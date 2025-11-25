Crimen y Justicia

Desarticularon una banda dedicada al narcomenudeo en Merlo y secuestraron una gran cantidad de cocaína

Los apresados comercializaban estupefacientes en la calle Atahualpa entre Plus Ultra y Helguera. Los vecinos eran víctimas de los compradores

Guardar
La cuadra de Atahualpa entre
La cuadra de Atahualpa entre Plus Ultra y Helguera donde tres hombres fueron detenidos por narcomenudeo en Merlo (Primer Plano Online)

El despliegue policial en el barrio Santa Marta de la localidad de Libertad, partido de Merlo, derivó en la detención de tres sujetos acusados de integrar una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo.

Las aprehensiones ocurrieron tras una investigación iniciada a raíz de reiteradas denuncias vecinales, que advertían sobre actividades ilícitas y robos, generando malestar y temor en la comunidad. La operación permitió además el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y elementos vinculados al narcomenudeo.

La investigación fue conducida por la Fiscalía N.º 9 del Departamento Judicial de Morón y ejecutada por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón.

Según el portal Primer Plano Online, los vecinos habían reportado al 911 que un grupo de individuos había tomado el control de varias cuadras del barrio, realizando disturbios en distintos horarios y transformando la zona en un punto de venta de cocaína.

Los vecinos aseguraron que los robos cometidos en la zona fueron protagonizados tanto por los sospechosos como por eventuales compradores, quienes atacaban al azar con el objetivo de obtener dinero u objetos de valor para acceder a la droga.

La vivienda, utilizada como centro de operaciones, funcionaba sobre la calle Atahualpa, entre Plus Ultra y Helguera, en pleno barrio Santa Marta.

Durante varias semanas, agentes de la Secretaría de Seguridad de Merlo y efectivos de Policía trabajaron de forma encubierta y analizaron imágenes de cámaras instaladas en el área. La investigación permitió reunir pruebas concretas sobre la existencia de un punto de venta de estupefacientes, estableciendo la frecuencia de las transacciones y detectando la concurrencia de compradores en diversos horarios.

Las aprehensiones ocurrieron tras una
Las aprehensiones ocurrieron tras una investigación iniciada a raíz de reiteradas denuncias de los vecinos de la cuadra (Gustavo Luis Gavotti)

Con la información recabada, la Fiscalía N.º 9 solicitó al Juzgado de Garantías N.º 6 de Morón la autorización para realizar un allanamiento. La medida fue convalidada por la jueza Laura Mariel Pinto, quien dispuso el ingreso policial al domicilio en cuestión.

Allí se logró la detención de los tres sindicados y el decomiso de más de 200 dosis de cocaína, ya fraccionadas y listas para ser distribuidas en el entorno, junto con una balanza de precisión, elementos para corte y fraccionamiento, y dinero en efectivo.

Cayó una pareja acusada de liderar una red familiar de venta de drogas en Villa Lugano

A principios de este mes, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a una pareja acusada de integrar una red familiar de venta de droga en la zona del Barrio 15, conocida como Ciudad Oculta, dentro del barrio porteño de Villa Lugano.

Los acusados, un hombre de 48 años y una mujer de 37, fueron apresados tras una serie de allanamientos en tres domicilios de las manzanas 2 y 6.

Según fuentes policiales, ambos fueron señalados como integrantes principales de la organización familiar de tráfico de droga.

El operativo fue efectuado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes iniciada en junio de 2025.

Según las fuentes, se incautaron 468 envoltorios de pasta base de cocaína con un peso total de 142 gramos, 4.837.000 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, una tablet, elementos de fraccionamiento, un cuchillo de cocina, anotaciones vinculadas a la actividad y un vehículo Peugeot 308 blanco.

Las pesquisas permitieron identificar a los principales miembros de la red y ubicar los puntos de venta, según indicaron fuentes policiales.

De acuerdo con las tareas de inteligencia, la estructura familiar operaba de manera continua a lo largo del día, alternando horarios para realizar la comercialización desde un kiosco que funcionaba como fachada y a través de un pasillo interno del Barrio 15. El flujo de compradores era constante y, en su mayoría, residían dentro del mismo barrio.

Temas Relacionados

hombresdetenidosnarcomenudeoMerloÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Encontraron nuevas bolsas con restos biológicos a una semana del hallazgo de un cuerpo desmembrado en Córdoba

Los peritos buscan determinar si tiene relación con el hallazgo del domingo pasado

Encontraron nuevas bolsas con restos

Exigieron un cambio de carátula en la investigación por el crimen del joven asesinado por una gorra en La Plata

Presentaron un pedido formal ante la Justicia para que el caso cambie de carátula y los acusados reciben penas más altas

Exigieron un cambio de carátula

Buscan testigos que aporten datos sobre el accidente en la Ruta 22 donde un conductor alcoholizado mató a una familia

La Justicia ordenó cuatro meses de prisión preventiva para el acusado, investigado por manejar a alta velocidad, bajo efectos de alcohol y grabando videos antes del impacto que dejó cuatro muertos

Buscan testigos que aporten datos

Hallaron a una mujer maniatada en un acantilado de Santa Cruz e investigan un ajuste de cuentas narco

La víctima fue encontrada en una playa de la localidad de Puerto Deseado. La mujer alegó que amenazaron con arrojarla al mar

Hallaron a una mujer maniatada

Escapó de un control policial en Córdoba, lo detuvieron a las pocas cuadras y descubrieron que era buscado en Santa Fe

El operativo se realizó en la localidad cordobesa de San Francisco. El apresado tenía pedido de captura vigente por homicidio culposo calificado por uso de arma de fuego en Rafaela

Escapó de un control policial
DEPORTES
Copa Davis: las dificultades que

Copa Davis: las dificultades que deberá enfrentar Javier Frana para la primera convocatoria de 2026

Qué sucedió con la casa donde murió Maradona y cuál fue el destino de su habitación

Comienza la depuración en River Plate: el importante éxodo que piensa Marcelo Gallardo para la nueva temporada

“Diego no resistió”: la historia jamás contada de la frase sobre la muerte de Maradona que recorrió el mundo

Tras los triunfos de Racing, Barracas y Gimnasia, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

TELESHOW
Maxi López recordó en MasterChef

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta: “¡Le saltó la ficha!"

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas de Ucrania: al menos seis muertos y 7 heridos

India y Canadá reactivaron su relación comercial y buscan duplicar el comercio bilateral para 2030 en medio de las tensiones con EEUU

Casi un año del acuerdo UE–Mercosur: persisten los apoyos, las dudas y la ausencia de una firma definitiva

Macron evalúa crear un servicio militar voluntario para reforzar la defensa francesa ante la amenaza rusa

Paraguay desarticuló a un grupo que enviaba drogas, municiones y componentes de armas al Comando Vermelho de Brasil