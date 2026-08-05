Lluvias, tormentas y ráfagas de viento en el AMBA: el pronóstico para los próximos días

El SMN indicó lluvias aisladas para esta mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana marcada por lluvias dispersas, cambios bruscos en la temperatura y ráfagas de viento de hasta 69 kilómetros por hora, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El informe oficial señala que el tiempo inestable se concentra principalmente entre hoy y mañana, dejando atrás jornadas más templadas para dar paso a un marcado descenso térmico.

De acuerdo con la información suministrada por el SMN, este miércoles presenta probabilidades de precipitaciones entre el 10% y el 40% durante la mañana, aunque las condiciones tienden a estabilizarse hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilan entre los 13°C y 16°C, con vientos moderados del sector sur.

PUBLICIDAD

El jueves se espera el pico de inestabilidad. El organismo anticipa una probabilidad de lluvias y tormentas entre el 40% y el 70% desde la mañana, con ráfagas que pueden alcanzar los 69 kilómetros por hora, fenómeno que podría afectar la circulación en la ciudad y sus alrededores. En este punto, el instituto mantiene una alerta amarilla por tormentas para toda el área. Las temperaturas descenderán a valores mínimos de 9°C, mientras que la máxima no superará los 14°C.

Un diagrama presenta el pronóstico meteorológico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, del miércoles 5 al martes 11, detallando probabilidades de precipitación, temperaturas, velocidad y dirección del viento.

El viernes se prevé un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas. El parte del Servicio Meteorológico Nacional indica que la nubosidad se disipará casi por completo y la temperatura mínima bajará hasta 5°C. Durante el fin de semana, la tendencia dominante será de cielos despejados y ambiente frío, con mínimas que rondarán los 4°C a 7°C y máximas que no superarán los 15°C. El viento permanecerá del sector sur, con velocidad moderada.

PUBLICIDAD

El pronóstico extendido señala que desde el domingo y hasta el martes siguiente persistirá el tiempo estable, aunque con registros mínimos de 3°C a 4°C y máximas que apenas alcanzarán los 12°C a 14°C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar precauciones ante las bajas temperaturas y la posible presencia de viento fuerte, principalmente durante la jornada del jueves.

Las autoridades meteorológicas remarcan que estas condiciones responden al avance de un sistema frontal frío sobre el centro del país, favoreciendo la rotación de vientos al sur y el ingreso de aire más seco y frío.

PUBLICIDAD

En tanto, la provincia de Buenos Aires registra bancos de niebla en gran parte de su extensión, por lo que se recomienda extremar recaudos a la hora de conducir. Además, también hay lloviznas en el sur, que se mantendrán todo el día.

Sin embargo, la inestabilidad se maximizará mañana, ya que habrá tormentas fuertes en muchas de las localidades bonaerenses, acompañadas de una alerta amarilla por dicho fenómeno. Al día siguiente, se abrirá el cielo para dar con la presencia del sol.

PUBLICIDAD

El fin de semana volverá la inestabilidad. Si bien el firmamento estará entre algo a parcialmente nublado en el sector norte, se esperan lluvias en todo el sur bonaerense, específicamente el domingo.

Las alertas en el resto del país

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina muestra advertencias meteorológicas con niveles de alerta para el miércoles 5 de agosto de 2026.

Por otro lado, el SMN indicó que la provincia de Misiones está bajo alerta amarilla por tormentas. Mientras que, por lluvias, las afectadas son Neuquén y Río Negro. Por lo que se recomienda mantenerse a resguardo, limpiar desagües y sumideros y no sacar la basura, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, alejarse de puertas y ventanas, y asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

PUBLICIDAD

Por nevadas, el suroeste de Neuquén y el oeste de Mendoza están bajo alerta amarilla, mientras que el resto de la zona cordillerana neuquina asciende a naranja. Ante este panorama, las indicaciones oficiales son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es imprescindible.

Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

A su vez, por fuertes vientos y viento Zonda, el SMN señaló que hay alerta amarilla en el área cordillerana que comprende todo el oeste de Mendoza y el suroeste de San Juan, como también el centro de ambas provincias. Por lo que se recomienda:

PUBLICIDAD

Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

La alerta amarilla por temperaturas frías extremas en Santa Cruz

Asimismo, el organismo climatológico informó que parte de Santa Cruz está bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Estas tienen un efecto leve a moderado en la salud y pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Ante este panorama, las indicaciones son:

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.