Seis presos hicieron un boquete en el baño y se fugaron en Misiones: uno tiene pedido de captura internacional

Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda y Darío Brítez, los presos buscados en Misiones

Seis hombres que se encontraban detenidos en una comisaría de Bernardo de Irigoyen, localidad ubicada en la provincia de Misiones, se escaparon esta madrugada haciendo un boquete en el baño. Todos tienen causas penales abiertas por robo, y uno de ellos además cuenta con un pedido de captura internacional, con alerta roja de Interpol, a raíz de una causa federal, según pudo saber Infobae.

Por el caso se desarrolla un operativo conjunto entre fuerzas de Argentina y Brasil. Según informaron desde la Unidad Regional XII de la Policía misionera, los detenidos lograron evadirse realizando un boquete en el baño del calabozo. La situación generó un despliegue coordinado de fuerzas en ambos lados del paso fronterizo, que sumaron recursos tecnológicos y coordinación internacional.

La alarma se encendió pasada la medianoche, cuando el personal de guardia detectó la ausencia de los detenidos al momento de una revisión. Un hueco en la pared del sanitario confirmó la hipótesis de un escape planificado y en pocos minutos la Policía despachó patrullas a las inmediaciones, montando controles en accesos y caminos secundarios. Las primeras horas del operativo, centradas en el rastreo cercano al puesto policial, permitieron establecer uno de los puntos de fuga hacia zonas de denso monte lindero a la frontera internacional.

En estas circunstancias, la articulación con la Policía Militar de Brasil se activó de inmediato mediante canales de comunicación que permitieron reforzar simultáneamente los controles del lado brasileño. Mientras tanto, el resto de las regionales de la policía misionera movilizó grupos tácticos con apoyo de drones, canes rastreadores y patrullaje aéreo en varias áreas sensibles, atendiendo la posibilidad de movimientos rápidos hacia cruces clandestinos fronterizos.

La Policía de Misiones despliega drones, canes y patrullaje aéreo para rastrear a los prófugos en zonas de monte

Los seis individuos que permanecen prófugos fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda y Darío Brítez. Según los registros de la dependencia, todos enfrentan procesos judiciales abiertos. En el momento del control nocturno también se constató la ausencia de Ferreira Alvez Juan José - alias “motito”-, sin embargo, horas después una patrulla del Comando de San Antonio logró recapturarlo en la mencionada localidad y fue restituido a sede policial, reduciendo así de siete a seis el número de prófugos activos.

El cerco de seguridad incluye inspecciones con personal en pie, uso de vehículos especiales y la disposición de retenes móviles en rutas secundarias que conectan distintos caminos rurales. Además, los canes entrenados participan en recorridos por sectores de difícil acceso, mientras los operadores de drones procuran identificar movimientos inusuales en el espeso follaje característico de la zona. Desde la central de la Unidad Regional XII se monitorea la información que recogen los equipos desplegados, con ajuste dinámico del dispositivo de búsqueda a partir de datos actualizados en tiempo real.

La colaboración con la Policía Militar de Brasil refuerza los controles en pasos fronterizos y zonas de difícil acceso

La colaboración con Brasil fue considerada por las autoridades como “fundamental” ante la proximidad geográfica y la existencia de pasos no habilitados a lo largo de la línea internacional, conocida en el ámbito policial por su difícil vigilancia debido al entorno selvático. Personal de la Policía Militar brasileña se sumó a las labores mediante puntos de control paralelos, asistencia en rastrillajes y el intercambio virtual constante sobre posibles avistamientos o movimiento sospechoso en áreas limítrofes.

En tanto, desde la Jefatura de Policía se ordenó la intervención de Asuntos Internos para determinar eventuales incumplimientos o responsabilidades en la custodia de los internos. El objetivo de la investigación administrativa es establecer cómo pudo producirse la evasión y si existieron irregularidades o negligencia en los procedimientos de control de la dependencia durante la noche.

El trabajo conjunto contempla la utilización de sistemas de información compartida, alertas a otras fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, además de la coordinación con autoridades judiciales para el seguimiento de las investigaciones penales que recaen sobre los fugados.