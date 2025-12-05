Crimen y Justicia

Mataron a un hombre para robarle la moto en Mar del Plata: detuvieron a un joven de 18 años y otro sospechoso sigue prófugo

En las últimas horas, allanaron un domicilio en el que encontraron al aprehendido con cocaína, celulares y dinero en efectivo

Allanaron el domicilio del aprehendido y encontraron cocaína, dinero y 9 celulares

Un hombre fue detenido tras el avance de la investigación por el homicidio de un hombre durante el robo de una moto en Mar del Plata. Las tareas llevaron a un domicilio que fue allanado y donde se aprehendió a un joven de 18 años, mientras que otro hombre sigue prófugo por el asesinato.

Según fuentes oficiales, el adolescente atrapado fue identificado como U.C. y permanece imputado y alojado en la Unidad Penal 44 de Batán tras un allanamiento ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 a cargo de Alejandro Pellegrinelli.

La causa, que investiga un homicidio agravado criminis causa y la presunta infracción a la Ley 23.737 sobre estupefacientes, continúa abierta mientras se profundizan las pesquisas para dar con el otro involucrado.

Durante el allanamiento en Jauretche 450, la policía secuestró cocaína, dinero en efectivo y celulares, pero no halló la moto robada

Todo comenzó durante la madrugada del 16 de noviembre, cuando familias y vecinos de la zona de Gaboto al 10200, en Mar del Plata, alertaron que Juan Carlos Lescano, de 58 años, sufrió una herida en el tórax al resistirse al robo de su motocicleta, una Guerrero 110cc.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana, cuando allegados trasladaron a la víctima al hospital HIGA. Los médicos informaron que su ingreso fue en estado inconsciente y bajo riesgo vital. Poco después, el deceso de la víctima fue confirmado a los investigadores policiales, que de inmediato iniciaron actuaciones por “averiguación de ilícito” y avanzaron bajo la supervisión de la Comisaría 11ª y la fiscalía interviniente.

El caso tomó un giro relevante el último jueves. Personal del Gabinete de Homicidio analizó cámaras de seguridad de la zona y sumó testimonios clave, principalmente los de la hija del fallecido y los de la pareja de ella, quienes describieron los movimientos de los autores y detallaron la mecánica del asalto.

Con esta información, los investigadores lograron identificar a K.N.A., de 23 años, como sospechoso principal y ubicaron un domicilio en Jauretche 450, señalado como posible refugio del vehículo robado.

La causa está caratulada como homicidio agravado criminis causa y presunta infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737

La fiscalía emitió la orden correspondiente para allanar la vivienda en busca del presunto autor y de la motocicleta. El operativo policial permitió secuestrar doce envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2,51 gramos, además de $311.000 en efectivo y nueve teléfonos celulares.

Por orden del fiscal Pellegrinelli, quedó aprehendido U.C., quien se encontraba en el lugar al momento de la irrupción policial. Del domicilio, en cambio, ni la moto ni el principal sospechoso fueron hallados.

El Ministerio Público Fiscal remarcó que prosiguen las tareas operativas para detener a K.N.A., actualmente prófugo.

Un antecedente similar en La Plata

Un hombre de 40 años atravesó un violento intento de robo en Villa Elisa, partido de La Plata, cuando dos motochorros lo persiguieron y le dispararon mientras circulaba de noche por la zona.

El hecho, que causó conmoción en el barrio, tuvo lugar semanas atrás en la esquina de las calles 15 entre 49 y 50. Dos personas armadas siguieron al motociclista en otra moto por varias cuadras, buscando arrebatarle el vehículo.

La víctima contó a los efectivos policiales que, en pleno trayecto, advirtió que lo seguía otra moto que se acercaba peligrosamente. Al darse cuenta de las intenciones de quienes lo seguían, aceleró para evitar el asalto. Durante varias cuadras se mantuvo la persecución, hasta que los delincuentes, al no poder alcanzarlo, efectuaron disparos contra él.

Según informó 0221, uno de los balazos impactó en la pierna, a la altura del gemelo. A pesar de la herida, logró no perder el control de la moto y escapó a toda velocidad.

Un caso similar en La Plata dejó a un motociclista herido tras un intento de robo y persecución a tiros por motochorros

El parte médico detalló que el hombre ingresó solo al Hospital San Roque de Gonnet poco después del ataque, donde los profesionales constataron una herida de entrada y salida en la pierna, sin lesiones graves.

Después de lo sucedido, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría de Villa Elisa. La policía inició el análisis de las cámaras de seguridad del trayecto y trabaja en diversas hipótesis para dar con los responsables, quienes huyeron sin ser identificados. Las autoridades revisan imágenes y el testimonio del damnificado en busca de información sobre la apariencia y vestimenta de los atacantes.

