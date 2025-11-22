Encontraron otra avioneta abandonada en un campo de Santa Fe: en su interior se detectaron rastros de cocaína

La avioneta fue hallada la tarde del jueves pasado

Una avioneta narco fue encontrada abandonada en una zona rural de la localidad de Curupaity, ubicada en el departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe.

El descubrimiento ocurrió en horas de la tarde del jueves pasado, luego de que el encargado de un campo observara la aeronave en medio de una plantación de trigo. Así, dio aviso a la Policía de Santa Fe.

Minutos después, agentes de la Comisaría Séptima de Arrufó y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron a la zona señalada. Al llegar, constataron la presencia de la avioneta con matrícula CP-3487 y bandera boliviana.

La aeronave tiene bandera boliviana

Personal de Gendarmería Nacional se ocupó de los peritajes correspondientes. El resultado reforzó la principal sospecha: que el avión fue utilizado para transportar droga.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, los perros antinarcóticos marcaron rastros de cocaína en distintos sectores del fuselaje, aunque no encontraron cargamento ni personas al momento de la inspección. La aeronave estaba totalmente abandonada y junto a ella había combustible y ropa. El lugar quedó custodiado.

En el caso intervino inicialmente el fiscal Emiliano Odriozola, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quien posteriormente remitió el caso a la Fiscalía Federal de Rafaela para continuar con las actuaciones al tratarse de un delito federal.

El objetivo de las autoridades es ahora identificar a los responsables del traslado y determinar por qué la aeronave quedó en ese lugar. Hasta el momento, no hay detenidos.

En el transcurso de este año, hubo otros casos similares de avionetas que aparecieron abandonadas en campos de Santa Fe y también en el norte de Buenos Aires, en situaciones relacionadas con traslados ilegales de droga por vía aérea.

Uno de los más recientes tuvo como protagonista a Brian Walter Bilbao, un hombre señalado como uno de los jefes narcos más importantes de Rosario. Su caída se produjo tras un operativo en el que fue detenido llevando casi una tonelada de cocaína.

Brian Bilbao fue detenido cuando circulaba en una camioneta con casi una tonelada de droga

La captura se produjo este mes de noviembre. Bilbao circulaba en una camioneta junto a un cargamento de 956 kilos de droga distribuida en 887 panes, uno de los mayores secuestros registrados en el país.

Las investigaciones federales señalan a Bilbao como líder de una organización que transportaba droga desde Bolivia hacia varias ciudades argentinas, aprovechando el uso de aeronaves con matrícula extranjera que descendían en predios rurales apartados.

El nombre de Bilbao surgió en causas por tráfico de estupefacientes y, desde 2020, figuraba entre los delincuentes más buscados, a tal punto que llegó a ofrecerse una recompensa de 40 millones de pesos por datos sobre su paradero.

Brian Walter Bilbao era uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe y del país

Según la investigación federal, la banda de Bilbao funcionaba con un esquema donde las aeronaves llegaban a campos preparados para recibir los cargamentos. En un caso reciente, una avioneta aterrizó forzadamente en Arequito con bultos de cocaína, en coincidencia con el despliegue policial que terminó con la detención de Bilbao.

Otro antecedente directo ocurrió en Andino, donde la policía interceptó 475 kilos de la misma sustancia. De esos episodios también surgió la participación de pilotos extranjeros y el uso de camionetas para el retiro de la carga desde las pistas rurales.

Parte de la estructura fue desarmada en operativos federales realizados entre 2023 y 2025. Varios miembros recibieron condenas en juicios abreviados, mientras la justicia investiga nuevas conexiones tras el hallazgo de cada avioneta abandonada o cargamento secuestrado.