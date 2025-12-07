Detuvieron al hombre acusado de abusar sexualmente de una mujer de 75 años en Córdoba

La zona donde fue detenido el acusado

Dos días después de que una mujer de 75 años denunciara haber sido víctima de un abuso sexual en su departamento de Córdoba, este sábado se confirmó la detención del acusado. Mientras permaneció prófugo, en las redes sociales había circulado una imagen de su rostro.

El arresto se produjo en la vía pública, en la avenida General Álvarez de Arenales al 520, en barrio Juniors, cerca de las 9 de la mañana, luego de un operativo policial que se activó gracias a la colaboración de los vecinos.

Según confirmaron las fuentes policiales, uno de los vecinos de la zona logró reconocerlo gracias a la fotografía difundida en las plataformas digitales. A raíz de esto, se comunicó con el 911, para poder dar la información precisa de donde se encontraba el acusado.

Todo ocurrió el jueves por la mañana, cerca de las 07:00 horas, un departamento situado en la intersección de Catamarca y Ovidio Lagos. Al momento de ser interceptada, la víctima se encontraba sola. Por esto, uno de los residentes relató que la situación se desencadenó cuando los gritos de la mujer alertaron a los habitantes del edificio.

El ataque ocurrió en un departamento del barrio General Paz (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una señora gritó, la vecina de abajo escuchó y llamó al 911”, relató un vecino durante un diálogo con El Doce.tv. Incluso, planteó que el agresor ingresó a la propiedad con la intención de cometer una violación y, además, sustrajo dinero antes de huir.

“La intención fue violar, se descubrió que robó dinero, pero la intención era violar”, afirmó otro de los vecinos. Luego de que las autoridades se presentaran en el lugar de los hechos, los testigos señalaron que el sospechoso había intentado escapar por la planta baja.

Sin embargo, al notar la presencia policial en el exterior, regresó al departamento y, finalmente, logró huir por el contrafrente y los techos de las viviendas aledañas. Fue así que, durante la fuga, un testigo logró capturar una imagen del sospechoso con su teléfono móvil, fotografía que comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, facilitando la identificación del presunto autor.

Luego de que las autoridades ingresaran al domicilio, la víctima fue asistida por el Polo de la Mujer, donde se le practicaron estudios médicos y recibió el acompañamiento de sus familiares. Además, varios vecinos expresaron su disposición a declarar como testigos en la investigación.

Cumplió una condena por abuso sexual y volvió a ser detenido porque vendía cocaína en Río Cuarto

El acusado fue detenido el pasado 19 de noviembre

A mediados de noviembre, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba coordinó una serie de allanamientos en la ciudad de Río Cuarto que culminaron con la detención de un hombre de treinta y tres años, quien recientemente había recuperado la libertad condicional tras cumplir condena por abuso sexual con acceso carnal.

De acuerdo a los datos aportados por las autoridades judiciales, la investigación reveló que el detenido operaba un kiosco de venta de drogas frente a un centro deportivo del barrio Alberdi, lo que generó preocupación por la proximidad de la actividad ilícita a espacios frecuentados por la comunidad.

Durante los procedimientos, que se desarrollaron en cuatro domicilios ubicados sobre la calle Pedro Goyena, los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico incautaron 382 dosis de marihuana, 18 de cocaína, dos armas de fuego —un revólver y un arma de fabricación casera—, 58 cartuchos, una balanza digital y diversos elementos vinculados a la causa.

En el lugar también se secuestró una suma de $269.400 en efectivo, lo que reforzó la hipótesis de una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona. Por este motivo, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto supervisó cada etapa del operativo y dispuso el traslado tanto del detenido como de los elementos secuestrados, en cumplimiento de la Ley Nacional de tenencia y comercialización de estupefacientes N.º 23.737.