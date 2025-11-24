Crimen y Justicia

Un policía retirado baleó a un motochorro de 17 años cuando intentó defender a una joven de un robo en Hurlingham

El adolescente se dio a la fuga, junto a su cómplice. Una hora después de la balacera, se presentó en el Hospital Posadas, gravemente herido

Guardar
El adolescente, que cuenta con
El adolescente, que cuenta con antecedentes, permanece en terapia intensiva tras recibir dos disparos

Un efectivo retirado de la Policía Bonaerense baleó a un adolescente de 17 años que intentó robarle a una joven en Hurlingham. El menor ingresó al hospital Posadas con heridas de bala en el cuello y el abdomen, y quedó internado en estado reservado. Su cómplice permanece prófugo.

El episodio se desencadenó en la intersección de Bustamante y Mascagni, donde una joven aguardaba para cruzar el semáforo. En ese momento, dos individuos a bordo de una motocicleta intentaron robarle sus pertenencias.

La situación cambió abruptamente cuando un teniente retirado de la Policía Bonaerense, de 53 años, que transitaba por el lugar, advirtió lo que sucedía y decidió intervenir para proteger a la víctima.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, los asaltantes reaccionaron de inmediato y abrieron fuego contra el oficial (RE).

Ante la agresión, el ex policía, quien cuenta con portación legal de arma reglamentaria, tomó su pistola y abrió fuego contra los delincuentes. En consecuencia, los ladrones se dieron a la fuga, sin robarle nada a la joven.

En su huida, uno de los asaltantes dejó caer una pistola marca Beretta, la misma con la que habían disparado al policía retirado.

Tras el enfrentamiento, el agente se comunicó con el 911 para reportar lo sucedido y describió a uno de los agresores: vestía una campera blanca con negro y pantalón oscuro. Luego, el personal de Gendarmería se presentó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Aproximadamente una hora después, mientras continuaban las tareas periciales, un joven de 17 años, cuya vestimenta coincidía con la descripción aportada por el policía, ingresó herido al hospital Posadas.

El menor ingresó herido al
El menor ingresó herido al hospital Posadas

“Tenía un disparo en el cuello y otro en el abdomen. Fue operado de urgencia y quedó alojado en terapia intensiva en estado reservado”, precisaron las fuentes al medio local mencionado.

El cotejo de imágenes permitió confirmar que se trataba de uno de los motochorros que habían intentado el robo. Su identidad ya era conocida en el ámbito judicial, ya que contaba con varios antecedentes por distintos delitos, incluso cuando era considerado no punible.

El fiscal Guillermo Rodríguez Rey, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón, ordenó la aprehensión y custodia policial del joven bajo los cargos de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.

La investigación continúa, con la búsqueda activa del cómplice que logró escapar. Respecto al accionar del policía retirado, el fiscal no adoptó medidas en su contra, al considerar que actuó en legítima defensa.

Un policía mató a un motochorro en González Catán al defenderse de un intento de robo

Un agente de la Policía Federal mató a un hombre que intentó asaltarlo en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, a comienzos de noviembre.

El ataque ocurrió en la
El ataque ocurrió en la esquina de Newbery y Echaurri, cuando el efectivo iba a trabajar (Google Maps)

El hecho se produjo cuando el efectivo, que pertenece a la división Trata de Personas y vestía de civil, se dirigía a su trabajo y fue interceptado por cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas, según informó Primer Plano Online.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas, quien no dispuso ninguna medida contra el policía, al considerar que actuó en legítima defensa durante el enfrentamiento, de acuerdo con el citado portal.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los acompañantes de ambas motocicletas descendieron y, armados, exigieron al agente la entrega de su teléfono celular y billetera.

El funcionario se identificó, dio la voz de alto y se produjo un tiroteo. Uno de los asaltantes resultó herido y murió poco después, mientras que los otros tres huyeron, dejando parte del botín y una motocicleta Honda CG 150 en la escena. Este vehículo no tenía pedido de secuestro ni impedimentos para circular, según la revisión de los investigadores.

Junto al cuerpo del fallecido se halló un arma de fuego con numeración suprimida e inscripción de la Policía Bonaerense. El arma fue secuestrada para peritajes, con el objetivo de determinar su procedencia y posibles vínculos con otros delitos en la zona.

Personal de la comisaría 1ª de González Catán y expertos de la División de Homicidios realizaron los peritajes en el lugar del hecho.

Temas Relacionados

HurlinghamPolicía BonaerenseRobosInseguridad en el ConurbanoMotochorrosMenores de edadÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Dormían y les entraron a robar: el detenido es un policía y las cámaras fueron clave

Una de las víctimas se levantó al escuchar ruidos y se encontró con los ladrones en el interior de la propiedad

Dormían y les entraron a

Entraron a robar a la casa de Pinamar de un fiscal federal que investiga la corrupción judicial en Rosario

La víctima es Javier Arzubi Calvo, quien pasaba el fin de semana largo en su domicilio de Pinamar, en la costa bonaerense. No estaba en el lugar al momento del robo. El funcionario tiene a cargo las investigaciones contra Marcelo Bailaque y Gastón Salmain

Entraron a robar a la

Atraparon al peligroso asesino que escapó de la cárcel de Misiones donde estaba preso por matar a su madrastra

Se trata de Yonatan Ariel Da Silva, de 34 años y condenado por homicidio agravado. Se había fugado el pasado 17 de noviembre de la Unidad Penal VII de Puerto Rico. Lo capturaron en Paraguay

Atraparon al peligroso asesino que

Tres heridos tras un ataque a tiros en una fiesta de egresados en Córdoba: un detenido

Un chico de 15 años con un balazo en el cuello continuaba internado este domingo. El sospechoso apresado es de nacionalidad colombiana

Tres heridos tras un ataque

Lo detuvieron por exceso de velocidad y sintieron olor a marihuana: tenía más de 100 dosis de distintas drogas

Un hombre de 45 años terminó detenido por la Policía Caminera de Córdoba cuando transportaba múltiples tipos de estupefacientes, entre los que se encuentran un centenar de pastillas rosas y cocaína

Lo detuvieron por exceso de
DEPORTES
El enojo de Ariel Holan

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
Así fue el bautismo de

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

INFOBAE AMÉRICA

Mi hijo murió por fentanilo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro