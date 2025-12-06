Crimen y Justicia

“La Toretto” de La Plata le pidió a la Justicia autorización para trabajar como niñera

La defensa de Felicitas Alvite, presa en su casa tras atropellar y matar a un músico, solicitó que la joven pueda salir para cuidar al hijo de una pareja amiga durante diciembre y enero

Guardar
La joven acusada de la
La joven acusada de la muerte del músico cumple arresto domiciliario desde mayo y pidió trabajar durante dos meses como niñera

Felicitas Alvite, la influencer conocida como “La Toretto” de La Plata, acusada de la muerte de un motociclista al que chocó cuando cruzó un semáforo en rojo el año pasado y detenida en su casa, le pidió autorización a la Justicia para trabajar como niñera.

La solicitud, mientras continúa el proceso hacia el juicio oral por la muerte del motociclista Walter Armand, fue elevada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 por la defensa de la joven.

“Se pidió una autorización para trabajar dos veces por semana. Es temporal porque es cuidando al hijo de una pareja conocida”, confirmó a Infobae el abogado de la joven, Flavio Gliemmo.

En ese sentido, el letrado explicó que el trabajo sería durante el horario de la tarde. “Se hace teniendo en cuenta también que ella siempre trabajó y contribuyó con sus gastos en su casa, y producto de que aún no ha podido empezar a estudiar, se solicitó la posibilidad de trabajar para poder costearse los estudios para el año que viene, que va a tener que hacerlo de manera virtual”, agregó el letrado.

Felicitas Alvite, la Toretto de
Felicitas Alvite, la Toretto de La Plata

Ahora, tanto el fiscal Martín Raúl Chiorazzi como los representantes de la querella deberán expresar su postura antes de que el Tribunal resuelva.

“La autorización se pidió para los meses de diciembre y enero. Ahora le tienen que dar vista al fiscal y al particular damnificado, que no es vinculante para los jueces, y luego los jueces deben resolver. Nosotros esperemos que la autoricen porque le sirve para obtener un ingreso y, y obviamente ayudar en su casa o destinarlo para el estudio”, añadió el letrado en su diálogo con este medio.

El juicio todavía no tiene fecha de inicio y la tercera audiencia preliminar para avanzar con la causa se realizará el 18 de febrero de 2026.

El objetivo de este proceso es tratar cuestiones previas o directamente, depurar la prueba que se van a utilizar en el debate.

Alvite ya participó de varias audiencias, bajo el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, en la que cada parte expuso su teoría del caso y avanzó en la organización de la prueba que se incluirá en el debate oral.

La jueza Silvia Hoerr, al frente del tribunal, resolvió pasar a un cuarto intermedio en la jornada de este lunes para que las partes optimicen la lista de testigos, dado que hay al menos cien declaraciones preparadas.

Su defensa solicitó que se unifiquen las querellas ante la presencia de tres acusaciones distintas —la fiscal y las particulares—, por el hecho de que esto podría llevar a diferentes calificaciones legales y solicitudes de pena.

Durante las dos audiencias preparatorias realizadas en octubre, la defensa denunció un presunto “ocultamiento de pruebas” durante la instrucción y manifestó cuestionamientos hacia el accionar del fiscal Fernando Padovan, además de solicitar —sin éxito— que sea citado al debate.

La imputación contra Alvite es por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad que mostraron a Alvite conduciendo a más de 90 km/h, cruzando semáforos en rojo y participando en una presunta picada ilegal.

Su amiga Valentina Velázquez también llega acusada por participar de de la carrera ilegal.

La familia de Walter, el motociclista que falleció en la madrugada del 12 de abril de 2024 cuando fue embestido en la intersección de avenida 13 y calle 32, sigue reclamando la aceleración del proceso judicial. De acuerdo con el diario 0221, manifestaron su malestar ante la posibilidad de que Alvite acceda a salidas laborales.

Desde mayo, la acusada se encuentra bajo arresto domiciliario tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal II, que le concedió el beneficio. En el medio, la joven no estuvo lejos de la polémica. Desde su casa, la influencer reactivó su perfil de Instagram, publicó fotos y difundió un video en el que posaba frente a un espejo.

Temas Relacionados

La TorettoLa PlataFelicitas AlviteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Escuchó tiros en su cuadra, denunció y la Policía encontró un arsenal en la casa de su vecino

El sospechoso tiene 36 años y quedó detenido. En su casa hallaron armas, 400 balas disparadas y 278 municiones

Escuchó tiros en su cuadra,

Investigan otra estafa inmobiliaria en Córdoba: hay cinco detenidos acusados de vender lotes sin habilitación

La firma se llama Aluminar S.A. y está sospechada de vender terrenos para un proyecto urbanístico que no podía concretarse

Investigan otra estafa inmobiliaria en

Detuvieron a un joven de 18 de años por captar menores para producir material porno y venderlo en la dark web

Ocurrió el Santiago del Estero. Fueron dos las víctimas, pero investigan si hubo más. Les ofrecía entre 30.000 y 60.000 pesos para que accedieran a sus pedidos

Detuvieron a un joven de

Pidieron que la mujer acusada de matar a su hijo de múltiples puñaladas en Río Cuarto sea llevada a juicio

El padre de Aarón Benjamín Alaniz lo encontró desplomado en un charco de sangre, su madre estaba sentada en una reposera cerca del cuerpo

Pidieron que la mujer acusada

Una mujer de 75 años denunció que un hombre irrumpió en su departamento de Córdoba para abusarla sexualmente

Luego de haber pedido auxilio, sus vecinos llamaron a la Policía. Hay un detenido

Una mujer de 75 años
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

El singular debate sobre la cantidad de títulos de Messi que se abrió tras ganar la Conferencia Este con el Inter Miami

Los grupos más difíciles y los más accesibles que le tocaron a la selección argentina en los Mundiales según el Ranking FIFA

Atento Argentina: el golazo que convirtió Jordania, rival en su grupo del Mundial, por la Copa Árabe

Max Verstappen venció a los McLaren y largará desde la pole el GP de Abu Dhabi que definirá el título de Fórmula 1: Colapinto quedó 20°

TELESHOW
Cami Homs celebró su cumpleaños

Cami Homs celebró su cumpleaños en la recta final de su embarazo: del festival de luces a su llamativo look

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

INFOBAE AMÉRICA

Secuestraron a su hijo en

Secuestraron a su hijo en su casa, lo extorsionaron durante semanas, pero la pista de billetes marcados permitió dar con el raptor

El embajador de EEUU ante la OTAN dijo que la paz entre Ucrania y Rusia está “más cerca que nunca”

Un buque de la flota fantasma rusa atacado por Ucrania permanece varado frente a la costa de Bulgaria

Un tiroteo en un bar de Sudáfrica dejó al menos 11 muertos, incluidos tres menores

Cómo la élite militar cubana llevó al país a “una crisis terminal” que dejó al régimen al borde del colapso