Crimen y Justicia

Un policía mató a un motochorro en González Catán al defenderse de un intento de robo

El episodio ocurrió a plena luz del día cuando el agente iba a trabajar. Las autoridades buscan a los otros tres delincuentes que escaparon de la escena

Guardar
El ataque ocurrió en la
El ataque ocurrió en la esquina de Newbery y Echaurri, cuando el efectivo iba a trabajar (Google Maps)

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a un hombre que intentó asaltarlo junto a otros tres cómplices en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza. El hecho ocurrió en la mañana del jueves, en la esquina de Jorge Newbery y Juan Francisco Echaurri, cuando el efectivo, perteneciente a la división Trata de Personas y vestido de civil, se dirigía a su lugar de trabajo.

Según el relato aportado por el propio agente y de acuerdo con lo indicado por el portal local Primer Plano Online, fue interceptado por dos motocicletas en las que se trasladaban cuatro personas. Los acompañantes de ambos vehículos descendieron y, a punta de pistola, lo intimidaron exigiéndole la entrega de sus pertenencias, entre ellas el teléfono celular y la billetera. Ante esa situación, el funcionario de la PFA se identificó y dio la voz de alto para que desistieran del ataque, pero todo terminó en un enfrentamiento armado.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, durante el enfrentamiento uno de los asaltantes resultó herido y quedó tendido sobre el asfalto, mientras que los otros tres cómplices huyeron rápidamente del lugar, abandonando parte del botín y una de las motocicletas utilizadas en el hecho. Murió al poco tiempo. El rodado hallado en la escena, una Honda CG 150, no tenía pedido de secuestro ni impedimentos para circular, de acuerdo con la revisión de los investigadores.

Junto al cuerpo del motochorro, se encontró un arma de fuego con numeración suprimida e inscripción correspondiente a la Policía bonaerense. Este elemento fue secuestrado para su peritaje, a fin de determinar su procedencia y posibles vínculos con otros hechos ilícitos previos en la zona.

Tras el episodio, el personal de la comisaría 1ª de González Catán y expertos de la División de Homicidios iniciaron los peritajes correspondientes en el lugar del hecho. El caso quedó bajo la dirección de la Fiscalía Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas. De acuerdo con lo indicado por el mencionado portal, el fiscal no adoptó ninguna medida contra el uniformado. Al momento se considera que actuó en legítima defensa durante el incidente.

Mató a una mujer e hirió a su hermana policía: lo detuvieron en González Catán

Un grupo de cuatro motochorros atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI (Video: Twitter @Hechosanderecho)

Uno de los sospechosos de participar en el homicidio de una joven y en el ataque a su hermana policía en Laferrere fue detenido por efectivos de la Policía Bonaerense. La captura se concretó a mediados de agosto tras un operativo desplegado en el barrio “El Talita”, en González Catán, partido de La Matanza, luego de que la sobreviviente, miembro de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), reconociera al agresor a través de su perfil de Instagram. El detenido quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de robo agravado.

El hecho había ocurrido días antes de la captura, cuando cuatro motochorros interceptaron a dos hermanas que circulaban en una moto Honda Tornado en la intersección de Carcarañá y Ruta 21. En ese momento, la agente de la UTOI comenzó a forcejear, lo que provocó que uno de los ladrones disparara varias veces. La joven policía recibió un disparo en la mano y su hermana, de 23 años, fue herida en el pecho, quien posteriormente falleció mientras era asistida en la Clínica Catán.

Durante la investigación, los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del distrito analizaron imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. A partir de estos elementos y del reconocimiento realizado por la agente sobreviviente en redes sociales, se identificó al sospechoso como R. D. Z., alias “Ricky”. El fiscal Federico Medona, de la UFI 3 del districto, solicitó órdenes de allanamiento para tres domicilios en González Catán.

Durante el procedimiento, el sospechoso intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue capturado tras una persecución de cerca de setenta metros. Fuentes judiciales indicaron que estaría sindicado como el autor material del disparo fatal y del ataque a la policía. “Ricky” tiene antecedentes por resistencia a la autoridad y está vinculado también a otra causa por abuso de arma, instruida por la UFI 1 Descentralizada de La Matanza. La causa quedó caratulada como homicidio.

Temas Relacionados

policíasmotochorrosasesinatodelincuentesprófugosGonzález Catánúltimas noticias

Últimas Noticias

Dictaron la prisión preventiva para el portero de una escuela que abusó de un alumno y mostró pornografía a otros seis

Los hechos sucedieron en el colegio República de Colombia N°1085 de la localidad de Fray Luis Beltrán

Dictaron la prisión preventiva para

Misterio en Villa Luro: hallaron a una mujer y a su hija muertas en su casa e investigan si fueron asesinadas

Una vecina alertó a las autoridades porque no las veía desde hacía unos días

Misterio en Villa Luro: hallaron

Las fotos de la mujer que se convirtió en la pista paraguaya en la causa Marita Verón

Susana Trimarco recibió información sobre una persona en situación de calle. Los vecinos de la zona de Capiatá pensaron que podría ser la joven desaparecida hace 23 años y se comunicaron con ella

Las fotos de la mujer

Pasó 10 años esclavizado en un campo: mataba animales para comer y tomaba agua de pozo

Lo rescataron en una causa por reducción a la servidumbre y detuvieron a su patrón. Los vecinos denunciaron su situación. Era sometido a realizar trabajos forzados

Pasó 10 años esclavizado en

De empleado del Hospital de Niños de La Plata a ser detenido por vender drogas: la caída de “Fer, El Patrón”

Fernando Pistone (32) está acusado de dedicarse al narcomenudeo y de usar la fachada de un kiosco en Los Hornos para encubrir la actividad. Al allanarlo, la Policía le secuestró cuadros y gorras alusivos a Pablo Escobar

De empleado del Hospital de
DEPORTES
Challenger de Lima: Genaro Olivieri

Challenger de Lima: Genaro Olivieri se sumó a Román Burruchaga y Juan Bautista Torres en los cuartos de final

Los indicios que alejan a Jack Doohan de la F1: su nuevo destino ante el inminente anuncio de renovación de Colapinto con Alpine

La feroz crítica de Nico González a la FIFA por la ausencia de Julián Álvarez entre los nominados a The Best

Solana Sierra cumplió con los pronósticos y hay tres argentinas en cuartos de final del WTA 125 de Tucumán

El enigmático posteo de Alpine que encendió a los fanáticos ante el inminente anuncio de la continuidad de Colapinto en la F1

TELESHOW
Wanda Nara y Maxi López

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

Las Trillizas de Oro se mostraron en bikini a sus 65 años en las playas de Uruguay: “Recargamos energía”

Quién es Seven Kayne, el cantante que estaría conociendo Gimena Accardi

Fito Paéz y Trueno participarán en la premiere de los Latin Grammy 2025

Lourdes Fernández mostró cómo es un día en su vida: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: el MAS expulsó al

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción

Los accionistas de Tesla aprobaron un plan de compensación para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

El CEO de OpenAI pidió a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de Inteligencia Artificial

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones