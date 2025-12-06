“La Toretto” de La Plata le pidió a la Justicia autorización para trabajar como niñera

La joven acusada de la muerte del músico cumple arresto domiciliario desde mayo y pidió trabajar durante dos meses como niñera

Felicitas Alvite, la influencer conocida como “La Toretto” de La Plata, acusada de la muerte de un motociclista al que chocó cuando cruzó un semáforo en rojo el año pasado y detenida en su casa, le pidió autorización a la Justicia para trabajar como niñera.

La solicitud, mientras continúa el proceso hacia el juicio oral por la muerte del motociclista Walter Armand, fue elevada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 por la defensa de la joven.

“Se pidió una autorización para trabajar dos veces por semana. Es temporal porque es cuidando al hijo de una pareja conocida”, confirmó a Infobae el abogado de la joven, Flavio Gliemmo.

En ese sentido, el letrado explicó que el trabajo sería durante el horario de la tarde. “Se hace teniendo en cuenta también que ella siempre trabajó y contribuyó con sus gastos en su casa, y producto de que aún no ha podido empezar a estudiar, se solicitó la posibilidad de trabajar para poder costearse los estudios para el año que viene, que va a tener que hacerlo de manera virtual”, agregó el letrado.

Felicitas Alvite, la Toretto de La Plata

Ahora, tanto el fiscal Martín Raúl Chiorazzi como los representantes de la querella deberán expresar su postura antes de que el Tribunal resuelva.

“La autorización se pidió para los meses de diciembre y enero. Ahora le tienen que dar vista al fiscal y al particular damnificado, que no es vinculante para los jueces, y luego los jueces deben resolver. Nosotros esperemos que la autoricen porque le sirve para obtener un ingreso y, y obviamente ayudar en su casa o destinarlo para el estudio”, añadió el letrado en su diálogo con este medio.

El juicio todavía no tiene fecha de inicio y la tercera audiencia preliminar para avanzar con la causa se realizará el 18 de febrero de 2026.

El objetivo de este proceso es tratar cuestiones previas o directamente, depurar la prueba que se van a utilizar en el debate.

Alvite ya participó de varias audiencias, bajo el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, en la que cada parte expuso su teoría del caso y avanzó en la organización de la prueba que se incluirá en el debate oral.

La jueza Silvia Hoerr, al frente del tribunal, resolvió pasar a un cuarto intermedio en la jornada de este lunes para que las partes optimicen la lista de testigos, dado que hay al menos cien declaraciones preparadas.

Su defensa solicitó que se unifiquen las querellas ante la presencia de tres acusaciones distintas —la fiscal y las particulares—, por el hecho de que esto podría llevar a diferentes calificaciones legales y solicitudes de pena.

Durante las dos audiencias preparatorias realizadas en octubre, la defensa denunció un presunto “ocultamiento de pruebas” durante la instrucción y manifestó cuestionamientos hacia el accionar del fiscal Fernando Padovan, además de solicitar —sin éxito— que sea citado al debate.

La imputación contra Alvite es por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad que mostraron a Alvite conduciendo a más de 90 km/h, cruzando semáforos en rojo y participando en una presunta picada ilegal.

Su amiga Valentina Velázquez también llega acusada por participar de de la carrera ilegal.

La familia de Walter, el motociclista que falleció en la madrugada del 12 de abril de 2024 cuando fue embestido en la intersección de avenida 13 y calle 32, sigue reclamando la aceleración del proceso judicial. De acuerdo con el diario 0221, manifestaron su malestar ante la posibilidad de que Alvite acceda a salidas laborales.

Desde mayo, la acusada se encuentra bajo arresto domiciliario tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal II, que le concedió el beneficio. En el medio, la joven no estuvo lejos de la polémica. Desde su casa, la influencer reactivó su perfil de Instagram, publicó fotos y difundió un video en el que posaba frente a un espejo.