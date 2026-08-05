Cuánto hay que invertir para ganar $200.000 al mes con un plazo fijo

Los bancos informan a diario sus tasas nominales anuales para plazos fijos tradicionales a 30 días, un dato clave a la hora de definir dónde invertir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más allá de las fluctuaciones en las tasas de interés y el rendimiento que ofrecen otros instrumentos financieros, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes ahorran en pesos y buscan obtener un rendimiento mensual.

Quienes se inclinan por esa alternativa, encuentran una amplia oferta en el mercado, considerando que cada entidad define su propio rendimiento a partir de la Tasa Nominal Anual (TNA), lo que genera diferencias significativas en el monto que una persona debe destinar para alcanzar un mismo objetivo de ganancia mensual. De esta manera, dos ahorristas que buscan embolsar la misma cifra de intereses pueden terminar invirtiendo sumas muy distintas, según el banco que elijan para depositar su dinero.

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Para ilustrar ese escenario, Infobae analizó cuánto se debe invertir en cada caso para obtener un rendimiento de $200.000 en 30 días, en base a las tasas informadas por las entidades financieras al Banco Central (BCRA). Entre los bancos considerados principales, la tasa de interés se mantiene en un rango de entre el 16% y el 19,50% anual. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el que ofrece el rendimiento más alto de este grupo, con una tasa del 19,50%. Como consecuencia, es el banco principal en el que se necesita menos dinero para ganar $200.000 al mes. En concreto, se requiere de un depósito de 12.478.631 pesos.

En el extremo opuesto se ubican Santander Argentina y Banco Patagonia, que pagan la tasa más baja entre los bancos principales, del 16%. En ambos casos, para obtener el mismo rendimiento mensual de $200.000, el monto que debe colocarse a plazo fijo asciende a $15.208.331, la cifra más elevada dentro de este segmento de entidades. Entre esos dos extremos se ubica el resto de los bancos principales, con tasas que oscilan entre el 16,50% y el 19%, y montos necesarios que se mueven, en consecuencia, entre los $12.807.016 y los 14.313.724 pesos.

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Otras entidades financieras

Fuera del grupo de bancos principales, el panorama de tasas es más amplio. Crédito Regional Compañía Financiera y Reba son las entidades que ofrecen el rendimiento más alto de todo el relevamiento, con una tasa del 23% anual para plazos fijos tradicionales a 30 días. En consecuencia, en ambas entidades se necesita la menor cantidad de dinero de todo el cuadro para ganar $200.000 al mes: $10.579.709 de depósito.

Otras entidades pagan tasas considerablemente más bajas. Banco Hipotecario, por ejemplo, ofrece una TNA del 17%, un rendimiento inferior incluso al de varios bancos principales. Por ese motivo, quien quiera depositar su dinero en esa entidad para obtener $200.000 de ganancia mensual debe destinar $14.313.724, una cifra apenas por debajo de la registrada por Santander Argentina y Banco Patagonia, pero superior al de la mayoría de los bancos.

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La diferencia entre la tasa más alta y la más baja

Al comparar el extremo más alto y el más bajo de todo el relevamiento, se observa que la brecha máxima de tasas es de siete puntos porcentuales: el 23% que pagan Crédito Regional Compañía Financiera y Reba, contra el 16% que ofrecen Santander Argentina y Banco Patagonia. Esa diferencia de tasa se traduce en una brecha de $4.628.623 en el monto necesario para alcanzar los mismos $200.000 de rendimiento mensual, según la entidad en la que se decida invertir.

Esa brecha condiciona de manera directa la decisión de dónde constituir un plazo fijo, ya que un mismo objetivo de renta mensual puede requerir un desembolso inicial notablemente distinto según la entidad elegida. De hecho, la diferencia de $4.628.623 entre la colocación más conveniente y la menos conveniente equivale a más de un tercio del monto mínimo necesario para alcanzar la meta de $200.000 mensuales.

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Cómo se calcula el rendimiento

El cálculo del monto necesario para obtener una ganancia mensual determinada surge de aplicar la tasa nominal anual de cada banco al plazo de 30 días. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, al segundo mes de haber realizado el primer depósito, se puede tener una renta mayor a los $200.000 iniciales.

Esto sucede porque, al vencimiento del plazo, el ahorrista puede optar por retirar los intereses generados o reinvertirlos junto con el capital original, en cuyo caso el rendimiento del período siguiente se calcula sobre una base mayor. Esta decisión no modifica la tasa nominal anual que ofrece cada entidad, pero sí incide en la evolución del capital a lo largo del tiempo si se opta por la reinversión sistemática de los intereses obtenidos.

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