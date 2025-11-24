Crimen y Justicia

Brutal asesinato de un policía retirado en Chubut: encontraron su cuerpo maniatado en posición fetal

El cuerpo de Adriano Milacheo fue encontrado con signos de violencia y la vivienda revuelta. El fiscal que lleva adelante la investigación apunta a un posible robo como causa principal del crimen

Brutal asesinato de un policía
Brutal asesinato de un policía retirado en Chubut (Redes sociales)

Adriano Milacheo, un policía retirado de 71 años, fue hallado atado de pies y manos en posición fetal en su departamento de Trelew, provincia de Chubut. Su muerte fue confirmada como homicidio tras la autopsia, que determinó que la víctima falleció por golpes en la cabeza.

La escena del crimen, ubicada en un edificio de dos pisos propiedad de la víctima, mostraba un desorden significativo, lo que refuerza la hipótesis de un móvil económico detrás del homicidio.

Milacheo no solo era dueño del inmueble donde fue hallado, sino que también poseía otro complejo de departamentos justo enfrente, cruzando la avenida, además de propiedades en Rawson, según detalló el fiscal general Gustavo Núñez a Diario Jornada.

El descubrimiento del cuerpo se produjo cuando una inquilina, preocupada por la ausencia inusual de Milacheo, dio aviso a la Comisaría Segunda.

La víctima fue hallada atada
La víctima fue hallada atada de pies y manos, en posición fetal y con golpes en la cabeza (Google Maps)

El jefe de esa dependencia, Diego Correa, relató al mismo medio que el personal policial acudió al domicilio, forzó la puerta que permanecía cerrada y encontró el cadáver. Este procedimiento permitió preservar la escena para el posterior relevamiento de pruebas.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial, centrada en la toma de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

El personal policial acudió al
El personal policial acudió al domicilio, forzó la puerta que permanecía cerrada y encontró el cadáver (Redes sociales)

Hallaron sin vida a una jubilada de 80 años luego de seis días de intensa búsqueda

Eva García, una jubilada de 80 años, fue hallada sin vida en el sector sur del ejido urbano de Puerto Madryn tras seis días de búsqueda. El hallazgo se produjo este sábado por la tarde, según confirmó la Fiscalía a Infobae.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que García se desorientó y falleció perdida, ya que no se detectaron indicios de criminalidad en las primeras pericias.

Allegados a la familia señalaron que la mujer solía sufrir episodios de desorientación y que, en ocasiones anteriores, había sido encontrada rápidamente tras extraviarse.

“Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer”, relató Pablo Salias, amigo de la familia, a Canal 12.

Algunas de las fotos de
Algunas de las fotos de Eva que fueron difundidas en medios locales (LM Neuquén)

La desaparición fue advertida el domingo pasado, día en que un fuerte temporal de viento afectó la ciudad. Uno de los hijos de García notó su ausencia al regresar a la vivienda familiar en Avenida Gales al 2500, lo que motivó la denuncia y el inicio del operativo de búsqueda por parte de la Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn.

Durante la investigación, registros fílmicos captaron a la mujer desplazándose sola entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia, ubicados lejos de su domicilio. Estos videos, correspondientes al día de la desaparición, orientaron los esfuerzos hacia el sur del área urbana.

El operativo incluyó patrullas policiales, agentes municipales, voluntarios y la colaboración de Protección Civil y el CEPA, según informó LM Neuquén.

El viernes, las tareas se concentraron en zonas como el barrio La Colina, la avenida 20 de Junio, la rotonda de salida de Puerto Madryn, bardas próximas a San Miguel y sectores de quintas. Los perros rastreadores marcaron los últimos rastros en la calle Periodistas Chubutense, pero la lluvia dificultó el seguimiento: “Con la lluvia, los perros no pueden seguir el rastro”, explicó Salias.

Simultáneamente, otros equipos revisaron la barda situada a varios kilómetros, sin hallar nuevos indicios.

La División Policial de Investigaciones había emitido un pedido urgente de colaboración ciudadana para localizar a la mujer, mientras la familia analizaba grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir su recorrido.

