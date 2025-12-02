Crimen y Justicia

Cinco argentinos fueron arrestados en Miami acusados de robar en el shopping más concurrido

Las autoridades norteamericanas informaron que robaron valijas y las llenaron ropa. Los imputados tienen entre 41 y 49 años. Quiénes son los sospechosos

El informe de la televisión local de Miami sobre los detenidos en el Dolphin Mall

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Miami por robar en varios locales del Dolphin Mall, uno de los shoppings más visitados del sur del estado de Florida.

De acuerdo con medios locales como NBC Miami y Telemundo 51, agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia, recibieron varias denuncias sobre supuestos hurtos en varios locales del centro comercial.

Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, detectaron a los acusados mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas.

Luego, fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face, donde llenaron equipaje que habían robado previamente con prendas y artículos extraídos de las estanterías.

Las cámaras también registraron que el grupo se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros ocultaban los productos en las valijas.

Otras imágenes muestran la comunicación constante entre ellos y cómo salían rápidamente de los comercios sin pasar por caja. Dos de los delincuentes fueron captados poco después en la tienda Tommy Hilfiger, mientras que su arresto fue concretado en una parada de ómnibus próxima al centro comercial: en su poder tenían mercancía valuada en aproximadamente 950 dólares. Los otros tres fueron detenidos aún dentro del establecimiento, con artículos por más de 1100 dólares.

Los sospechosos, identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), enfrentan cargos por los delitos “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”.

El vocero policial Álvaro Zabaleta confirmó que las detenciones se realizaron bajo el operativo especial “Operación Fiestas Seguras”, implementado para reforzar la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada alta.

Los cinco argentinos detenidos en
Los cinco argentinos detenidos en el shopping de Miami: Juan Manuel Zuloaga-Arenas, Juan Pablo Rua, Diego Xiccato, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo-Orlando

En ese sentido, Zabaleta declaró: “son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”, y enfatizó la política de “tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”.

Según la Policía, los acusados tenían pasajes de regreso a Argentina programados para el miércoles, lo que refuerza la sospecha de que se trató de una acción planificada durante su visita como turistas.

Los investigadores continúan analizando los registros de video para determinar si participaron en otros robos dentro del centro comercial o en establecimientos cercanos antes de ser aprehendidos.

“Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vas a venir a robar y cometer delitos, no puedes hacerlo en Dolphin Mall porque tenemos cero tolerancia a la criminalidad”, dijo el vocero. Según Telemundo 51, a cada uno de los acusados se le fijó una fianza entre 4000 y 4500 dólares. Se estima que una vez paguen el monto, recuperarán su libertad aunque deberán enfrentar el proceso por el robo en el shopping.

Antecedente

En abril pasado, tres turistas argentinas fueron detenidas por el presunto robo de joyas en Machu Picchu, Perú. Las sospechosas fueron arrestadas cerca del mercado artesanal, luego de que una comerciante denunciara el robo de mercadería.

Según el reporte policial, la rápida acción se inició luego de una llamada de emergencia. Una vendedora del mercado denunció el robo de varias piezas: una pulsera, un dije con forma de chakana y un par de aros.

Las detenidas fueron identificadas como Patricia Edith Berger, Myrian Karina Gottig y Liliana Alejandra Maldonado, todas de 53 años. La Policía Nacional del Perú atribuyó a las tres mujeres pertenecer a una banda de hurto conocida como “Las Gauchas Joyeras”, que habría operado bajo la modalidad de distracción y robo al paso.

