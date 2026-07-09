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Speed, el streamer fanático de Cristiano Ronaldo, volvió a generar polémica al vaticinar a los finalistas del Mundial

El creador de contenido estadounidense, asistió a Boston para el partido entre Francia y Marruecos con un look especial para quienes lo acusaron de ser “mufa”

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IShowSpeed estuvo en el estadio de Boston para el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos, y tras el encuentro el streamer aprovechó para lanzar su pronóstico sobre los finalistas del torneo.

El popular creador de contenido estadounidense llegó al duelo con una solución que parecía salomónica para quienes lo tildaron de “mufa” en los últimos partidos. Ante la presión de hinchas de ambas selecciones, que en redes sociales le suplicaron que no vistiera los colores de ninguno de los dos equipos, Speed apareció con una camiseta personalizada: mitad francesa, mitad marroquí. La decisión buscaba esquivar lo que en las últimas semanas se consolidó como uno de los fenómenos virales del campeonato: la “maldición de Speed”.

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La teoría tiene sustento en una racha que el propio torneo fue construyendo partido a partido. El streamer alentó desde las tribunas a Costa de Marfil, eliminada por Noruega. Luego apoyó a Cabo Verde, que cayó ante Argentina. Después fue al encuentro de Brasil, también eliminado por Noruega. Más tarde acompañó a Portugal, que perdió frente a España. Y en su última aparición antes del partido en Boston, estuvo con Egipto, selección que desperdició una ventaja de 2-0 y terminó cayendo 3-2 ante la Albiceleste. Cinco equipos, cinco eliminaciones.

Con ese historial a cuestas, la camiseta bicolor fue la respuesta de Speed a quienes querían mantenerlo lejos de sus selecciones. La lógica era simple: si no apoya a nadie, nadie cae por su culpa. Pero el resultado del partido hizo que la neutralidad de la prenda resultara irrelevante.

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Speed llegó al estadio de Boston con una camiseta mitad francesa y mitad marroquí, tras los pedidos de hinchas de ambas selecciones en redes sociales
Speed llegó al estadio de Boston con una camiseta mitad francesa y mitad marroquí, tras los pedidos de hinchas de ambas selecciones en redes sociales

El partido en Boston tuvo su propia narrativa, y Marruecos llegó condicionado desde antes del pitido inicial. Ismael Saibari, el máximo goleador del equipo, llegó lesionado al encuentro, lo que obligó al seleccionador Mohamed Ouahbi a apostar por Soufiane Rahimi como sustituto. El plan marroquí era claro: repetir el esquema defensivo que Paraguay había ejecutado en octavos contra Francia, con bloque bajo, líneas juntas y resistencia prolongada.

Durante la primera mitad, ese planteamiento funcionó en el marcador, aunque no en el control del juego. Francia acumuló ocasiones claras mientras Marruecos no lograba inquietar al arquero Mike Maignan. La más clara llegó con un penal que Kylian Mbappé lanzó sin potencia ni colocación, y que Yassine Bounou detuvo antes de la pausa de hidratación.

Con el 0-0 al descanso, Marruecos mantenía vivo el partido, pero seguía sin presencia ofensiva. La resistencia se rompió en el minuto 60, cuando Mbappé recibió un pase de Doué en la esquina del área y encontró espacio entre varios defensores para batir a Bounou. Ese tanto fue el octavo gol del delantero francés en esta Copa del Mundo, una cifra con la que igualó a Lionel Messi en la pugna por la Bota de Oro.

El segundo golpe llegó en el minuto 66. Francia explotó un contragolpe que culminó Dembélé con un derechazo desde fuera del área tras combinar con Mbappé y Michael Olise; la defensa marroquí se mostró descolocada y el extremo francés definió con precisión para dejar sin respuesta a Bounou y liquidar el partido.

Speed predijo desde su transmisión en Kick que Francia e Inglaterra disputarán la final, y le preguntó a su chat si había sido una mala predicción (Reuters/David Butler II)
Speed predijo desde su transmisión en Kick que Francia e Inglaterra disputarán la final, y le preguntó a su chat si había sido una mala predicción (Reuters/David Butler II)

Francia venció a Marruecos 2-0 y se convirtió en la primera semifinalista del campeonato, donde esperará al ganador del cruce entre España y Bélgica, previsto para este viernes en Los Ángeles.

Fue en ese contexto de eliminación marroquí donde Speed, desde su transmisión en Kick, hizo su predicción. “Eh, creo que la final de la Copa del Mundo será Francia contra Inglaterra”, dijo el streamer con música tensa de fondo, ante la reacción de un seguidor que respondió “genial, muchas gracias”. Luego, el propio Speed se preguntó al chat: “¿Fue una mala predicción?”

Para que ese final se concrete, Inglaterra tendría que superar a Noruega en cuartos de final, un cruce que también se disputará en esta fase del torneo. Y Francia, por su parte, deberá enfrentar al ganador del partido entre España y Bélgica, previsto para este viernes en Los Ángeles.

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