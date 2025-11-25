Detuvieron y acusaron por homicidio culposo al conductor del micro que volcó rumbo Mar del Plata: hay dos muertos

Trabaja en la investigación el fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Germán Vera Tapia.

El conductor del micro que volcó esta mañana en la Ruta 2 rumbo a Mar del Plata quedó aprehendido por homicidio culposo y lesiones culposas, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Se trata del chofer que protagonizó el fatal accidente registrado en las primeras horas de este martes, el cual dejó dos muertos y más de 40 heridos.

El hombre todavía se encuentra internado en el Hospital de General Pirán, la localidad donde ocurrió el hecho. Está fuera de peligro y recuperándose de las lesiones que sufrió por el choque.

Según supo Infobae, se encuentra con custodia policial, cuyo personal aguarda a que reciba el alta para trasladarlo a la Fiscalía de Delitos Culposos de la ciudad balnearia. Esperan indagarlo e imputarlo en las próximas horas.

El conductor está acusado de provocar el trágico hecho por “la conducción imprudente del vehículo”. Si bien dio negativo en el test de alcoholemia, la Justicia aún aguarda los resultados de la pericia toxicológica. El vuelco del micro está siendo investigado por el fiscal de Mar del Plata, Germán Vera Tapia.

El siniestro ocurrió hacia el kilómetro 325 de la traza, a la altura de la localidad de General Pirán, alrededor de las 8. Por motivos que se investigan, el vehículo terminó volcado sobre el cantero central con 56 pasajeros a bordo.

Ocurrió hacia el kilómetro 325 de la Ruta 2, a la altura de la localidad de General Pirán

Las víctimas fatales murieron en el lugar, mientras que el resto de los heridos fueron trasladados a distintos hospitales cercanos, de acuerdo su gravedad.

La unidad que protagonizó el accidente pertenece a la empresa Turismo New Bus. Circulaban a bordo vecinos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela.

Una víctima atrapada grita "¡estoy abajo!"

Este medio pudo confirmar que los heridos iban a participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia, organizado por el gobierno bonaerense.

El evento iba a cerrar con un acto del gobernador Axel Kicillof, quien finalmente suspendió la jornada.

Durante la mañana y hasta el mediodía trabajaron en el lugar equipos de emergencias y personal de seguridad vial de AUBASA. También intervinieron bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.

Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se presentó en el sitio del accidente para brindar asistencia y realizar el test de alcoholemia al conductor, que dio resultado negativo.

Según las primeras informaciones, quince pasajeros habrían sido trasladados al hospital de Coronel Vidal. Otros heridos serán derivados a General Pirán.

El relato del padre Francisco “Paco” Olveira, testigo del hecho

El padre Francisco “Paco” Olveira, quien se encontraba en la unidad al momento del siniestro, brindó detalles de la tragedia en diálogo con Telefé.

“Salimos por nuestra cuenta o ayudados por otros, algunos más golpeados. Habrá un 10% del colectivo que tienen heridas de distinta gravedad. Yo creo que la inmensa mayoría no muy graves, sino más bien raspaduras y cosas de esas”, precisó el integrante de Curas de Opción por los Pobres.

Según explicó, los propios heridos se ayudaron entre sí para salir de la unidad. Mientras las ambulancias trasladaron a los casos más graves, el resto recibió atención en un pequeño centro de salud de General Pirán.

El padre Francisco “Paco” Olveira se encontraba en la unidad al momento del siniestro.

Con respecto a las posibles causas que podrían haber desencadenado el accidente, explicó que no apareció un micro de frente ni intervino otro vehículo. Tampoco llovía ni había hielo en la calzada; por el contrario, las condiciones climáticas parecían ser las habituales.

“Estábamos durmiendo. Creo que eran las siete y media, ocho de la mañana. Habíamos salido a las 12 de la noche, yo subí en Moreno. (El micro) levantó a otro grupo en Morón. Tampoco revisamos nosotros el micro a las 12 de la noche”, agregó.

En esa línea, contó que los militantes eran vecinos de asentamientos y barrios populares, aunque también había profesionales dentro del grupo: “Una de las compañeras que está acá era una profesora de una universidad que con sus estudiantes trabajan la tierra, el hábitat, el acceso a la tierra y las mejoras en los barrios. Iba a ser un encuentro para tratar todas estas problemáticas”.

El gobernador suspendió el encuentro.

El encuentro iba a realizarse este martes y miércoles bajo la consigna “Nuevos enfoques desde el desarrollo y la planificación urbana: una mirada federal y regional”.

Entre los participantes se encontraba Pablo López, el ministro de Economía bonaerense; Felipe Vera, coordinador del Cono Sur en la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID; María Frascarelli, especialista en Desarrollo Urbano del Banco Mundial; y Fernando Murillo, coordinador de Programas de Hábitat de la ONU.

Le seguían Evangelina Velazco, directora de Planificación Urbana y Territorial del gobierno provincial; Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos; Antonio de la Cueva, especialista en Derecho Urbano; Alfredo Garay, especialista en planificación urbana, y Andrés Watson, jefe comunal de Florencio Varela, entre otros.