Un policía mató a un motochorro en González Catán al defenderse de un intento de robo

El ataque ocurrió en la esquina de Newbery y Echaurri, cuando el efectivo iba a trabajar (Google Maps)

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a un hombre que intentó asaltarlo junto a otros tres cómplices en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza. El hecho ocurrió en la mañana del jueves, en la esquina de Jorge Newbery y Juan Francisco Echaurri, cuando el efectivo, perteneciente a la división Trata de Personas y vestido de civil, se dirigía a su lugar de trabajo.

Según el relato aportado por el propio agente y de acuerdo con lo indicado por el portal local Primer Plano Online, fue interceptado por dos motocicletas en las que se trasladaban cuatro personas. Los acompañantes de ambos vehículos descendieron y, a punta de pistola, lo intimidaron exigiéndole la entrega de sus pertenencias, entre ellas el teléfono celular y la billetera. Ante esa situación, el funcionario de la PFA se identificó y dio la voz de alto para que desistieran del ataque, pero todo terminó en un enfrentamiento armado.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, durante el enfrentamiento uno de los asaltantes resultó herido y quedó tendido sobre el asfalto, mientras que los otros tres cómplices huyeron rápidamente del lugar, abandonando parte del botín y una de las motocicletas utilizadas en el hecho. Murió al poco tiempo. El rodado hallado en la escena, una Honda CG 150, no tenía pedido de secuestro ni impedimentos para circular, de acuerdo con la revisión de los investigadores.

Junto al cuerpo del motochorro, se encontró un arma de fuego con numeración suprimida e inscripción correspondiente a la Policía bonaerense. Este elemento fue secuestrado para su peritaje, a fin de determinar su procedencia y posibles vínculos con otros hechos ilícitos previos en la zona.

Tras el episodio, el personal de la comisaría 1ª de González Catán y expertos de la División de Homicidios iniciaron los peritajes correspondientes en el lugar del hecho. El caso quedó bajo la dirección de la Fiscalía Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas. De acuerdo con lo indicado por el mencionado portal, el fiscal no adoptó ninguna medida contra el uniformado. Al momento se considera que actuó en legítima defensa durante el incidente.

Mató a una mujer e hirió a su hermana policía: lo detuvieron en González Catán

Un grupo de cuatro motochorros atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI (Video: Twitter @Hechosanderecho)

Uno de los sospechosos de participar en el homicidio de una joven y en el ataque a su hermana policía en Laferrere fue detenido por efectivos de la Policía Bonaerense. La captura se concretó a mediados de agosto tras un operativo desplegado en el barrio “El Talita”, en González Catán, partido de La Matanza, luego de que la sobreviviente, miembro de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), reconociera al agresor a través de su perfil de Instagram. El detenido quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de robo agravado.

El hecho había ocurrido días antes de la captura, cuando cuatro motochorros interceptaron a dos hermanas que circulaban en una moto Honda Tornado en la intersección de Carcarañá y Ruta 21. En ese momento, la agente de la UTOI comenzó a forcejear, lo que provocó que uno de los ladrones disparara varias veces. La joven policía recibió un disparo en la mano y su hermana, de 23 años, fue herida en el pecho, quien posteriormente falleció mientras era asistida en la Clínica Catán.

Durante la investigación, los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del distrito analizaron imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. A partir de estos elementos y del reconocimiento realizado por la agente sobreviviente en redes sociales, se identificó al sospechoso como R. D. Z., alias “Ricky”. El fiscal Federico Medona, de la UFI 3 del districto, solicitó órdenes de allanamiento para tres domicilios en González Catán.

Durante el procedimiento, el sospechoso intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue capturado tras una persecución de cerca de setenta metros. Fuentes judiciales indicaron que estaría sindicado como el autor material del disparo fatal y del ataque a la policía. “Ricky” tiene antecedentes por resistencia a la autoridad y está vinculado también a otra causa por abuso de arma, instruida por la UFI 1 Descentralizada de La Matanza. La causa quedó caratulada como homicidio.