Morón: un policía retirado de 75 años se defendió de un robo en su casa y baleó a uno de los ladrones

Presidente Alessandri y Avenida Don Bosco, donde ocurrió el asalto

Un suboficial mayor retirado de la Policía Federal de 75 años se defendió a los tiros de un asalto en su casa del partido bonaerense de Morón y baleó a uno de los ladrones que había ingresado a la propiedad. Mientras los cómplices del herido escaparon, el sospechoso fue retenido e internado en calidad de detenido.

De 20 años, al delincuente detenido lo buscaban por un homicidio en ocasión de robo ocurrido a fines de mayo del año pasado en la localidad de Esteban Echeverría, según explicaron fuentes oficiales a Infobae.

El caso del asalto al policía retirado quedó en manos de la UFI N°3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, quien le imputó al sospechoso herido el delito de robo agravado y no tomó temperamento contra el ex suboficial mayor de la PFA.

Todo sucedió este domingo a la madrugada, cuando el policía retirado descansaba en su casa. En ese contexto, y siempre según sus dichos, fue sorprendido por varios delincuentes que habían ingresado a su casa para robarle.

Las fuentes del caso dijeron a este medio que el jubilado logró tomar su pistola marca Taurus 1125 calibre 9 milímetros y forcejeó con los delincuentes. En ese contexto, disparó una vez y puso en fuga a los delincuentes.

Luego, la víctima del robo llamó al 911 para avisar de lo sucedido y a su casa llegaron agentes de la Comisaría 4ª de Morón de la Policía Bonaerense. Fueron esos agentes los que encontraron en el patio a uno de los sospechosos: estaba herido, el balazo que había disparado el ex PFA para defenderse lo había alcanzado.

“El sospechoso presenta una herida de arma de fuego en el hombro y nuca, siendo asistido y trasladado con custodia policial al hospital de Haedo por SAME provincia”, completaron las fuentes del caso. Allí quedó en calidad de aprehendido por el delito de robo agravado.

De 20 años y con domicilio en Castelar Sur, los policías lograron determinar que el detenido registra un pedido de captura activa por homicidio agravado criminis causa (NdeR: matar para ocultar otro delito, en este caso el robo, y lograr la impunidad) del 29 de mayo del año pasado en una causa que interviene el Juzgado de Garantías N°2 de Esteban Echeverría.

El caso del PFA retirado que baleó a un ladrón en Morón se conoció horas después de que un efectivo de la Policía de la Ciudad matara a un joven de 20 años en el barrio 20 de Junio, tras verse involucrado en un siniestro vial y un posterior enfrentamiento con familiares y allegados de la víctima accidentada.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el agente fue detenido por el homicidio y que Asuntos Internos de la fuerza de seguridad porteña decidió separarlo hasta que se resuelva su situación procesal. La imputación por el siniestro vial depende de la evolución del herido, ampliaron.

Un policía atropelló a un motociclista en Morón, se escapó y luego mató al primo de la víctima

La causa también la investiga la fiscal Courtade, pero en este caso todo ocurrió en horas de la mañana de este sábado en Morón, cuando el agente Carlos Pelozo (36) conducía su Renault Sandero rojo, acompañado por su hijo.

En ese trayecto, en Los Criollos y Carapachay, embistió a una moto en la que circulaba José Luis Zárate, alias “Pitu”, quien resultó gravemente herido y debió ser trasladado al Instituto de Haedo. De acuerdo a allegados a la víctima y a vecinos, el uniformado escapó del lugar tras el accidente.

Seis horas más tarde, el policía implicado se presentó en la Comisaría Morón 4°, pero sin el vehículo: debía regresar con el auto para realizar las pericias obligatorias. Y así lo hizo, pero cuando volvió a la seccional fue reconocido por allegados y familiares del joven herido, momento en el que se originó una pelea frente a la dependencia policial. Un grupo lo persiguió por 10 cuadras.

Durante la confrontación, al llegar a Grito de Alcorta, entre Chile y San Francisco, uno de los autos que perseguía a Pelozo, le cerró el paso. Juan Manuel De Vita se bajó de ese vehículo y le recriminó al policía su actitud. En ese momento, el agente extrajo su arma reglamentaria, una pistola Beretta y efectuó cuatro disparos. Los impactos dieron en el primo del motociclista accidentado, quien falleció en el acto.