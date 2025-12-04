Crimen y Justicia

Juicio por el femicidio de Patricia Aybar: declaró una vecina que escuchó cuando la mujer era asesinada a golpes

El juicio por el crimen de la mujer, ocurrido en 2022, tuvo su segunda jornada este miércoles. El principal acusado es su ex esposo, quien para los investigadores, la mató con una madera

Patricia Aybar fue asesinada a
Patricia Aybar fue asesinada a golpes con un elemento contundente

Esta semana comenzó el juicio por el femicidio de Patricia Aybar, ocurrido en mayo del 2022 en una vivienda del Barrio Jardín, en Villa Elvira. El proceso tiene como principal acusado a su ex pareja José Luis Rodríguez, con quien estuvo casada por casi 20 años y a quien había dejado por violencia de género. Meses después de que la víctima dejara la vivienda que compartían junto a su hija, encontraron su cuerpo en el piso, sobre un charco de sangre y con la cabeza destrozada a golpes.

Desde el martes, el juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) III, bajo la acusación encabezada por la fiscal Leila Aguilar, quien sostiene la hipótesis de un ataque motivado por violencia de género. La imputación contra Rodríguez contempla el delito de homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía, lo que contempla una pena de prisión perpetua.

Durante la segunda jornada del debate, el tribunal escuchó el testimonio de una vecina, quien brindó una declaración clave, según la Fiscalía. La mujer relató ante los jueces que, al mediodía del 2 de mayo de 2022, escuchó una fuerte discusión proveniente del domicilio de Aybar ubicado sobre la calle 80 entre 118 y 118 bis. Afirmó que primero percibió gritos y forcejeos, seguidos de una secuencia de golpes. “El último fue el más fuerte, como si se quebrara una madera, y después vinieron diez minutos de silencio”, sostuvo la testigo, en declaraciones recogidas por el medio local.

A pedido de su pareja, la mujer no intervino en la discusión; sin embargo, al enterarse del crimen, se acercó al domicilio y vio una madera rota al lado de la víctima, un dato que coincidió con la hipótesis inicial y los peritajes realizados. En la audiencia también declaró una experta en rastros que trabajo en la escena del crimen. Su relato confirmó una vez más la presencia de la madera, que por su forma y características “parecería ser de una tabla de picadas”, indicó.

La Policía localizó a Rodríguez
La Policía localizó a Rodríguez a partir de la denuncia de un comerciante

La reconstrucción de los hechos

El análisis de las cámaras de seguridad y la revisión de las antenas telefónicas permitieron a los investigadores situar a Rodríguez en la escena del crimen. La mujer se había mudado a una casa junto a su hija menor cuatro meses antes del crimen, pero nunca había cortado el vínculo con el hombre.

Allegados a la mujer señalaron que el imputado “conocía los movimientos de la casa” y aguardó que su hija saliera para atacar a la mujer. Minutos después de las 16, la joven embarazada al momento del hecho, halló el cuerpo de su madre en el piso ensangrentado y con la cabeza golpeada. En los peritajes, se constató la presencia de una cocina con manchas de sangre, signos de una pelea y una baldosa rota cerca del cuerpo, además de la madera mencionada por la vecina.

La rápida identificación del agresor permitió a la Policía Bonaerense y a la DDI de Quilmes desplegar un operativo de localización. El acusado fue detenido tras ser identificado por un comerciante de la zona, quien lo reconoció por una foto difundida por la familia de la víctima.

El debate continuará este jueves con la declaración de la médica forense, quien expondrá sobre el resultado de la autopsia y la mecánica de las lesiones sufridas por la víctima. Posteriormente, se prevé la instancia de alegatos de las partes y la posibilidad de que el propio Rodríguez decida declarar ante el tribunal.

La fiscal Leila Aguilar lidera la acusación, en tanto que la defensa corresponde a la defensora oficial Natalia Argenti. El TOC III, integrado por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, será el encargado de dictar el veredicto.

