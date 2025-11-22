Violento asalto a una jubilada de 91 años en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

El relato de Viviana, la hija de la víctima

Una mujer de 91 años fue víctima de un violento asalto en su casa de la localidad bonaerense de Boulogne, partido de San Isidro, donde delincuentes la sorprendieron mientras dormía, la amordazaron, la ataron y se llevaron sus ahorros.

Según relató Viviana, la hija de la víctima, al canal TN, los ladrones ingresaron a la vivienda esta madrugada alrededor de las 3, después de romper la reja del patio de la propiedad. Luego, fueron directamente hacia el dormitorio de la jubilada y la sorprendieron.

“Le ataron las manos, la amordazaron y revolvieron todo. Se llevaron los pocos ahorros que tenía”, dijo la mujer. Contó que los delincuentes estuvieron cerca de una hora en la casa, revolviendo las pertenencias de la mujer. “Se probaron hasta sus zapatillas. Y como calza 41 se las llevaron”, dijo.

“Mi mamá se pudo desatar, por suerte, y sacarse una cinta negra con la que le habían atado la cara. Después, nos llamó a nosotros, llamamos a la Policía, que ya estuvo acá. Estamos esperando que vengan los peritos, porque si no vienen los peritos, yo no puedo ordenar nada”, agregó la hija, mientras las cámaras mostraban el desorden que dejaron los ladrones en la casa de la jubilada.

En ese sentido, Viviana comentó que como el patio está del lado opuesto al cuarto de su madre, la víctima no pudo escuchar el momento en que rompieron la reja para entrar a la propiedad.

“Nada los detiene. Lamentablemente no, porque no es la primera vez que pasa. Ya habían entrado pateando la puerta. Justamente el día que fueron las elecciones donde ganó el señor (Javier) Milei, también entraron y agregamos rejas por todos lados”, comentó la mujer.

“Apelo a hacerlo público para que esto se termine más rápido, para que vengan más rápido los peritos, para que yo pueda poner en orden la vida de mi madre. A los 91 años no tiene derecho a tener que pasar por todo esto. Y después, para tener donde dormir”, lamentó Viviana.

Así dejaron el dormitorio de la mujer

Detenido por el crimen de la jubilada en San Isidro

Un adolescente de 15 años y miembro de la Banda del Millón fue detenido en las últimas horas acusado del crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, la jubilada de 81 años que fue atada, torturada y asesinada por cuatro asaltantes durante un asalto a su casa de San Isidro.

El arresto se concretó en el marco de una serie de allanamientos coordinados por la Jefatura Departamental de Tigre y el fiscal Patricio Ferrari. Según supo Infobae, los procedimientos se realizaron luego de que se estableciera que el sospechoso -sindicado como uno de los autores materiales del hecho- se estaría ocultando en un departamento en la Bahía de Nordelta.

Su localización fue determinada a partir del análisis de publicaciones realizadas en redes sociales por los integrantes de la banda. En los posteos, los investigadores detectaron que exhibían bienes de alto valor y señalaban, de manera indirecta, los lugares donde se refugiaban antes y después de cometer robos, incluido el caso que terminó con la muerte de la víctima.

Las primeras diligencias llevaron al fiscal a un complejo ubicado en avenida Del Puerto, donde los agentes secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 2008, una pistola Glock calibre .40, municiones, 8,2 gramos de cocaína, diversas joyas y 23.800 dólares en efectivo.

María Susana Rodríguez Iturriaga, la jubilada asesinada en San Isidro

En el lugar fueron detenidos una mujer de 34 años y un hombre de 45, ambos con antecedentes penales. A partir de ellos, fue que la investigación condujo a un segundo domicilio, donde hallaron al sospechoso de 15 años buscado.

Caída de la banda

Por el crimen ya hay cuatro imputados. Dos de ellos, integrantes de la Banda del Millón que impartieron órdenes desde la cárcel: Thiago Sandoval, condenado por asesinar al empresario Jorge de Marco en su casa del barrio Las Lomas de San Isidro, y Hugo Isaías Castillo San Martín, alias “Castillito”, preso por ese mismo episodio y por el robo a Baby Etchecopar.

Además, fueron detenidos en las últimas semanas dos de los cuatro asaltantes: Miguel Ángel Viera, de 47 años, y Julio Emiliano, de 20, quienes horas antes del hecho recibieron una filmación que mostraba cómo era el ingreso a la casa que tenían que asaltar.

El atraco fue planificado, según reconstruyó el fiscal Ferrari, que investiga el caso. La hipótesis se sostiene, entre otras pruebas, con este archivo hallado en los teléfonos de los primeros detenidos.

El cadáver de la víctima fue encontrado a finales del mes pasado por su sobrina, quien relató que su tía estaba atada sobre una silla y con manchas de sangre, producto de los golpes.

Todo ocurrió en una propiedad ubicada en la calle General Justo José de Urquiza al 1100. Su cuerpo fue encontrado tras varios días sin contacto con su familia. El cuerpo tenía signos de violencia y las manos y los pies estaban atados, por lo que el fiscal Patricio Ferrari calificó el expediente bajo el delito de homicidio criminis causa en ocasión de robo.