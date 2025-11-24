Un policía retirado baleó a un motochorro de 17 años cuando intentó defender a una joven de un robo en Hurlingham

El adolescente, que cuenta con antecedentes, permanece en terapia intensiva tras recibir dos disparos

Un efectivo retirado de la Policía Bonaerense baleó a un adolescente de 17 años que intentó robarle a una joven en Hurlingham. El menor ingresó al hospital Posadas con heridas de bala en el cuello y el abdomen, y quedó internado en estado reservado. Su cómplice permanece prófugo.

El episodio se desencadenó en la intersección de Bustamante y Mascagni, donde una joven aguardaba para cruzar el semáforo. En ese momento, dos individuos a bordo de una motocicleta intentaron robarle sus pertenencias.

La situación cambió abruptamente cuando un teniente retirado de la Policía Bonaerense, de 53 años, que transitaba por el lugar, advirtió lo que sucedía y decidió intervenir para proteger a la víctima.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, los asaltantes reaccionaron de inmediato y abrieron fuego contra el oficial (RE).

Ante la agresión, el ex policía, quien cuenta con portación legal de arma reglamentaria, tomó su pistola y abrió fuego contra los delincuentes. En consecuencia, los ladrones se dieron a la fuga, sin robarle nada a la joven.

En su huida, uno de los asaltantes dejó caer una pistola marca Beretta, la misma con la que habían disparado al policía retirado.

Tras el enfrentamiento, el agente se comunicó con el 911 para reportar lo sucedido y describió a uno de los agresores: vestía una campera blanca con negro y pantalón oscuro. Luego, el personal de Gendarmería se presentó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Aproximadamente una hora después, mientras continuaban las tareas periciales, un joven de 17 años, cuya vestimenta coincidía con la descripción aportada por el policía, ingresó herido al hospital Posadas.

El menor ingresó herido al hospital Posadas

“Tenía un disparo en el cuello y otro en el abdomen. Fue operado de urgencia y quedó alojado en terapia intensiva en estado reservado”, precisaron las fuentes al medio local mencionado.

El cotejo de imágenes permitió confirmar que se trataba de uno de los motochorros que habían intentado el robo. Su identidad ya era conocida en el ámbito judicial, ya que contaba con varios antecedentes por distintos delitos, incluso cuando era considerado no punible.

El fiscal Guillermo Rodríguez Rey, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón, ordenó la aprehensión y custodia policial del joven bajo los cargos de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.

La investigación continúa, con la búsqueda activa del cómplice que logró escapar. Respecto al accionar del policía retirado, el fiscal no adoptó medidas en su contra, al considerar que actuó en legítima defensa.

Un policía mató a un motochorro en González Catán al defenderse de un intento de robo

Un agente de la Policía Federal mató a un hombre que intentó asaltarlo en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, a comienzos de noviembre.

El ataque ocurrió en la esquina de Newbery y Echaurri, cuando el efectivo iba a trabajar (Google Maps)

El hecho se produjo cuando el efectivo, que pertenece a la división Trata de Personas y vestía de civil, se dirigía a su trabajo y fue interceptado por cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas, según informó Primer Plano Online.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas, quien no dispuso ninguna medida contra el policía, al considerar que actuó en legítima defensa durante el enfrentamiento, de acuerdo con el citado portal.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los acompañantes de ambas motocicletas descendieron y, armados, exigieron al agente la entrega de su teléfono celular y billetera.

El funcionario se identificó, dio la voz de alto y se produjo un tiroteo. Uno de los asaltantes resultó herido y murió poco después, mientras que los otros tres huyeron, dejando parte del botín y una motocicleta Honda CG 150 en la escena. Este vehículo no tenía pedido de secuestro ni impedimentos para circular, según la revisión de los investigadores.

Junto al cuerpo del fallecido se halló un arma de fuego con numeración suprimida e inscripción de la Policía Bonaerense. El arma fue secuestrada para peritajes, con el objetivo de determinar su procedencia y posibles vínculos con otros delitos en la zona.

Personal de la comisaría 1ª de González Catán y expertos de la División de Homicidios realizaron los peritajes en el lugar del hecho.