Crimen y Justicia

El juicio contra un policía por el crimen de Luciano Olivera está cada vez más cerca

El proceso oral contra Maximiliano González, imputado por el homicidio agravado del adolescente en Miramar, tendrá su primer debate esta semana

Guardar
El joven recibió un disparo
El joven recibió un disparo en el pecho y murió

Esta semana tendrá lugar la primera audiencia preliminar para definir los lineamientos del proceso judicial que se llevará a cabo por el crimen de Luciano Olivera, ocurrido en 2021 en Miramar. Por el hecho, se encuentra detenido e imputado un policía de la Bonaerense.

El adolescente de 16 años fue víctima de un disparo mortal y por ese episodio, Maximiliano González se encuentra detenido. El agente del cuerpo de seguridad está acusado de “homicidio triplemente agravado por su condición de miembro de fuerza de seguridad, uso de arma y alevosía”, y se espera que el debate oral y público comience después del martes 25 en el Tribunal N° 1 de Mar del Plata.

Las primeras instancias estarán dedicadas a la selección de los 12 integrantes titulares y seis suplentes que conformarán el jurado popular, con un criterio de paridad de género. Dichos ciudadanos serán elegidos por medio de un proceso de negociación entre la Fiscalía, la defensa y los abogados de la familia de la víctima, según informó el portal La Capital.

La decisión de optar por un jurado popular fue tomada por el propio imputado y su defensa oficial. Mientras que la familia de Olivera, quien murió a los 16 años, había solicitado que el debate se realizara ante un tribunal técnico y que incluyera a todos los efectivos implicados en una única instancia, pero el planteo fue rechazado.

Los otros cuatro policías que participaron del operativo están imputados por encubrimiento y serán juzgados por separado en otros juzgados correccionales, aunque todavía no hay fecha.

El fiscal Fernando Berlingeri será el encargado de la acusación pública, mientras que el abogado Gregorio Dalbón representará a la familia de Luciano Olivera en la causa. Se prevé que el proceso judicial se extienda al menos cuatro audiencias, con los alegatos de apertura, testimonios, presentación de pruebas y los alegatos de cierre.

Todo ocurrió en 2021
Todo ocurrió en 2021

El hecho que se investigará ocurrió en la madrugada de un viernes de diciembre de 2021, cuando una patrulla de la Policía Bonaerense intentó identificar al adolescente, que conducía una moto Yamaha roja por la avenida 9, entre las calles 32 y 34. Las versiones oficiales indicaron que, tras el descenso del patrullero, González efectuó un solo disparo con su arma reglamentaria que impactó en el pecho del joven.

Al arribar los médicos al lugar, constataron la muerte de Olivera, que sufrió una herida cardíaca, pulmonar y hepática, según determinó la autopsia oficial informada por la Fiscalía. La bala atravesó órganos vitales y salió por la espalda, provocando una muerte casi instantánea.

El entonces ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo públicamente tras entrevistarse con la familia del adolescente que “no hay ninguna justificación” para el accionar policial y remarcó que el imputado “hizo todo mal”, incluso pocas horas después de festejar su propio cumpleaños. El ex funcionario también agregó que tras el disparo los compañeros de González lo desarmaron, notificaron al fiscal y lo detuvieron.

Los cuatro miembros que estaban en el patrullero relatan que ni bien el Policía efectuó el disparo dijo que se le escapó, agregó Berni y explicó: “Le retiraron el arma, comunicaron directamente al fiscal y los propios compañeros lo detuvieron. No hubo ni siquiera la mínima intención de encubrir, como sucedió“.

En Miramar, el caso derivó en la intervención de la comisaría de la ciudad y la remoción del jefe comunal. Esta es la primera vez en la jurisdicción que un efectivo policial enfrenta a un jurado popular por un caso ligado a violencia institucional, mientras la familia Olivera y organismos de derechos humanos reclaman justicia y celeridad en el proceso.

”No existe la opción de que el arma se haya disparado sola. Y en caso de que existiera, viene todo mal desde arriba. Él lo estaba esperando con el arma en la mano. A la velocidad que venía Luciano, le dio tiempo a hacer todos los pasos que lleva disparar un arma”, aseguraron desde el entorno de la víctima.

Temas Relacionados

Luciano OliveraViolencia institucionalMaximiliano González,Policía BonaerenseMiramarHomicidioTribunal N° 1 de Mar del Plata

Últimas Noticias

Investigan la misteriosa muerte de un hombre en un campo cercano a Mar del Plata

La víctima fue encontrada el domingo en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, a 38 kilómetros de la ciudad balnearia

Investigan la misteriosa muerte de

Detuvieron a cuatro personas en Chaco por abusar de un menor: la madre se negó a hacer la denuncia

La denuncia la realizó una trabajadora social luego de ser alertada por la tía materna del niño. Tras el relato de la víctima, la Fiscalía dispuso el arresto de los tres hombres y la madre del menor

Detuvieron a cuatro personas en

Una adolescente destrozó el auto de su ex novio y quedó detenida en Córdoba

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en una calle muy concurrida. Por el hecho, la joven sufrió algunas heridas

Una adolescente destrozó el auto

Delincuentes amenazaron con un arma a una madre y su bebé para robarle el auto en La Plata

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la calle 52 y 223 de Lisandro Olmos, cuando la víctima regresaba a su casa

Delincuentes amenazaron con un arma

Detuvieron a un joven acusado de abusar y embarazar a su prima de 13 años en Santiago del Estero

El responsable tiene 22 años y lo encontraron durmiendo en su casa de La Banda. La víctima tiene un embarazo avanzado

Detuvieron a un joven acusado
DEPORTES
La historia de Luciana Delabarba,

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV inicia

El papa León XIV inicia su primera gira por Turquía y Líbano para impulsar la unidad cristiana y renovar los llamados a la paz regional

Líderes europeos y africanos se reúnen en Angola para una cumbre centrada en reforzar los vínculos económicos y de seguridad bilaterales

Elecciones en Honduras: los candidatos cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude bajo la mirada de la UE, OEA y EEUU

Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena