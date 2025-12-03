Crimen y Justicia

Drama en La Plata: le robaron lupas de 3.500 dólares a un cirujano cardiovascular y pide ayuda para recuperarlas

Ocurrió entre las calles 13 y 39. Los instrumentos son indispensables para trasplantes pulmonares y cirugías cardiovasculares

Guardar
Los instrumentos son personalizados y
Los instrumentos son personalizados y no se pueden vender (Gentileza: Carlos Cotti)

Un cirujano cardiovascular de la ciudad de La Plata vive horas de angustia tras el robo de un bolso con sus lupas médicas, fundamentales para operar. El hecho ocurrió este martes al mediodía en la intersección de 13 y 39, a pocas cuadras de la plaza central de la capital bonaerense. En cuestión de minutos, le abrieron la camioneta y se llevaron el bolso mientras él hacía compras en un local. Entre otras pertenencias, estaban las lupas.

“Sin las lupas no podés operar, básicamente. Vos tenés que hacer un bypass y el vaso tiene dos milímetros, no lo ves con los ojos. Y lo más grave de todo, más allá del valor económico porque son caras, es que tardan tres meses en fabricarlas en Estados Unidos para mandarlas“, lamentó Carlos Cotti, el cirujano afectado.

El instrumento, valuado en alrededor de 3.500 dólares, está adaptado específicamente a la visión del médico, por lo que no puede ser utilizado por otra persona. En la práctica, no pueden revenderse.

El pedido de ayuda en
El pedido de ayuda en redes sociales (Gentileza: Carlos Cotti)

“(Las lupas) tienen la distancia interpupilar de la persona, la anatomía de su cráneo, la distancia focal de la altura de la persona. No hay dos personas iguales”, explicó Cotti al respecto, en diálogo con Infobae.

Además, precisó que su mayor preocupación son los pacientes que aguardan trasplantes pulmonares en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde dirige el área: “El daño que se genera es grande, entonces eso es lo que más amargado de todo me tiene”. También se complejiza la tarea en otros centros de salud de La Plata.

Según reconstruyó, ayer al mediodía volvía de trabajar y se detuvo unos minutos en el centro para comprar un helado. Dejó la camioneta frente al local y, cuando regresó, el bolso ya no estaba. Se sospecha que los ladrones pudieron utilizar un inhibidor de señal.

Dentro del bolso también tenía sellos de médico, un recetario y documentación, aunque las lupas son su mayor preocupación: “A ellos no les sirve para nada. No las pueden vender, no pueden hacer nada con eso”.

El robo ocurrió cuando compraba
El robo ocurrió cuando compraba helado en un local (Gentileza: Carlos Cotti)

No es la primera vez que le ocurre. En 2022 le robaron unas lupas de la misma forma y pasó meses rastreándolas en Facebook Marketplace y MercadoLibre, aunque nunca logró recuperarlas. Aquel robo fue a solo diez cuadras del actual.

“Vivo con pánico de que pase eso. Yo siempre bajo con el bolso, pero venía con la cabeza con mil cosas. Dejé el bolso en el asiento del acompañante y cuando volví, no estaba”, relató.

Además de su labor en El Cruce, Cotti trabaja también en los hospitales San Juan de Dios y Español, ambos en La Plata. En los tres centros realiza cirugía cardíaca y, en El Cruce, además, trasplante pulmonar: “Pero para todo necesitas las lupas. Cada vez que tenes una arteria o algo, no la ves. Creeme que con los ojos, sin las lupas, no las ves. La amargura me va más por el tiempo que me dejan parado”.

Algunos de sus pacientes deberán ser derivados a colegas, mientras que aquellas cirugías que solo él realiza quedarán suspendidas hasta nuevo aviso.

El médico pidió ayuda a la comunidad y solicitó que, en caso de que algún vecino encuentre sus lupas, se comunique con él a través de redes sociales o las acerque al Hospital El Cruce.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLa PlataRoboCirujano

Últimas Noticias

Investigan a un estudiante de informática por crear videos porno con IA usando rostros de menores

El sospechoso fue denunciado en agosto pasado por dos de sus víctimas, que tenían 16 y 17 años al momento de los hechos. Será indagado en las próximas horas

Investigan a un estudiante de

Llegaron a su fiesta de egresados y descubrieron que los habían estafado

El escándalo estalló el sábado pasado, cuando los chicos de la escuela Eduardo Chahla llegaron vestidos de gala para la ocasión y en el salón no los estaban esperando. Se hicieron cuatro denuncias

Llegaron a su fiesta de

Crimen de la jubilada en San Isidro: el rol de “Milanesa” y su vínculo con un líder de la Banda del Millón

El sospechoso fue detenido este martes por el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga. Según la investigación, él no ingresó a la casa de la víctima, pero su papel en el asalto fue clave

Crimen de la jubilada en

“Fue una boludez”: habló un amigo de uno de los argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami

El hombre, vecino de la peluquería de Diego Xiccato, uno de los arrestados, aseguró que nunca los vio en nada raro y contó que todo ocurrió en el marco de una despedida de soltero

“Fue una boludez”: habló un

La arquitecta que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar

En su paso por Infobae en vivo, Paulo Kablan narró las actualizaciones en un caso que consternó a la Argentina. En 2017, en Córdoba, Brenda Barattini le amputó casi por completo el pene a su amante con una tijera de podar durante un encuentro sexual. Condenada en 2019 a 13 años por “tentativa de homicidio”, ahora fue liberada tras cumplir casi ocho años y aprobar diversos cursos en prisión.

Infobae
DEPORTES
Habló uno de los refuerzos

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

TELESHOW
La palabra de Darío Cvitanich

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte redescubre

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026