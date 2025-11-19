Detuvieron a un hombre con pedido de captura en un control policial en Río Negro

El hombre con pedido de captura fue detenido en un control policial efectuado en la localidad rionegrina de Roca (Río Negro)

Un control policial de rutina en la localidad rionegrina de Roca permitió la detención de un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura por una condena federal, vinculado a delitos relacionados con narcotráfico y portación de armas.

El procedimiento, llevado a cabo el mediodía de ayer artes, se desarrolló en el sector norte de la ciudad y puso en evidencia el trabajo de inteligencia coordinado por las autoridades locales.

Efectivos de la Comisaría 21 realizaban tareas de prevención y recorridas habituales cuando, en la calle Hornero al 1500, interceptaron un automóvil Chevrolet Sonic azul.

Según fuentes policiales informaron al portal del diario Río Negro, el operativo se desplegó pasadas las 13, como parte de una serie de controles incrementados por la fuerza en esa zona de la provincia de Río Negro.

El conductor del rodado, una mujer de 26 años, no presentaba antecedentes judiciales y quedó rápidamente desvinculada del procedimiento. Sin embargo, el acompañante despertó las alertas al ser identificado y cotejar su documentación con las bases de datos policiales.

De acuerdo con datos, el hombre detenido, de 28 años, tenía un pedido de captura emitido en el marco de una causa federal. Estaba condenado a cumplir cuatro años de prisión efectiva, tras ser hallado responsable de violar la Ley de Estupefacientes N° 23.737 y el artículo 189 bis del Código Penal, referido a la portación de armas de fuego.

Fuentes de la fuerza señalaron que su localización fue producto de actividades de inteligencia previas, ejecutadas por personal de calle de la Comisaría 21. El equipo realizó tareas de relevamiento e identificación, lo que permitió ubicar al prófugo y preparar el operativo en el que se concretó su detención.

Tras identificar al hombre durante la verificación de rutina, los efectivos procedieron a su detención inmediata y comunicaron la novedad a la justicia federal. Según informaron voceros de la fuerza, rápidamente se dio aviso al secretario federal Diego Pino Miklavec, quien intervino para coordinar los pasos procesales que debían seguirse tras el procedimiento.

A partir de ese momento, el detenido quedó alojado bajo custodia policial, a disposición del Juzgado Federal que había dictado la orden de captura. El traslado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal será inminente, donde el hombre comenzará a cumplir la condena impuesta por la justicia.

La condena dictada contra el detenido se enmarca en una investigación federal vinculada al tráfico de estupefacientes. La Ley 23.737 es la normativa que regula los delitos relacionados con drogas en Argentina y prevé penas severas para quienes produzcan, comercialicen o transporten sustancias prohibidas.

Por otra parte, el artículo 189 bis del Código Penal sanciona la tenencia y portación de armas de fuego sin autorización legal. En este caso, la acumulación de cargos configuró una sentencia de prisión efectiva, lo que motivó la orden de captura vigente sobre el joven.

Es de destacar que la ejecución de este tipo de sentencias requiere de un seguimiento policial constante, especialmente cuando los condenados buscan evitar su accionar.

El detenido está alojado en la Comisaría 21 de Roca

Fue a ver a Barracas Central y terminó preso por una estafa en La Rioja

Horas atrás, un hombre también con pedido de captura activo por una estafa fue arrestado por efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del estadio Claudio Fabián Tapia durante los controles del programa Tribuna en la previa del partido entre Barracas Central y Huracán por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025.

De acuerdo con los datos a los que accedió Infobae, la intervención de los efectivos se produjo cuando el individuo intentaba ingresar al estadio y fue identificado en uno de los controles habituales que se realizan en el marco de este operativo de seguridad.

La orden de detención había sido emitida el 31 de octubre por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la provincia de La Rioja.

Según la resolución judicial, el hombre, identificado como R. F., estaba siendo buscado a nivel nacional a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), tras una denuncia penal presentada por H. E. R. A. por la presunta comisión del delito de estafa.

El procedimiento que culminó con la detención del sospechoso se enmarca en una serie de operativos que, desde enero de 2025 hasta mediados de noviembre, resultó en la captura de 47 prófugos de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, durante más de 300 partidos de fútbol.

Las detenciones, realizadas en el contexto de Tribuna Segura, abarcan delitos que incluyen homicidio, abuso sexual, robo y narcotráfico, entre otros.

La implementación de controles en los accesos a los estadios forma parte de una estrategia que busca garantizar la seguridad en los eventos deportivos y colaborar con la Justicia en la localización de personas con causas penales pendientes.