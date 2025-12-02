Procesaron a los miembros de una red de inmigración ilegal: el vínculo del caso con Al Qaeda

Video: los allanamientos al grupo

En las últimas horas, la Justicia federal procesó con prisión preventiva a tres extranjeros y un argentino acusados de integrar una red de inmigración ilegal que ingresaba por dinero a personas de Medio Oriente a la Argentina.

El juez Santiago Inchausti, con asiento en Mar del Plata, agravó las situaciones de Hodina Husein, oriunda de Siria, Hamza Amdouni -nacido en Túnez, con domicilio registrado en Belgrano-, Aziz Nouhrar -oriundo de Casablanca, Marruecos- y Walter Abdel Tarabay, de Caucete, San Juan-, acusados del delito de promover o facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.

Los cuatro fueron arrestados a mediados de noviembre último, tras una investigación llevada adelante por la UFECO, el área de la Procuración que investiga delitos del crimen organizado, encabezada por el fiscal Santiago Marquevich. Se detectaron al menos cuatro casos de inmigración ilegal vinculados al grupo: una de estas personas ingresadas al país fue investigada en el exterior por presuntos lazos con Al Qaeda.

