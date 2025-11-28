Abusó sexualmente de su hijastra por siete años, huyó a Perú y lo capturaron por una foto en redes sociales

Abuso sexualmente de su hijastra por siete años, huyó a Perú y lo capturaron gracias a Facebook (Foto: PFA - NA)

Un ciudadano peruano, acusado de abuso sexual contra la hija de su ex pareja, fue extraditado a la Argentina tras ser localizado en la ciudad de Tacna, Perú. Su traslado se concretó este jueves, en cumplimiento de directivas del Ministerio de Seguridad.

La investigación se remonta a hechos ocurridos entre 2013 y 2020, período durante el cual el acusado residía en la Argentina.

Según la información publicada por Noticias Argentinas, la denuncia sostiene que el hombre habría abusado sexualmente de la hija menor de su ex pareja, aprovechando los momentos en que la madre dejaba a la niña bajo su cuidado por motivos laborales.

La gravedad de los hechos motivó la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, a cargo de Érica Uhrlandt, quien ordenó la captura internacional del sospechoso.

La búsqueda del prófugo se intensificó a partir de la colaboración entre la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones e Interpol-Perú.

El intercambio de información entre ambos países permitió reunir datos clave para la localización del acusado. Las autoridades argentinas ampliaron las pesquisas mediante ciberpatrullajes, logrando identificar al requerido a través de un perfil en la red social Facebook, donde aparecía junto a su familia en la ciudad peruana de Tacna.

Ante la posibilidad de que el fugitivo intentara cruzar a Bolivia, los efectivos solicitaron al juzgado interviniente que gestionara la remisión del pedido de detención por la vía diplomática. Esta medida buscaba asegurar la captura del acusado en caso de que abandonara territorio peruano.

Finalmente, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y las disposiciones de la magistratura, una comisión policial viajó a Perú para asumir la custodia y el traslado del detenido. El acusado ya se encuentra en Argentina, donde deberá afrontar el proceso judicial correspondiente.

La coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia de ambos países resultó determinante para concretar la extradición y garantizar que el imputado responda ante la ley argentina.

Dictaron preventiva para el hombre que violó a una mujer cuando quedó en libertad

La Justicia dictó prisión preventiva para un hombre de 46 años acusado de violar a una feriante en Mar del Plata tras haber recuperado la libertad luego de cumplir una condena previa por abuso sexual. La víctima permanece internada bajo observación médica, mientras avanza la investigación judicial.

El acusado fue localizado y detenido el 29 de octubre en una zona rural del partido de Balcarce, a la altura del kilómetro 294 de la ruta provincial 29, después de que la jueza Rosa Frende emitiera una orden de captura horas antes, según informó La Capital. Los efectivos policiales lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Garantías N° 3.

La reconstrucción de los hechos, realizada por la Comisaría de la Mujer y la Familia y la comisaría decimosegunda, permitió reunir pruebas que sostienen la imputación por abuso sexual agravado. La investigación determinó que el ataque ocurrió entre la noche del 22 de octubre y la mañana del 23, en una vivienda de Almirante Brown al 8800. Allí, el ex convicto preparó la cena y ofreció a la víctima una bebida alcohólica; la mujer manifestó sentirse descompuesta y perdió el conocimiento. Al despertar, relató que había sido violada.

Los médicos que atendieron a la víctima en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) constataron lesiones compatibles con un abuso sexual de extrema violencia y hallaron tapones de envases plásticos en sus cavidades, según la pesquisa. Tras el primer ataque, el agresor trasladó a la mujer a la casa de su hermana y, al día siguiente, la llevó a su propio domicilio en Rosales al 6000, donde volvió a violarla antes de dejarla.

La víctima, que desconocía los antecedentes penales del hombre, formalizó la denuncia en el destacamento policial del hospital tras lograr pedir auxilio. El acusado había obtenido la libertad asistida menos de cuatro meses antes de completar una condena de nueve años de prisión por abuso sexual, dictada en mayo de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4. La concesión de ese beneficio fue revocada tras la denuncia y la petición de captura.