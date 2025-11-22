Crimen y Justicia

Encontraron otra avioneta abandonada en un campo de Santa Fe: en su interior se detectaron rastros de cocaína

La aeronave, con bandera boliviana, apareció en la localidad de Curupaity, en medio de una plantación de trigo

Guardar
La avioneta fue hallada la
La avioneta fue hallada la tarde del jueves pasado

Una avioneta narco fue encontrada abandonada en una zona rural de la localidad de Curupaity, ubicada en el departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe.

El descubrimiento ocurrió en horas de la tarde del jueves pasado, luego de que el encargado de un campo observara la aeronave en medio de una plantación de trigo. Así, dio aviso a la Policía de Santa Fe.

Minutos después, agentes de la Comisaría Séptima de Arrufó y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron a la zona señalada. Al llegar, constataron la presencia de la avioneta con matrícula CP-3487 y bandera boliviana.

La aeronave tiene bandera boliviana
La aeronave tiene bandera boliviana

Personal de Gendarmería Nacional se ocupó de los peritajes correspondientes. El resultado reforzó la principal sospecha: que el avión fue utilizado para transportar droga.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, los perros antinarcóticos marcaron rastros de cocaína en distintos sectores del fuselaje, aunque no encontraron cargamento ni personas al momento de la inspección. La aeronave estaba totalmente abandonada y junto a ella había combustible y ropa. El lugar quedó custodiado.

En el caso intervino inicialmente el fiscal Emiliano Odriozola, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quien posteriormente remitió el caso a la Fiscalía Federal de Rafaela para continuar con las actuaciones al tratarse de un delito federal.

El objetivo de las autoridades es ahora identificar a los responsables del traslado y determinar por qué la aeronave quedó en ese lugar. Hasta el momento, no hay detenidos.

En el transcurso de este año, hubo otros casos similares de avionetas que aparecieron abandonadas en campos de Santa Fe y también en el norte de Buenos Aires, en situaciones relacionadas con traslados ilegales de droga por vía aérea.

Uno de los más recientes tuvo como protagonista a Brian Walter Bilbao, un hombre señalado como uno de los jefes narcos más importantes de Rosario. Su caída se produjo tras un operativo en el que fue detenido llevando casi una tonelada de cocaína.

Brian Bilbao fue detenido cuando
Brian Bilbao fue detenido cuando circulaba en una camioneta con casi una tonelada de droga

La captura se produjo este mes de noviembre. Bilbao circulaba en una camioneta junto a un cargamento de 956 kilos de droga distribuida en 887 panes, uno de los mayores secuestros registrados en el país.

Las investigaciones federales señalan a Bilbao como líder de una organización que transportaba droga desde Bolivia hacia varias ciudades argentinas, aprovechando el uso de aeronaves con matrícula extranjera que descendían en predios rurales apartados.

El nombre de Bilbao surgió en causas por tráfico de estupefacientes y, desde 2020, figuraba entre los delincuentes más buscados, a tal punto que llegó a ofrecerse una recompensa de 40 millones de pesos por datos sobre su paradero.

Brian Walter Bilbao era uno
Brian Walter Bilbao era uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe y del país

Según la investigación federal, la banda de Bilbao funcionaba con un esquema donde las aeronaves llegaban a campos preparados para recibir los cargamentos. En un caso reciente, una avioneta aterrizó forzadamente en Arequito con bultos de cocaína, en coincidencia con el despliegue policial que terminó con la detención de Bilbao.

Otro antecedente directo ocurrió en Andino, donde la policía interceptó 475 kilos de la misma sustancia. De esos episodios también surgió la participación de pilotos extranjeros y el uso de camionetas para el retiro de la carga desde las pistas rurales.

Parte de la estructura fue desarmada en operativos federales realizados entre 2023 y 2025. Varios miembros recibieron condenas en juicios abreviados, mientras la justicia investiga nuevas conexiones tras el hallazgo de cada avioneta abandonada o cargamento secuestrado.

Temas Relacionados

NarcotráficoCocaínaSanta FeCurupaityAvionetaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Se entregó el acusado de la patada en la cabeza que dejó inconsciente a un adolescente en una cancha de fútbol en Merlo

El imputado, de 27 años, se presentó ante las autoridades tras el allanamiento a su casa y la detención de sus dos hermanos

Se entregó el acusado de

“La casa de los espíritus”: dos pastores evangelistas engañaron a una jubilada en Tucumán y se quedaron con su vivienda

La víctima se había contactado con la pareja de evangelistas porque creía que había “presencias malignas” en su inmueble. Los acusados están detenidos

“La casa de los espíritus”:

Violento asalto a una jubilada de 91 años en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

Ocurrió esta madrugada en una casa de la localidad de Boulogne. Revolvieron toda el lugar durante una hora y se llevaron joyas y los ahorros de la víctima

Violento asalto a una jubilada

Tucumán: murió la nena de 7 años baleada mientras jugaba en el patio de su casa y vecinos incendiaron la casa de los presuntos asesinos

La muerte de Zoe Robledo fue confirmada por su madre luego de que se lo comunicaran autoridades del Hospital de Niños provincial. Durante la madrugada de este sábado, la Policía provincial capturó a los otros dos sospechosos que estaban prófugos y son cuatro los detenidos

Tucumán: murió la nena de

Quién era la persona que fue hallada muerta en medio de la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

Se trata de un cadáver encontrado en Tierra del Fuego. Los exámenes forenses confirmaron su identidad, mientras que siguen buscando a Pedro Kreder y Juana Morales

Quién era la persona que
DEPORTES
Lanús y Atlético Mineiro empatan

Lanús y Atlético Mineiro empatan en Paraguay por la final de la Copa Sudamericana

El particular método que aplicó el Atlético Mineiro de Sampaoli en el saque de la final de la Sudamericana ante Lanús: tiró la pelota al lateral

La ovación de los hinchas del Barcelona a Lionel Messi en el primer partido en el Camp Nou tras las obras

El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

TELESHOW
El tierno mensaje de Lali

El tierno mensaje de Lali Espósito para celebrar el primer libro de su madre: “Te admiro y te agradezco”

El Turco Husaín celebró su cumpleaños junto a figuras de MasterChef Celebrity en una noche a pura diversión

El refugio de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio y su novia: calma y naturaleza al pie de la cordillera

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

INFOBAE AMÉRICA

Los hijos de Bolsonaro acusaron

Los hijos de Bolsonaro acusaron al juez Alexandre de Moraes de querer “matar” al ex presidente brasileño

Jair Bolsonaro admitió que intentó quemar su tobillera electrónica durante su arresto domiciliario

El legado de Ornella Vanoni: una obra de autenticidad y reinvención en la música popular italiana

Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas