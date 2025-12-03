La arquitecta que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar
En su paso por Infobae en vivo, Paulo Kablan narró las actualizaciones en un caso que consternó a la Argentina. En 2017, en Córdoba, Brenda Barattini le amputó casi por completo el pene a su amante con una tijera de podar durante un encuentro sexual. Condenada en 2019 a 13 años por “tentativa de homicidio”, ahora fue liberada tras cumplir casi ocho años y aprobar diversos cursos en prisión.
En su paso por Infobae en vivo, Paulo Kablan narró las actualizaciones en un caso que consternó a la Argentina. En 2017, en Córdoba, Brenda Barattini le amputó casi por completo el pene a su amante con una tijera de podar durante un encuentro sexual. Condenada en 2019 a 13 años por “tentativa de homicidio”, ahora fue liberada tras cumplir casi ocho años y aprobar diversos cursos en prisión.