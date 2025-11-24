“Sacaron la nafta, ¿viste?”: así fue el desguace piraña a un auto robado en Villa Diamante

Así desguazaron un auto en Villa Caraza, Lanús (Telefe)

“Sacaron la nafta, ¿viste?”, susurra una de las dos mujeres que se encargó de filmar cómo sus vecinos de Villa Caraza, uno de los tantos asentamientos de la zona Oeste de Lanús, desmantelaban un auto en la calle. El video se hizo viral y llegó a manos de la Justicia, que ya investiga lo sucedido.

En las imágenes, que se conocieron por Telefe, se ve como seis adultos, cuatro hombres y dos mujeres, y dos niños se encargaron del ataque piraña al coche que había sido robado este domingo en el vecino barrio de Villa Diamante, según explicaron fuentes del caso.

A las apuradas, y con división de roles, intentaron hacerse de la mayor cantidad de partes posibles como si los corriera el tiempo: saquearon el baúl, sacaron ruedas, quitaron todo lo que pudieron de la zona donde está el motor y, según el video, hasta se vaciaron el tanque de combustible.

Los dos niños miraban la escena de los adultos desarmando un coche ajeno sin herramientas, apenas con las manos. Uno de esos menores, incluso, jugaba con un rollo de papel higiénico mientras el resto deambulaba alrededor del auto e intentaba llevarse lo que podía.

Las autoridades se notificaron de lo sucedido cuando el video se viralizó y en el caso ya interviene la comisaría 5ª de Lanús de la Policía Bonaerense, bajo las órdenes del fiscal Martín Rodríguez de la UFI N°6 del departamento judicial de ese distrito.

Así, siempre en base a fuentes del caso, se conoció este lunes que el auto que desmantelaban en las imágenes, un Toyota Etios color gris oscuro, había sido denunciado como sustraído a su dueño este domingo en la zona de Villa Diamante. “Las circunstancias del robo todavía son materia de investigación”, indicaron las fuentes del caso.

Así las cosas, este mismo domingo, y luego del desguace primitivo que se ve en el video que encabeza esta nota; el coche fue encontrado abandonado en el cruce de Pasaje Rodríguez y Pasaje 17 de Octubre, de Villa Caraza, a metros del Parque Industrial Curtidor Lanús y también del Río Matanza Riachuelo que en esa zona funciona como límite natural entre la provincia de Buenos Aires y el barrio porteño Villa Riachuelo.

“El auto fue dejado y abandonado en un lugar en donde históricamente dejan los coches robados y donde también los desarman, así como lo desarmaron a este”, graficaron como para dar cuenta de que no es la primera vez que pasa algo así en esa zona de la que ni siquiera hay imágenes de Google Maps.

“Una zona bastante compleja donde siempre hay este tipo de eventos”, completaron las fuentes de un expediente que, si bien tiene sospechosos identificados, aún no se han dispuesto detenciones.