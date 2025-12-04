Una familia quiso eludir un control policial y quedó presa por narcomenudeo: tusi, cocaína y marihuana

Los tres detenidos

Tres integrantes de una familia de nacionalidad peruana fueron apresados este miércoles a la madrugada por la Policía de la Ciudad cuando quisieron eludir un control vehicular en el barrio porteño de Villa Urquiza. Es que en el interior del coche en el que circulaban a los sospechosos les encontraron tusi, cocaína y marihuana.

Un menor que viajaba con ellos fue entregado a sus familiares por orden de la Justicia y la pareja detenida por infracción a la Ley de Drogas por los agentes de la Comisaría Vecinal 1C tienen antecedentes penales, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

Todo ocurrió esta madrugada en la intersección de Tamborini y Aizpurua. El operativo se inició alrededor de las 3, cuando los policías que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron una Ford EcoSport gris circulando con “dos tubos plásticos de gran tamaño sobresaliendo parcialmente del sector del baúl, en aparente forma irregular de transporte”, según se informó.

Tras advertir la presencia policial, el conductor del vehículo aceleró bruscamente e intentó evadir el control de la Policía de la Ciudad, maniobrando con la presunta intención de fugarse. Pero los agentes lograron interceptar el rodado a pocos metros e identificar a sus ocupantes.

El auto secuestrado

Los detenidos fueron identificados como José F.V., el conductor del coche de nacionalidad peruana y de 40 años, su pareja, María C.M. (también peruana y de 51 años), y la hija de ambos, L.F.C (argentina, 20 años). Todos con domicilio en el barrio porteño de Paternal.

Además, iba a bordo de la camioneta un menor de 15 años, quien fue entregado a su madre sin que se adoptaran medidas judiciales en su contra. Pero, los dos adultos de 40 y 51 años registran antecedentes por “lesiones y amenazas” (2016) y por “allanamiento” en causa por drogas (2019).

El conductor dijo ante el requerimiento que no tenía el registro de conducir, tras lo cual los efectivos requisaron el vehículo

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron en la guantera “dos cajas blancas que contenían 1.633.000 pesos en efectivo, además de 1.865 dólares, numerosos sobrecitos de papel madera de diferentes colores (presumiblemente para fraccionar droga), tres bolsas Ziploc con sustancia pulverulenta de colores (presunta tusi), envoltorios de nailon con sustancia blanquecina (presuntamente cocaína) y, debajo del asiento del acompañante, una bolsa con marihuana”.

Parte de lo secuestrado

También fueron secuestrados cinco teléfonos celulares, una cartera negra, dos cámaras fotográficas y otras bolsas con material estupefaciente.

Los resultados de los test orientativos realizados a las sustancias secuestradas arrojaron positivo para cocaína y marihuana. El peso total de la cocaína incautada fue de 776,9 gramos y el de la marihuana, 8,62 gramos. Además, se detectaron 24 gramos de tusi.

El valor de los elementos secuestrados y la cantidad de droga impulsaron la imputación por presunta comercialización, quedando la Ford EcoSport incautado para peritajes.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Investigación de la zona Norte (UFLA Norte).