Una mujer de 75 años denunció que un hombre irrumpió en su departamento de Córdoba para abusarla sexualmente

Por el momento, el agresor continuaría en libertad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta semana, una mujer de 75 años denunció haber sido víctima de abuso sexual, luego de que un hombre desconocido ingresara en su departamento de Córdoba. Según se conoció, la víctima viviría sola y fue socorrida por sus vecinos, tras haber escuchado su pedido de auxilio.

Todo ocurrió el jueves por la mañana en un departamento ubicado en la intersección de Catamarca y Ovidio Lagos, en el barrio General Paz. El episodio se desencadenó cerca de las siete y media de la mañana, cuando los gritos de ayuda de la víctima alertaron a los residentes del edificio. “Una señora gritó, la vecina de abajo escuchó y llamó al 911”, relató uno de los residentes.

Según los testimonios recogidos, el agresor ingresó al departamento con la intención de cometer una violación y, además, sustrajo dinero antes de huir. Gabriel, otro vecino, afirmó: “La intención fue violar, se descubrió que robó dinero, pero la intención era violar”.

De acuerdo con la información difundida por El Doce.tv, la víctima se encontraba sola. Tras haberse dado aviso a las autoridades, la situación se tornó caótica. El agresor escapó inicialmente por la planta baja, pero al advertir la presencia policial en el exterior, regresó al departamento de la víctima y luego logró escabullirse por el contrafrente y los techos de las viviendas aledañas.

Al momento de los hechos, la mujer se encontraba sola

Durante la fuga, uno de los testigos logró capturar una imagen del sospechoso con su teléfono móvil y la fotografía comenzó a circular rápidamente en las redes sociales. Frente a esto, la comunidad expresó su frustración por la respuesta de las fuerzas de seguridad.

“Lo que más indignación me da es el accionar de la Policía, porque cuando el violador ve a la policía vuelve a ingresar al departamento, salen los vecinos a abrirle a la policía y el tipo estaba cruzando los techos”, denunció un joven entrevistado por el noticiero cordobés de Telenoche.

Otros vecinos señalaron que, al menos, cinco patrulleros permanecieron en la calle Catamarca sin intervenir mientras el agresor escapaba por los techos. “Estamos sintiendo mucha impotencia y la falta de accionar de la Policía”, expresó uno de los testigos.

En cuanto a la víctima, se confirmó que fue asistida por el Polo de la Mujer, donde se le practicaron estudios médicos y recibió apoyo de sus familiares. Tras haber radicado la denuncia, se abrió una causa penal y varios vecinos manifestaron su disposición a declarar como testigos.

Condenaron a un hombre por haber abusado de dos menores que son parte de su familia

El fallo dictaminó que el acusado deberá cumplir su condena completa en prisión

La Justicia de Córdoba dictó una condena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre de 32 años, identificado con las iniciales F. G., tras hallarlo culpable de abuso sexual con acceso carnal reiterado contra dos menores de edad de su propio grupo familiar.

El tribunal subrayó en su fallo que la relación de parentesco entre el acusado y las víctimas fue un factor determinante para la comisión de los delitos, por lo que se descartó cualquier posibilidad de adoptar medidas alternativas. Por esto, se estableció que la pena deberá cumplirse íntegramente en prisión.

En los fundamentos de la sentencia, los magistrados remarcaron la importancia de los informes psicológicos y médicos incorporados al expediente, los cuales permitieron reconstruir el contexto de abuso y evidenciaron la especial vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por integrantes del entorno de las víctimas, lo que derivó en la apertura de la causa y en la detención preventiva de F. G. El acusado residía en una localidad cercana a Villa María, donde trabajaba como cuidador de caballos en establecimientos rurales.

Durante el juicio, el tribunal recibió una gran cantidad de testimonios y peritajes especializados, que resultaron decisivos para acreditar la responsabilidad penal del imputado. Asimismo, los jueces enfatizaron que la vinculación familiar facilitó la comisión de los hechos y agravó la situación de las víctimas, quienes atravesaron un contexto de especial indefensión.