 años, y quien vivía a 150 metros de la propiedad de la víctima y es trabajadora sexual. Está acusada por el delito de homicidio criminis causa, que es matar para ocular otro delito y lograr la impunidad, en este caso fue el robo.

La División Operaciones Área Metropolitana Norte de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal concretó este lunes el arresto de la sospechosa por el robo y el crimen del suboficial mayor retirado de la Policía Bonaerense tras meses de búsqueda del autor del asesinato.

El hecho investigado ocurrió el 16 de septiembre de 2023, cuando los integrantes del Comando Patrulla local y del cuartel de Bomberos de zona recibieron un alerta por un incendio.

El operativa para arrestar a la sospechosa del crimen

El fuego se registró en una casa ubicada casi en la intersección de Los Aromos y Mario Bonino, en el barrio Maravilla del Oeste, un lugar residencial situado unas cuantas cuadras de la Ruta 7, de viviendas bajas y calles de tierra.

Tras extinguir el fuego, los efectivos que llegaron hasta el lugar observaron que dentro de la habitación estaba muerto Ávalos. Como el incendio apenas causó daños en el dormitorio de la víctima y no alcanzó a carbonizar el cuerpo, los investigadores pudieron establecer que se trataba del policía retirado con jerarquía de suboficial mayor, que además vivía solo en su casa.

La autopsia fue contundente: le habían dado 12 puñaladas en el pecho y en el estómago. Además, lo golpearon violentamente en la cabeza.

También se dio cuenta de que de la casa de la víctima faltaban algunos objetos, entre ellos un televisor de 43″, por lo que la principal hipótesis se orientó a un crimen en el marco de un robo.

“Quisieron quemar todo para borrar las pruebas, pero el fuego sólo quemó el cuarto”, aclaró una fuente del caso por ese entonces.

También afirmaron que el hombre de 78 años, padre de un oficial también de la Bonaerense de alta jerarquía, no tenía ningún tipo de conflicto con nadie. Incluso, sus familiares aseguraron que no tenían conocimiento de que hubiese recibido amenazas en los días previos.

Así, se analizaron los últimos movimientos del ex policía y las llamadas de celular efectuadas en los días previos al crimen: ahí surgió un dato clave. Ese día había intercambiado llamados con la hija de su vecina, hoy presa.

Pero la investigación, que estuvo a cargo de la Policía Bonaerense, en agosto de este año recayó en la División Operaciones Área Metropolitana Norte de la PFA.

El trabajo de inteligencia permitió determinar que la vecina de la víctima, Laura D., estaba involucrada en el hecho: le endilgaban haber tenido en su poder un televisor de 43″ similar al robado a la víctima, más los llamados del día del crimen y el testimonio clave de un arrepentido en el caso.

Por eso, este lunes los agentes procedieron a ejecutar la orden de allanamiento y lograron su detención.

En la vivienda secuestraron además el teléfono de la sospechosa, quien fue remitida a la alcaidía de la Superintendencia de la PFA que logró el arresto. Luego, llegará el turno de que comparezca ante el fiscal Freydier, aunque la causa original había estado en manos de Alejandra Silvana Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 del Departamento Judicial de General Rodríguez.