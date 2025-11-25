Escapó de un control policial en Córdoba, lo detuvieron a las pocas cuadras y descubrieron que era buscado en Santa Fe

El detenido por pedido de captura quedó alojado en una comisaría cordobesa a disposición de la Justicia de Santa Fe (El Doce.tv)

Un operativo de las fuerzas de seguridad en la localidad cordobesa de San Francisco concluyó con la captura de un joven de 22 años que era buscado por la Justicia de Santa Fe por homicidio doloso calificado por uso de arma de fuego.

La detención se produjo durante la tarde del domingo, tras una persecución que comenzó en la vía pública y terminó con dos aprehendidos.

El procedimiento fue realizado por el grupo motorizado de la Policía, conocido como S. E. O. M., durante tareas de patrullaje rutinario, según informó el portal El Doce.tv.

El incidente se originó cuando los agentes detectaron una motocicleta Honda Wave con dos ocupantes en la calle Ernesto Vidal al 2.200. Al intentar un control, los sospechosos aceleraron y emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en la intersección de Gobernador Bustos Mestre y Elisa Damar, donde el conductor perdió el control del vehículo y ambos cayeron sobre la vereda.

El operativo permitió identificar rápidamente al joven, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente, solicitado por la Unidad Fiscal Sede Fronteras del Distrito Judicial N.º 5 de Rafaela.

El otro ocupante de la motocicleta también fue aprehendido en el lugar. Según detallaron desde la fuerza, los dos individuos fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente.

La detención del sospechoso fue comunicada a la Justicia de Santa Fe para definir su traslado y nuevo destino procesal. Por el momento, el joven permanece privado de su libertad en una dependencia policial de San Francisco bajo custodia, hasta que se concrete la extradición.

La Unidad Fiscal Sede Fronteras del Distrito Judicial N.º 5 de Rafaela no emitió hasta el momento un comunicado oficial sobre el avance de la causa, aunque distintas fuentes anticipan que el proceso continuará su cauce habitual bajo la jurisdicción de origen.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades no descartan tomar nuevas medidas en función de la evolución de la causa penal en Santa Fe.

El acompañante también quedó detenido (Policía de Córdoba)

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en un control policial en Río Negro

Cinco días atrás, un control policial de rutina en la localidad rionegrina de Roca permitió la detención de un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura por una condena federal, vinculado a delitos relacionados con narcotráfico y portación de armas.

El procedimiento, llevado a cabo el mediodía de ayer artes, se desarrolló en el sector norte de la ciudad y puso en evidencia el trabajo de inteligencia coordinado por las autoridades locales.

Efectivos de la Comisaría 21 realizaban tareas de prevención y recorridas habituales cuando, en la calle Hornero al 1500, interceptaron un automóvil Chevrolet Sonic azul.

Según fuentes policiales, el operativo se desplegó pasadas las 13, como parte de una serie de controles incrementados por la fuerza en esa zona de la provincia de Río Negro.

El conductor del rodado, una mujer de 26 años, no presentaba antecedentes judiciales y quedó rápidamente desvinculada del procedimiento. Sin embargo, el acompañante despertó las alertas al ser identificado y cotejar su documentación con las bases de datos policiales.

El hombre detenido, de 28 años, tenía un pedido de captura emitido en el marco de una causa federal. Estaba condenado a cumplir cuatro años de prisión efectiva, tras ser hallado responsable de violar la Ley de Estupefacientes N° 23.737 y el artículo 189 bis del Código Penal, referido a la portación de armas de fuego.

Su localización fue producto de actividades de inteligencia previas, ejecutadas por personal de calle de la Comisaría 21. El equipo realizó tareas de relevamiento e identificación, lo que permitió ubicar al prófugo y preparar el operativo en el que se concretó su detención.

Tras identificar al hombre durante la verificación de rutina, los efectivos procedieron a su detención inmediata y comunicaron la novedad a la justicia federal. Según informaron voceros de la fuerza, rápidamente se dio aviso al secretario federal Diego Pino Miklavec, quien intervino para coordinar los pasos procesales que debían seguirse tras el procedimiento.

A partir de ese momento, el detenido quedó alojado bajo custodia policial, a disposición del Juzgado Federal que había dictado la orden de captura. El traslado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal será inminente, donde el hombre comenzará a cumplir la condena impuesta por la justicia.