Crimen y Justicia

La arquitecta que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar

En su paso por Infobae en vivo, Paulo Kablan narró las actualizaciones en un caso que consternó a la Argentina. En 2017, en Córdoba, Brenda Barattini le amputó casi por completo el pene a su amante con una tijera de podar durante un encuentro sexual. Condenada en 2019 a 13 años por “tentativa de homicidio”, ahora fue liberada tras cumplir casi ocho años y aprobar diversos cursos en prisión.

