Video: quisieron robarle la moto, se refugió en una panadería y rompieron la puerta a patadas

Quisieron robarle la moto, entró a una panadería y rompieron la puerta a patadas

Un intento de robo de moto en el barrio Estrada de Mar del Plata terminó con daños materiales y un momento de tensión dentro de una panadería, luego de que la víctima lograra refugiarse en el local mientras los delincuentes intentaban derribar la puerta. El hecho ocurrió el sábado 30 de noviembre cerca de las 16, según detalló el sitio de noticias 0223.

De acuerdo con información, el incidente se desató cuando un hombre de 46 años detuvo su moto afuera de un comercio ubicado sobre la avenida José Manuel Estrada, entre Torres de Vera y Aragón y San José de Calasanz. Luego, observó la presencia de dos jóvenes en otra moto, quienes se aproximaron de manera sospechosa. Ante la inminencia de un asalto, el motociclista corrió hacia la panadería en busca de protección.

Testigos citados por medio marplatense relataron que uno de los ladrones, en lugar de retirarse, se dirigió con violencia hacia la puerta del local, intentando ingresar a las patadas: buscaba la llave de la moto.

La víctima sostuvo la puerta con firmeza y resistió los embates del atacante, quien llegó a romper el vidrio durante la agresión. La situación generó alarma dentro de la panadería, donde se encontraban una empleada y una clienta, ambas refugiadas detrás del mostrador.

El forcejeo y los gritos alertaron tanto a los presentes como a los transeúntes de esa zona en Mar del Plata. La intervención impidió que el delincuente pudiera acceder al interior, sin embargo, los daños materiales fueron considerables. Según el testimonio de la víctima, “la puerta terminó rota y el vidrio destrozado”.

Trascendió que, tras fracasar en el intento de robo, los dos jóvenes abandonaron rápidamente el lugar sin llegar a concretar el delito. La víctima, aún bajo la impresión del ataque, decidió regresar de inmediato a su casa para evitar reencontrarse con los asaltantes.

El hecho se suma a una serie de episodios violentos protagonizados por motochorros en la ciudad balnearia de la costa bonaerense

En esta oportunidad, la actuación rápida de la víctima y la resistencia mostrada en la entrada del comercio evitaron el robo.

La Policía no había realizado detenciones al cierre de esta nota. Fuentes consultadas por 0223 indicaron que continúan con la revisión de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los agresores.

En tanto, comerciantes del barrio Estrada solicitaron mayor vigilancia y presencia policial ante la reiteración de este tipo de incidentes.