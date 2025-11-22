Sociedad

Chubut: hallaron sin vida a una jubilada de 80 años luego de seis días de intensa búsqueda

Los videos de cámaras de seguridad analizados durante la investigación permitieron centrar el operativo en el sur de Puerto Madryn

El operativo de búsqueda de la jubilada de 80 años movilizó a policías, agentes municipales y voluntarios en Chubut (LM Neuquén)

La Fiscalía de Puerto Madryn informó el hallazgo sin vida de Eva García, de 80 años, en el sector sur del ejido urbano de Puerto Madryn. La noticia se confirmó este sábado por la tarde, luego de intensos rastrillajes que involucraron a personal policial, agentes municipales y voluntarios. García permanecía desaparecida desde el domingo pasado, día en que un fuerte temporal de viento azotó la ciudad.

En el lugar trabajaron integrantes de la Policía Científica y personal de la Fiscalía, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes en la zona del hallazgo.

La búsqueda comenzó a partir de la denuncia de la familia, que advirtió la ausencia de la mujer tras no regresar a su domicilio, ubicado en Avenida Gales al 2500. El operativo fue activado por la Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn.

Las cámaras de seguridad captaron a Eva García desplazándose sola entre barrios alejados de su domicilio en Puerto Madryn (Canal 12 Web)

Uno de los hijos de Eva se percató de la situación cuando regresó de su trabajo y notó que la vivienda seguía en el mismo estado que la jornada anterior, lo que impulsó la alerta inmediata y el contacto con las autoridades.

Durante la investigación, los equipos de búsqueda obtuvieron registros fílmicos que resultaron determinantes para orientar las tareas. En las imágenes se observaba a la mujer desplazándose sola entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia, ambos ubicados lejos de su residencia.

Los videos, correspondientes al día de la desaparición, generaron un giro en la investigación, llevando los esfuerzos hacia el sur del área urbana.

Según la información aportada por allegados, García acostumbraba a moverse en un radio reducido y contaba con la asistencia ocasional de vecinos del barrio, quienes la reconocían y le ofrecían ayuda.

Un amigo de la familia, Pablo Salias, relató a Canal 12 que ya existían antecedentes de episodios similares, aunque nunca se había extendido tanto la ausencia. “Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer”, expresó.

Además, señaló que la mujer sufría algunos episodios de desorientación ligados a su edad y que al momento de la desaparición había dejado todas sus pertenencias, incluido el documento de identidad. La familia no pudo precisar si llevaba consigo un teléfono celular.

Eva García sufría episodios de desorientación y ya había protagonizado ausencias breves, según allegados

El operativo desplegado abarcó distintos puntos de la ciudad. Las patrullas policiales trabajaron de manera coordinada con integrantes de Protección Civil y el CEPA, indicó LM Neuquén. El viernes, las zonas relevadas incluyeron las cercanías del barrio La Colina, la avenida 20 de Junio, la rotonda de salida de Puerto Madryn, bardas próximas a San Miguel y sectores de quintas.

Un dato relevante surgió de la labor de los perros rastreadores, cuyos últimos rastros se ubicaron en la calle Periodistas Chubutense, hacia el interior del campo y en dirección al acceso sur. Sin embargo, la lluvia complicó el seguimiento: “Con la lluvia, los perros no pueden seguir el rastro”, refirió Salias.

Simultáneamente, otros grupos de búsqueda revisaban el área de la barda, situada a varios kilómetros, pero no se lograron detectar nuevos indicios ni objetos relacionados con Eva García. Mientras tanto, uno de los hijos de la mujer analizaba grabaciones de cámaras de seguridad de la ciudad, con la intención de definir el recorrido realizado.

Incluso la División Policial de Investigaciones había lanzado un pedido urgente para que cualquier persona con información sobre el paradero de la mujer la comunique de inmediato. En paralelo, distintas zonas del municipio de Puerto Madryn se incorporaron a la búsqueda, la cual se extiende por varios sectores de la ciudad y áreas cercanas.

