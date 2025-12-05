Crimen y Justicia

Mató de un escopetazo a un ladrón que había entrado a robar a la casa de sus padres

Ocurrió en la ciudad de Pérez, cuando dos delincuentes ingresaron armados a un domicilio y exigieron dinero al dueño de la propiedad. Según se investiga, el hijo de la víctima disparó al ver que uno de los sospechosos sacaba un arma

La cuadra donde ocurrió el
La cuadra donde ocurrió el robo en Pérez

Dos delincuentes armados ingresaron a robar en la tarde de este jueves en una casa situada en un sector de campings de Pérez, ciudad vecina a Rosario, y uno de ellos murió al recibir un escopetazo de parte del hijo de la víctima de la entradera.

El caso es investigado por la fiscal Agustina Eiris, quien ordenó una serie de pericias a la Policía de Investigaciones mientras analiza la situación procesal del autor del disparo, que encuadraría en homicidio en legítima defensa de terceros, por lo que recuperaría la libertad en las próximas horas.

De acuerdo a los primeros indicios recolectados en la investigación, los ladrones sorprendieron al dueño del domicilio, a quien obligaron a entrar al inmueble, donde pidieron que entregara toda la plata que tenía.

La víctima, no obstante, forcejeó con los sospechosos y comenzó a gritar en pedido de ayuda. En ese momento, según testigos, el hijo se acercó con una escopeta calibre 12/70 y al ver a los delincuentes les pidió que se tiraran al piso.

Por las declaraciones tomadas por la Policía de Santa Fe, los dos asaltantes hicieron caso omiso y uno de ellos extrajo un arma entre sus prendas. En ese momento, los vecinos afirmaron haber escuchado al menos un disparo y haber visto posteriormente a uno de los ladrones tendido en el piso.

El otro sospechoso alcanzó a subirse a un auto que estaba en las inmediaciones a la propiedad asaltada y huyó en dirección a la ruta provincial 14.

En la escena del hecho, los peritos forenses incautaron la escopeta calibre 12/70 y una pistola calibre 9 milímetros, que sería la que portaba el delincuente fallecido, cuya identidad aún no trascendió.

El caso de la mamá de Valeria Mazza

Detuvieron a uno de los ladrones que quedó filmado robando en el departamento de la mamá de Valeria Mazza en Rosario

Este jueves la Tropa de Operaciones Especiales de Santa Fe realizó tres allanamientos en la zona sur de Rosario por dos robos cometidos en el departamento de la madre de Valeria Mazza el 14 y 15 de junio pasado en el barrio Pichincha, cuando la mujer no estaba en la ciudad.

Los dos delincuentes quedaron filmados por la cámara de videovigilancia del edificio donde ocurrieron los escruches. Uno de los sindicados cayó en uno de los operativos que habían sido solicitados por el fiscal Carlos Covanni.

Luis María C. (45) fue detenido en un procedimiento que se realizó en inmediaciones de Colón y Dean Funes, en el barrio Tablada, donde se secuestró un celular, un pantalón, un morral, cuatro relojes, una Play Station, joyas, anillos, cadenitas y pulseras.

El detenido es quien, a criterio de la investigación, se ve de porte robusto y con barba ingresando en el edificio de avenida Rivadavia al 2100, donde fueron perpetrados los hurtos.

Otros dos allanamientos se llevaron adelante en Presidente Quintana al 500, pero no fue localizado el otro sospechoso. En una de las propiedades, de familiares del presunto escruchante, se halló una vieja ametralladora, una veintena de cargadores de arma de fuego de diferentes calibres y cartuchos de distintos calibres. También había más de 50 relojes, que fueron incautados por los agentes de la TOE santafesino.

De acuerdo a la denuncia radicada el 18 de junio, la madre de Valeria Mazza regresó de un viaje y encontró su departamento con la puerta abierta y el interior todo revuelto. Allí, constató el faltante de medio millón de pesos, 500 dólares, 100 euros, un collar de perlas y varias de joyas de oro.

Las imágenes de los dos ladrones que entraron el 14 y 15 de junio pasado en Rivadavia al 2100 fueron difundidas a finales de septiembre por el Ministerio Público de la Acusación, que solicitó a través de las redes sociales colaboración para poder identificarlos.

