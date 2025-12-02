Cayó el tercer preso que se fugó en Misiones: iba en colectivo con tenedores modificados para usar como armas

Alejandro Damián Ramos, alias "Dente", cayó cuando viajaba en un colectivo rumbo a la ciudad de Eldorado

En el marco de un fuerte operativo de búsqueda dispuesto por la Policía de Misiones, este martes se concretó la detención de Alejandro Damián Ramos (35), alias “Dente”, uno de los siete presos que se fugaron este lunes de una prisión ubicada en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en el departamento General Manuel Belgrano. La captura se dio luego de que anoche los investigadores hallaran a Jorge Guillermo Ojeda, otro de los fugados.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, Ramos fue recapturado esta mañana en la localidad de Dos Hermanas -ubicada a unos 12 kilómetros del lugar de la fuga-, cuando viajaba en un colectivo urbano que se dirigía a la ciudad de Eldorado.

Al obtener datos concretos de su ubicación, los efectivos mantenían un control sobre la ruta nacional 14, donde el prófugo fue sorprendido, identificado e inmediatamente rodeado. Al notar la presencia policial, intentó detener el colectivo para escapar, pero la rápida reacción de los uniformados permitió activar un operativo cerrojo, reducirlo y concretar la captura sin posibilidad de fuga.

Los agentes le secuestraron dos tenedores con apenas dos dientes cada uno -con el objetivo de usarlos como armas blancas-, dinero en efectivo, un encendedor y un envoltorio de papel aluminio.

Los objetos secuestrados a Ramos

Una vez esposado, “Dente” Ramos fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, y se le sumará una nueva causa penal por evasión, la tercera en el conteo de recapturados desde el escape.

Considerado como un criminal de alto riesgo, Ramos estaba en prisión por estar acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Asimismo, sobre él pesan otras cinco causas en la Justicia misionera por delitos graves, entre ellos robo calificado, robo calificado con arma, robo de motocicletas y asaltos a comercios.

Ramos cayó apenas unas horas después de que la Policía provincial recapturara a Jorge Guillermo Ojeda, quien anoche fue detenido en el barrio Tránsito Pesado de la ciudad de Bernardo de Irigoyen.

Jorge Guillermo Ojeda (29), el segundo de los siete presos que hicieron un boquete y se fugaron de prisión en Misiones

Las recientes detenciones se suman al arresto de Juan José Ferreira Alvez, alias “Motito”, otro de los internos que había escapado de prisión y que fue atrapado unas pocas horas después de que los prisioneros escaparan a través de un boquete realizado en el baño de la cárcel.

Juan José Ferreira Alvez, alias “Motito”

La Policía mantiene el operativo de búsqueda con patrullajes, análisis de cámaras de videovigilancia, apoyo de drones, datos reunidos por equipos encubiertos de frontera, controles viales e identificación de personas en distintos puntos del norte provincial para recapturar a los cuatro prófugos restantes, identificados como Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais y Darío Brítez, todos ellos con procesos judiciales abiertos.

Fuga y búsqueda con apoyo de Brasil

La alarma se encendió pasada la medianoche de este lunes, cuando el personal de guardia detectó la ausencia de los detenidos al momento de una revisión. Un hueco en la pared del baño confirmó la hipótesis de un escape planificado y en pocos minutos la Policía despachó patrullas a las inmediaciones, montando controles en accesos y caminos secundarios. Las primeras horas del operativo, centradas en el rastreo cercano al puesto policial, permitieron establecer uno de los puntos de fuga hacia zonas de denso monte lindero a la frontera internacional.

Seis de los siete presos que protagonizaron la fuga

Según informaron desde la Unidad Regional XII de la Policía misionera, los siete detenidos lograron evadirse realizando un boquete en el baño del calabozo, lo que confirmó la hipótesis de un escape planificado La situación generó un despliegue coordinado de fuerzas en ambos lados del paso fronterizo, que sumaron recursos tecnológicos y coordinación internacional.

El cerco de seguridad incluye inspecciones con personal a pie, uso de vehículos especiales y la disposición de retenes móviles en rutas secundarias que conectan distintos caminos rurales. Además, los canes entrenados participan en recorridos por sectores de difícil acceso, mientras los operadores de drones procuran identificar movimientos inusuales en el espeso follaje característico de la zona.

Desde la central de la Unidad Regional XII se monitorea la información que recogen los equipos desplegados, con ajuste dinámico del dispositivo de búsqueda a partir de datos actualizados en tiempo real.

La Policía de Misiones desplegó un fuerte operativo de seguridad para dar con los prófugos

El operativo de búsqueda se desarrolla con la colaboración de Brasil, cuyo aporte fue considerado por las autoridades provinciales como “fundamental” ante la proximidad geográfica y la existencia de pasos no habilitados a lo largo de la línea internacional, conocida en el ámbito policial por su difícil vigilancia debido al entorno selvático.

En ese contexto, personal de la Policía Militar brasileña se sumó a las labores mediante puntos de control paralelos, asistencia en rastrillajes y el intercambio virtual constante sobre posibles avistamientos o movimiento sospechoso en áreas limítrofes.

En tanto, desde la Jefatura de Policía se ordenó la intervención de Asuntos Internos para determinar eventuales incumplimientos o responsabilidades en la custodia de los presos.