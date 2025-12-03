Drama en La Plata: le robaron lupas de 3.500 dólares a un cirujano cardiovascular y pide ayuda para recuperarlas

Los instrumentos son personalizados y no se pueden vender (Gentileza: Carlos Cotti)

Un cirujano cardiovascular de la ciudad de La Plata vive horas de angustia tras el robo de un bolso con sus lupas médicas, fundamentales para operar. El hecho ocurrió este martes al mediodía en la intersección de 13 y 39, a pocas cuadras de la plaza central de la capital bonaerense. En cuestión de minutos, le abrieron la camioneta y se llevaron el bolso mientras él hacía compras en un local. Entre otras pertenencias, estaban las lupas.

“Sin las lupas no podés operar, básicamente. Vos tenés que hacer un bypass y el vaso tiene dos milímetros, no lo ves con los ojos. Y lo más grave de todo, más allá del valor económico porque son caras, es que tardan tres meses en fabricarlas en Estados Unidos para mandarlas“, lamentó Carlos Cotti, el cirujano afectado.

El instrumento, valuado en alrededor de 3.500 dólares, está adaptado específicamente a la visión del médico, por lo que no puede ser utilizado por otra persona. En la práctica, no pueden revenderse.

El pedido de ayuda en redes sociales (Gentileza: Carlos Cotti)

“(Las lupas) tienen la distancia interpupilar de la persona, la anatomía de su cráneo, la distancia focal de la altura de la persona. No hay dos personas iguales”, explicó Cotti al respecto, en diálogo con Infobae.

Además, precisó que su mayor preocupación son los pacientes que aguardan trasplantes pulmonares en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde dirige el área: “El daño que se genera es grande, entonces eso es lo que más amargado de todo me tiene”. También se complejiza la tarea en otros centros de salud de La Plata.

Según reconstruyó, ayer al mediodía volvía de trabajar y se detuvo unos minutos en el centro para comprar un helado. Dejó la camioneta frente al local y, cuando regresó, el bolso ya no estaba. Se sospecha que los ladrones pudieron utilizar un inhibidor de señal.

Dentro del bolso también tenía sellos de médico, un recetario y documentación, aunque las lupas son su mayor preocupación: “A ellos no les sirve para nada. No las pueden vender, no pueden hacer nada con eso”.

El robo ocurrió cuando compraba helado en un local (Gentileza: Carlos Cotti)

No es la primera vez que le ocurre. En 2022 le robaron unas lupas de la misma forma y pasó meses rastreándolas en Facebook Marketplace y MercadoLibre, aunque nunca logró recuperarlas. Aquel robo fue a solo diez cuadras del actual.

“Vivo con pánico de que pase eso. Yo siempre bajo con el bolso, pero venía con la cabeza con mil cosas. Dejé el bolso en el asiento del acompañante y cuando volví, no estaba”, relató.

Además de su labor en El Cruce, Cotti trabaja también en los hospitales San Juan de Dios y Español, ambos en La Plata. En los tres centros realiza cirugía cardíaca y, en El Cruce, además, trasplante pulmonar: “Pero para todo necesitas las lupas. Cada vez que tenes una arteria o algo, no la ves. Creeme que con los ojos, sin las lupas, no las ves. La amargura me va más por el tiempo que me dejan parado”.

Algunos de sus pacientes deberán ser derivados a colegas, mientras que aquellas cirugías que solo él realiza quedarán suspendidas hasta nuevo aviso.

El médico pidió ayuda a la comunidad y solicitó que, en caso de que algún vecino encuentre sus lupas, se comunique con él a través de redes sociales o las acerque al Hospital El Cruce.