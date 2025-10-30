Horror en Hurlingham: discutía con su amigo, sacó un arma y lo mató a tiros

La localidad de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, fue escenario de este miércoles de una escena escalofriante. En horas del mediodía, tres amigos se encontraron en la calle y, por causas que aún se encuentran bajo investigación, dos de ellos empezaron a discutir. En ese contexto, S.L.D., de 18 años, extrajo un arma y disparó contra Diego Eduardo Consencao (32), quien resultó herido de arma de fuego y murió a las pocas horas.

En las últimas horas, personal de la Policía Bonaerense logró capturar al cómplice del tirador, de 17 años, y continúa trabajando para dar con el autor material del hecho.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la discusión entre S. L. D., E.I.D. -el único detenido hasta el momento- y Consencao se desató en inmediaciones del cruce de las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons, justo en el límite entre Villa Tesei y El Palomar.

E.I.D., de 17 años, es el cómplice del tirador.

Tal cual indica el video que encabeza esta nota, el reloj marcaba las 13.15 cuando los tres involucrados en el hecho fueron captados por una cámara municipal instalada en la cuadra.

S.L.D., quien vestía una gorra de color negro, campera blanca y negra, pantalones beige y zapatillas blancas, y Consencao -vestido con una gorra marrón, remera negra, pantalón azul y amarillo y zapatillas grises- se trasladaban a bordo de dos bicicletas, mientras que E.I.M., el cómplice del tirador caminaba a la par de ellos.

De repente, los tres se detuvieron en plena vía pública, S.L.D. descendió de su rodado y le pidió a su secuaz que se la sostuviera.

Al cabo de apenas 10 segundos de discusión, S.L.D. sacó un arma de un pequeño bolso que portaba consigo y comenzó a disparar contra Consencao, que saltó de su bicicleta y huyó corriendo para tratar de eludir los balazos.

A pesar de que se dio a la fuga, la víctima sufrió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pelvis, y debió ser trasladado al hospital local, donde recibió la asistencia médica de urgencia, pero falleció a raíz de las graves heridas.

Al recibir un llamado al 911, personal policial se dirigió al lugar del hecho, entrevistó a vecinos de la zona y pudieron corroborar que tanto la víctima como los agresores son residentes del mismo barrio. Por su parte, personal de Policía Científica secuestró en la escena del crimen tres vainas servidas calibre .40 y un proyectil del mismo calibre.

A partir de tareas de investigación y rastrillaje, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Hurlingham logró la aprehensión de E.I.M., cómplice del tirador, mientras que el principal acusado, quien posee antecedentes por robo calificado, permanece prófugo y es intensamente buscado.

En la investigación intervienen la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial Morón, cuyos equipos de fiscales continúan trabajando para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio de Consencao, y a su vez localizar a su asesino.

Discusión familiar y muerte en Hurlingham

Una disputa familiar terminó este lunes con un hombre muerto y otro herido, a pocas cuadras del centro de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense. El autor del ataque a tiros, identificado como C.F.A., de 31 años, es buscado intensamente por la Policía.

Fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que el altercado ocurrió en una casa ubicada sobre la calle José de Malarredo al 600, en la localidad de Villa Tesei.

Buscan a C.F.A. (d), principal sospechoso de haber asesinado a tiros a Víctor Marcos Larroude (d).

Un llamado al 911 movilizó a efectivos de la Comisaría 2a de Hurlingham hasta el mencionado domicilio, donde F.E.D., de 30 años, relató que, en el marco de una discusión, el sospechoso disparó varias veces contra él y Víctor Marcos Larroude, de 29. Una de las balas rozó a F.E.D. y lo hirió en una pierna, en tanto que Larroude sufrió dos impactos de bala, uno en la nuca y otro en el hombro izquierdo.

De inmediato, los familiares trasladaron a Larroude a la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana, donde su estado fue considerado grave desde el primer momento.

Con ese cuadro, fue derivado al hospital de General Rodríguez, donde falleció horas después.

C.F.A., el presunto homicida y quien registra antecedentes penales por portación ilegal de arma de fuego y uso de documentos falsos, fue imputado inicialmente por abuso de arma y lesiones, pero luego de la muerte de Larroude, el fiscal Adriano Corso, de la UFI N° 1 de Morón, recaratuló la causa como “homicidio”.

Al momento ya se realizaron allanamientos en al menos cuatro domicilios. Tres de los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en distintos puntos del conurbano bonaerense, mientras que una cuarta se encuentra en el Partido de La Costa, donde el fugitivo podría permanecer oculto.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que Larroude y C.F.A. eran concuñados: estaban casados con dos hermanas.

Los investigadores trabajan con el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para intentar localizar al sospechoso.