Crimen y Justicia

Seis presos hicieron un boquete en el baño y se fugaron en Misiones: uno tiene pedido de captura internacional

Ocurrió en la localidad de Bernardo de Irigoyen. La policía provincial trabaja junto con las autoridades de Brasil para ubicar a los prófugos, en un operativo que incluye drones y rastrillajes con perros en zona de montes

Guardar
Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel
Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda y Darío Brítez, los presos buscados en Misiones

Seis hombres que se encontraban detenidos en una comisaría de Bernardo de Irigoyen, localidad ubicada en la provincia de Misiones, se escaparon esta madrugada haciendo un boquete en el baño. Todos tienen causas penales abiertas por robo, y uno de ellos además cuenta con un pedido de captura internacional, con alerta roja de Interpol, a raíz de una causa federal, según pudo saber Infobae.

Por el caso se desarrolla un operativo conjunto entre fuerzas de Argentina y Brasil. Según informaron desde la Unidad Regional XII de la Policía misionera, los detenidos lograron evadirse realizando un boquete en el baño del calabozo. La situación generó un despliegue coordinado de fuerzas en ambos lados del paso fronterizo, que sumaron recursos tecnológicos y coordinación internacional.

La alarma se encendió pasada la medianoche, cuando el personal de guardia detectó la ausencia de los detenidos al momento de una revisión. Un hueco en la pared del sanitario confirmó la hipótesis de un escape planificado y en pocos minutos la Policía despachó patrullas a las inmediaciones, montando controles en accesos y caminos secundarios. Las primeras horas del operativo, centradas en el rastreo cercano al puesto policial, permitieron establecer uno de los puntos de fuga hacia zonas de denso monte lindero a la frontera internacional.

En estas circunstancias, la articulación con la Policía Militar de Brasil se activó de inmediato mediante canales de comunicación que permitieron reforzar simultáneamente los controles del lado brasileño. Mientras tanto, el resto de las regionales de la policía misionera movilizó grupos tácticos con apoyo de drones, canes rastreadores y patrullaje aéreo en varias áreas sensibles, atendiendo la posibilidad de movimientos rápidos hacia cruces clandestinos fronterizos.

La Policía de Misiones despliega
La Policía de Misiones despliega drones, canes y patrullaje aéreo para rastrear a los prófugos en zonas de monte

Los seis individuos que permanecen prófugos fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda y Darío Brítez. Según los registros de la dependencia, todos enfrentan procesos judiciales abiertos. En el momento del control nocturno también se constató la ausencia de Ferreira Alvez Juan José - alias “motito”-, sin embargo, horas después una patrulla del Comando de San Antonio logró recapturarlo en la mencionada localidad y fue restituido a sede policial, reduciendo así de siete a seis el número de prófugos activos.

El cerco de seguridad incluye inspecciones con personal en pie, uso de vehículos especiales y la disposición de retenes móviles en rutas secundarias que conectan distintos caminos rurales. Además, los canes entrenados participan en recorridos por sectores de difícil acceso, mientras los operadores de drones procuran identificar movimientos inusuales en el espeso follaje característico de la zona. Desde la central de la Unidad Regional XII se monitorea la información que recogen los equipos desplegados, con ajuste dinámico del dispositivo de búsqueda a partir de datos actualizados en tiempo real.

La colaboración con la Policía
La colaboración con la Policía Militar de Brasil refuerza los controles en pasos fronterizos y zonas de difícil acceso

La colaboración con Brasil fue considerada por las autoridades como “fundamental” ante la proximidad geográfica y la existencia de pasos no habilitados a lo largo de la línea internacional, conocida en el ámbito policial por su difícil vigilancia debido al entorno selvático. Personal de la Policía Militar brasileña se sumó a las labores mediante puntos de control paralelos, asistencia en rastrillajes y el intercambio virtual constante sobre posibles avistamientos o movimiento sospechoso en áreas limítrofes.

En tanto, desde la Jefatura de Policía se ordenó la intervención de Asuntos Internos para determinar eventuales incumplimientos o responsabilidades en la custodia de los internos. El objetivo de la investigación administrativa es establecer cómo pudo producirse la evasión y si existieron irregularidades o negligencia en los procedimientos de control de la dependencia durante la noche.

El trabajo conjunto contempla la utilización de sistemas de información compartida, alertas a otras fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, además de la coordinación con autoridades judiciales para el seguimiento de las investigaciones penales que recaen sobre los fugados.

Temas Relacionados

Fuga de presos Policía de Misiones Bernardo de Irigoyen Brasil Operativo policial Frontera Unidad Regional XII Policía Militar de Brasil

Últimas Noticias

Un camionero dijo que lo engañaron en la ruta pero era una puesta en escena para quedarse con la carga: el detalle que lo delató

El chofer del vehículo había denunciado haber sido raptado y liberado por los supuestos ladrones. Sin embargo, quedó detenido junto a dos cómplices

Un camionero dijo que lo

Los chats de los acusados de vender fentanilo ilegal en Argentina: quiénes lo compran

Una causa investigada por la PROCUNAR reveló una red de comerciantes y envíos por encomienda desde Misiones a CABA. El vínculo del caso con HLB Pharma

Los chats de los acusados

“Entramos a trabajar, no a sobrevivir”: golpearon y quemaron con mate cocido a docentes de una escuela de Malvinas Argentinas

El violento episodio ocurrió en la E.P. N° 29 de Grand Bourg. Las víctimas realizaron la denuncia y publicaron un comunicado en redes

“Entramos a trabajar, no a

Escándalo en una comisaría de Salta: dos policías llegaron borrachos a trabajar

Se trata de una oficial y un suboficial, que habían participado de un asado y bebido alcohol antes de iniciar sus funciones en esa dependencia salteña

Escándalo en una comisaría de

Habló una de las víctimas del pastor abusador de Hurlingham: “Me intimidaba diciendo que le daba la espalda al Señor”

Sin revelar su identidad, la mujer explicó que aceptó que Carlos Alberto Robledo sea juzgado en un juicio abreviado “para no ser revictimizada”. Sus temores y la pesadilla que vivió por años

Habló una de las víctimas
DEPORTES
El filoso posteo de Hernán

El filoso posteo de Hernán López Muñoz tras la eliminación de Argentinos Juniors frente a Boca

Otra vez en el ojo de la tormenta: el peligroso tackle del jugador inglés que desató el escándalo ante Los Pumas

Una figura del Barcelona pidió un tiempo fuera del equipo por su salud mental: “Ahora no está preparado para jugar”

El delantero top que habría sido ofrecido a River Plate en el inicio del mercado de pases

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

TELESHOW
La confesión de Susana Roccasalvo,

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

Wanda Nara mostró su “casa soñada” en Nordelta y sorprendió un detalle ligado a Mauro Icardi y la China Suárez

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia de Azerbaiyán ordenó

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas

Los halcones americanos ganan terreno como aliados inesperados de los huertos de cerezas en Estados Unidos

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países

Zelensky prevé una reunión crucial con Trump en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz para Ucrania