Se entregó el acusado de la patada en la cabeza que dejó inconsciente a un adolescente en una cancha de fútbol en Merlo

Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso

El principal acusado de desmayar de una patada en la cabeza a un adolescente durante un altercado en una cancha de fútbol en Merlo se entregó a la Policía en las últimas horas, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El joven de 27 años, identificado como Enzo Sebastián Alegre, se presentó ante las autoridades tras el allanamiento a su casa y la detención de sus dos hermanos. De este modo, quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas. Las fuentes señalaron que el hecho se encuentra esclarecido.

El tercer hermano acusado por la brutal agresión a un adolescente en Merlo se entregó a la policía

Todo comenzó el lunes pasado en un predio deportivo llamado La cancha del Pola, ubicado en la calle Tonelero al 500 de la localidad de Mariano Acosta. De acuerdo con la información oficial, la agresión se desencadenó durante una pelea a golpes entre el menor de los hermanos, un adolescente de 17 años, y la víctima, un chico de 16.

Mientras transcurría la pelea, el hermano mayor, César Adrián Alegre (29), alentó la violencia y evitó que otros presentes pudieran intervenir. En un video registrado ese día se lo observa, incluso, intimidando a los testigos y diciendo: “Si te metés, te doy un corchazo”.

La secuencia finalizó en el momento en que Enzo Sebastián Alegre le propinó una patada en la cabeza a la víctima, quien se encontraba ya en el piso. El golpe dejó al adolescente inconsciente y, rápidamente, los agresores se retiraron del lugar con nuevas amenazas hacia quienes estaban presentes.

Enzo Sebastián Alegre tras entregarse a las autoridades

Posteriormente, la víctima fue trasladada al hospital Héroes de Malvinas. Allí recibió atención médica y fue dado de alta ese mismo día.

Tras la difusión del video en redes sociales, el episodio derivó en una investigación de oficio, con la intervención de la UFI N°4 de Morón, que conduce la fiscal Paula Salevsky. La causa quedó caratulada como homicidio en grado de tentativa.

Las detenciones se llevaron a cabo el miércoles por la noche en la casa familiar, sobre la calle Iberá al 4400 en Mariano Acosta. En ese operativo, policías detuvieron al adolescente de 17 años y a César Adrián Alegre. Durante el allanamiento, además, los agentes secuestraron la ropa que usaron los hermanos al momento del hecho. Por otra parte, no hallaron armas de fuego en el domicilio.

César Alegre y su hermano de 17 años, tras ser detenidos

Luego de la intervención de la fiscalía y la detención del menor, el expediente pasó al fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Ahora se esperan las indagatorias a los acusados.

Pelea y tiros en Zárate

El centro de la ciudad de Zárate fue escenario de una fuerte pelea de tránsito que terminó con un tiroteo entre un policía bonaerense y dos hombres. Como saldo del enfrentamiento, los tres resultaron heridos y uno de los civiles quedó internado en estado reservado. Parte del episodio fue filmado por un testigo.

Así fue la discusión en Zárate

Según fuentes policiales, todo comenzó durante una discusión que se desató el martes pasado tras una mala maniobra entre el vehículo del subteniente -quien iba en su Fiat Uno- y un Peugeot negro ocupado por dos hombres, cuando circulaban por la calle Rivadavia. La pelea pasó a mayores cuando, al llegar a la intersección con almirante Brown, uno de los ocupantes del Peugeot disparó desde el interior del coche, hiriendo al policía en el hombro.

El agente reaccionó utilizando su arma reglamentaria e hirió a los dos ocupantes del Peugeot: uno recibió un disparo en el muslo y el otro en el brazo y en la ingle. Ambos vehículos, junto con las armas y algunos elementos de prueba, quedaron secuestrados.

La causa está en manos del fiscal Leonardo Blanco, titular de la UFI N°7 de Zárate. Además, el área de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense trabaja para determinar las circunstancias del enfrentamiento.