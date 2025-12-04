Una mujer cumplía arresto domiciliario y usaba su casa en Haedo como un punto de venta de drogas

Cumplía un arresto domiciliario y utilizaba su casa en Haedo como un punto de venta de drogas

Un operativo en el barrio Envión 3 de Haedo, en la zona oeste del Conurbano bonaerense, culminó con la detención de una joven apodada “La Manu”, quien, a pesar de cumplir arresto domiciliario con tobillera electrónica por una causa previa de venta de drogas, utilizaba su vivienda como centro de distribución de estupefacientes.

La intervención se produjo tras una serie de denuncias anónimas de vecinos, quienes alertaron sobre el constante movimiento de personas desconocidas y los disturbios generados en el domicilio ubicado en la intersección de las calles París y Directorio.

Según informó Primer Plano Online, la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón y la Justicia local recibieron estos reclamos y dispusieron tareas encubiertas para verificar la situación. Las investigaciones, coordinadas por la Fiscalía N.º 9 de Morón, determinaron que la joven, ampliamente reconocida en la zona, organizaba la venta de drogas al menudeo desde su departamento, el mismo en el que cumplía la medida de arresto domiciliario.

El personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón realizó un seguimiento en el área, documentando el flujo constante de compradores y proveedores a lo largo del día. Con estos elementos, la jueza de Garantías, Laura Mariel Pinto, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Morón, ordenó un allanamiento en la propiedad.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a “La Manu” y secuestraron una importante cantidad de dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para la venta, además de un arma semiautomática calibre nueve milímetros cargada y apta para disparar. También incautaron un teléfono celular, que actualmente está bajo peritaje.

La joven perdió el beneficio del arresto domiciliario y enfrenta ahora una doble imputación: tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, según detalló Primer Plano Online. La causa previa que motivó la colocación de la tobillera electrónica también estaba vinculada a la venta de drogas.

Una familia quiso eludir un control policial y quedó presa por narcomenudeo

Este mismo miércoles, una operación de patrullaje preventivo en el barrio porteño de Villa Urquiza derivó en la detención de tres integrantes de una familia de nacionalidad peruana por presunto narcomenudeo, tras un intento fallido de evadir un control policial. El procedimiento, realizado por la Policía de la Ciudad durante la madrugada, permitió el secuestro de tusi, cocaína y marihuana, además de una importante suma de dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

El episodio se desencadenó alrededor de las 3:00 de la mañana, en la intersección de Tamborini y Aizpurua, cuando los agentes detectaron una Ford EcoSport gris que circulaba con “dos tubos plásticos de gran tamaño sobresaliendo parcialmente del sector del baúl, en aparente forma irregular de transporte”. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró de manera abrupta e intentó eludir el control, maniobrando con la aparente intención de fugarse. Sin embargo, los efectivos lograron interceptar el vehículo a pocos metros e identificaron a sus ocupantes.

Dentro del automóvil viajaban José F.V., de 40 años y nacionalidad peruana, quien conducía el rodado; su pareja, María C.M., también peruana y de 51 años; y la hija de ambos, L. F. C., argentina de 20 años. Todos residen en el barrio porteño de Paternal. Además, se encontraba a bordo un menor de 15 años, quien fue entregado a su madre por disposición judicial, sin que se adoptaran medidas en su contra.

El vehículo secuestrado por la Policía de la Ciudad

Durante la identificación, el conductor manifestó que no poseía registro de conducir. Ante esta situación, los agentes requisaron el vehículo. En la guantera hallaron dos cajas blancas que contenían 1.633.000 pesos en efectivo y 1.865 dólares, junto a numerosos sobrecitos de papel madera de diferentes colores, presuntamente utilizados para fraccionar droga. También encontraron tres bolsas Ziploc con sustancia pulverulenta de colores (presunta tusi), envoltorios de nailon con sustancia blanquecina (presuntamente cocaína) y, debajo del asiento del acompañante, una bolsa con marihuana.

El operativo permitió además el secuestro de cinco teléfonos celulares, una cartera negra, dos cámaras fotográficas y otras bolsas con material estupefaciente. Los test orientativos realizados a las sustancias incautadas arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

El peso total de la cocaína fue de 776,9 gramos, el de la marihuana 8,62 gramos y se detectaron 24 gramos de tusi.

Parte de la droga secuestrada por la Policía de la Ciudad

Tanto José F.V. como María C.M. registran antecedentes penales: en 2016 por “lesiones y amenazas” y en 2019 por “allanamiento” en una causa vinculada a drogas. La cantidad de droga y el valor de los elementos secuestrados motivaron la imputación por presunta comercialización, quedando la Ford EcoSport incautada para peritajes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de la zona Norte (UFLA Norte), que determinará los pasos a seguir en el marco de la causa.