Crimen y Justicia

Una jubilada murió de un infarto al ser asaltada por delincuentes en su casa de González Catán

Ocurrió durante la madrugada de este viernes. Los asaltantes golpearon al esposo de la víctima fatal y escaparon con una suma de dinero

La zona donde ocurrió la
La zona donde ocurrió la entradera fatal

Una mujer de 77 años murió este viernes tras sufrir un infarto durante un violento asalto en su casa de la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza.

El hecho se produjo esta madrugada, alrededor de las 4, cuando dos delincuentes ingresaron a la vivienda, ubicada a metros de la esquina de Santo Tomé y Tomás Antonio Valle, en el barrio Villa Dorrego.

De acuerdo a la información de fuentes judiciales y policiales, los asaltantes utilizaron barretas para romper la puerta trasera, mientras al menos otros dos cómplices los esperaban afuera.

Una vez en el interior de la propiedad, a uno de los jubilados, de 79 años, lo atacaron a golpes y encerraron en una habitación, mientras que a la víctima fatal la llevaron a la cocina.

Los ladrones finalmente escaparon con los ahorros del matrimonio, unos 4.000.000 de pesos.

Tras ello, al lograr salir de la habitación, el hombre encontró a su esposa desvanecida. De inmediato, vecinos que habían sido alertados por los gritos llamaron al 911 y minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y personal médico, que constató la muerte de la jubilada.

La víctima fue identificada como Susana Antonia Díaz. Su cuerpo no presentaba lesiones visibles, por lo que la causa del fallecimiento se confirmó tras la realización de la autopsia. “Fue un infarto de miocardio”, indicaron las fuentes consultadas por Infobae.

El esposo de la víctima, por su parte, presentó una lesión en la pierna y debió ser asistido por personal médico.

El caso pasó a ser investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Temática Homicidios de La Matanza, con el fiscal Claudio Fornaro en turno.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) intervino desde el primer momento y preservó la escena para esperar el trabajo de los peritos. Como parte de las primeras medidas, ahora los investigadores revisan las cámaras de la zona para intentar identificar a los responsables.

La pareja vivía hace años en el barrio y, tras conocerse el episodio, los vecinos iniciaron una colecta a través de las redes sociales para cubrir los gastos del velorio.

En los mensajes, recordaron a la mujer como una colaboradora del merendero de la iglesia San Lorenzo y compartieron mensajes de dolor y bronca por el crimen.

“Estamos pidiendo colaboración para el velatorio de Susana, la señora que ayudaba en el merendero de San Lorenzo. Anoche entraron en la casa a robar y lamentablemente falleció durante el robo”, publicó una vecina.

Otra de las vecinas, lamentó: “Ella trabajaba gratis todos los días en el merendero de la iglesia San Lorenzo, para dar merienda a todos los hijos, sobrinos de estos HDP que no les importa nada... Muy triste. Como conocida de ellos, no había necesidad, la verdad mucha bronca y tristeza…”.

Un caso similar en Mar del Plata

El jubilado víctima de la
El jubilado víctima de la brutal entradera en Mar del Plata

Un hecho comparable ocurrió este miércoles en el barrio Los Acantilados de Mar del Plata, donde una pareja de jubilados de 78 y 83 años fue atacada por un grupo de al menos cuatro delincuentes.

Los asaltantes sorprendieron a las víctimas cuando tomaban mates en el patio, los redujeron por la fuerza y entraron al domicilio. Dentro de la casa, uno de los ladrones golpeó en el rostro y la cabeza al hombre, mientras otro exhibió un arma de fuego. La violencia del ataque quedó reflejada en la imagen del jubilado, con lesiones visibles en la cara y hematomas.

Finalmente, los delincuentes escaparon en un Volkswagen Polo Track tras robar un celular.

Tras el asalto, la pareja permaneció consciente y fue atendida por médicos en el lugar, sin traslado a un hospital. El jubilado reconoció a uno de los ladrones.

El caso se trabaja en la Unidad Funcional de Instrucción N°13, a cargo del fiscal Mariano Moyano.

