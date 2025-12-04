“Viejos que se hacen los adolescentes”: habló la ex pareja de uno de los argentinos detenidos en Miami

Los turistas argentinos acusados de robar en un shopping de Miami

La ex pareja de uno de los cinco argentinos que fueron detenidos en Miami acusados de robar ropa en varios locales del Dolphin Mall minimizó el hecho y dio su versión sobre lo ocurrido. Los hombres, todos oriundos de la provincia de Mendoza, fueron liberados tras pagar una fianza y enseguida emprendieron su regreso a la Argentina.

Giselle, ex pareja de Diego Luis Xiccato y madre de su hijo, habló este jueves sobre el caso y sostuvo que la situación tomó una dimensión innecesaria y puso en duda la gravedad del delito atribuido a los detenidos.

“Ha sido una picardía, que no se justifica, pero no entiendo por qué ha tomado tanta relevancia”, expresó en una entrevista con el programa Coworking, que se emite por radio Delta 90.3.

De acuerdo con la mujer, el grupo, integrado por amigos de muchos años, viajó a Estados Unidos con motivo del Black Friday y no en el marco de una despedida de soltero, como circuló inicialmente.

Tras remarcar que los involucrados son “empresarios”, todos sin antecedentes penales, Giselle los describió como un grupo de amigos “haciendo estupideces, como si fueran de viaje de egresados”. En esa línea, resaltó que “ninguno de ellos tiene necesidad de robar”.

Luego relató que habló poco con Xiccato después de la detención, pero insistió en que el episodio fue un error sin importancia, que fue utilizado por los responsables del centro comercial para exhibir su nuevo sistema de seguridad recién instalado tras algunos incidentes con otros turistas.

“La ley de Estados Unidos toma todo como muy grave. El Dolphin Mall quiere dar a conocer un sistema nuevo de seguridad. Han exagerado todos los medios por una alarma. Y esto les vino como anillo al dedo para sacar pecho”, explicó.

De esta manera, insistió en que lo del shopping fue una tontera sin mayor trascendencia. “La gente hace una bola de una cosa pequeña. No ha sido más que una tontera de viejos que se hacen los adolescentes”, declaró, al tiempo que desmintió otras informaciones difundidas, como el supuesto robo de paraguas.

Respecto al clima familiar, Giselle informó que tanto su hijo como el resto de los allegados se encuentran bien y que la mayoría de los mensajes que recibieron fueron de apoyo. “Todos saben cómo son (los acusados) en su trabajo, con la familia y los amigos. Son excelentes personas, de buenas familias”, completó.

Así fueron las audiencias de los cinco argentinos acusados

El caso comenzó el último domingo, cuando la Policía de Sweetwater detectó a los argentinos en actitud sospechosa a través de las cámaras de seguridad de Dolphin Mall y los arrestó tras recibir denuncias de hurtos.

Así, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua, además del mencionado Diego Xiccato, terminaron acusados de organizarse en grupo para cometer el robo ante la Justicia local.

Luego de comparecer ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida, abonaron montos entre 4.000 y 4.500 dólares como fianza.

Tras la liberación, salieron esta madrugada desde Estados Unidos con destino a la provincia de Mendoza para reencontrarse con sus familias.

En coincidencia con Giselle, el abogado Roberto Castillo, representante de Rúa, señaló que el incidente ocurrido en el shopping fue, en realidad, “un malentendido”.

En ese sentido, aseguró que su cliente “viaja desde hace 10 años” a Miami, tiene una empresa de “100 empleados” en Mendoza y que ahora “quedó inmerso en una situación que, para él, es bochornosa y vergonzosa”.

“Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la Policía es que era una organización criminal que estaban guardando supuestamente los tres pantalones que habría robado uno, cuya cuenta dio 350 dólares”, añadió.

La Justicia de Estados Unidos citó nuevamente a los acusados para una audiencia a fines de enero. De acuerdo con Castillo, será el momento en el que un fiscal formalice los cargos e incluso evalúe quitar la acusación por organización criminal.

Hasta entonces, los cinco mendocinos permanecen en libertad y continúan ligados al proceso judicial en Miami.