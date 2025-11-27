Dictaron prisión preventiva para el hombre condenado por abuso que violó a una mujer cuando quedó en libertad

Ordenaron la prisión preventiva para el hombre detenido por abuso que salió bajo libertad asistida y volvió a violar (Foto: La Capital)

La Justicia ordenó la prisión preventiva para el hombre de 46 años acusado de violar a una feriante en Mar del Plata, cuando recuperó su libertad tras cumplir con una condena por abuso. Su nueva víctima aún sigue internada y los médicos revelaron del calvario que sufrió.

El imputado, reincidente por delitos sexuales, permanecerá alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán mientras avanza la investigación, según dispuso la jueza Rosa Frende tras el pedido del fiscal Carlos Russo.

La reconstrucción de los hechos permitió a los investigadores reunir pruebas suficientes para sostener la imputación por el delito de abuso sexual agravado.

De acuerdo con la pesquisa, los hechos ocurrieron entre la noche del miércoles 22 de octubre y la mañana del jueves 23, en una vivienda ubicada en Almirante Brown al 8800.

Allí, el acusado y la víctima, quienes se habían conocido en la feria de la plaza Rocha —donde ambos atendían distintos puestos—, acordaron encontrarse tras un primer contacto en agosto, facilitado por la hermana del agresor, quien también tiene un puesto en ese lugar.

La mujer, según los datos recabados por la investigación, desconocía que el hombre había recuperado la libertad tras cumplir una condena de nueve años de prisión por abuso sexual.

En la vivienda, el ex convicto preparó la cena y ofreció a la víctima una bebida alcohólica. Posteriormente, la mujer manifestó haberse sentido descompuesta y mareada, hasta perder el conocimiento. Al recobrar la conciencia, relató que había sido violada.

El fiscal Russo y los especialistas, que intervinieron en el caso, determinaron que la víctima fue sometida a un abuso sexual de extrema violencia, al punto que, durante su hospitalización, los médicos hallaron tapones de envases plásticos en sus cavidades, según consignó La Capital.

El sospechoso, arrestado a finales de octubre, permanecerá en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán mientras avanza la causa (Foto: 0223)

Tras el primer ataque, el agresor trasladó a la mujer a la casa de su hermana. Al día siguiente, la llevó a su domicilio en Rosales al 6000, donde volvió a violarla antes de dejarla y regresar a su propia vivienda.

Una vez que la víctima logró recuperarse parcialmente, solicitó auxilio y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde formalizó la denuncia ante el destacamento policial del hospital. Actualmente, la paciente continúa bajo observación.

La investigación, a cargo de personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia y de la comisaría decimosegunda, incluyó un allanamiento en la casa del acusado al final de esa semana. Aunque no lograron encontrarlo en ese momento, los efectivos secuestraron un teléfono celular. La búsqueda continuó hasta que, el miércoles 29 de octubre por la tarde, los agentes lograron localizar y detener al sospechoso.

El momento en que atraparon al acusado en la zona de Balcarce

La detención demandó un operativo policial que terminó en un área del partido costero de Balcarce. A la altura del kilómetro 294 de la ruta provincial 29, divisaron al sujeto que se había fugado del domicilio, merodeando los establecimientos rurales de la zona. Los efectivos observaron que tenía una orden de captura por parte de la magistrada, emitida pocas horas antes a través de Radio Estación de Policía Mar del Plata.

Inmediatamente, fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde pasó la noche hasta que al día siguiente se presentó ante la Fiscalía, acompañado por miembros de la defensa oficial, pero optó por no declarar. El acusado quedó a disposición de la justicia, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3.

La misma unidad fiscal que ahora investiga el nuevo caso estuvo a cargo de la causa que derivó en la condena anterior por abuso sexual con acceso carnal.

Aquella sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 en mayo de 2018, le impuso una pena de nueve años de prisión, cuyo vencimiento está fijado para el 29 de enero del próximo año. A menos de cuatro meses de terminar la condena, había obtenido el beneficio de la libertad asistida conforme a la Ley de Ejecución Penal, lo que le permitía realizar salidas de manera anticipada para su reinserción a la sociedad. La concesión fue revocada inmediatamente tras la radicación de la denuncia y la petición de captura.