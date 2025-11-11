Crimen y Justicia

Casi una tonelada de cocaína, el hallazgo tras la caída de uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Brian Bilbao fue capturado tras el aterrizaje en Pergamino de una avioneta que transportaba droga. En el operativo se halló uno de los cargamentos más grandes de la historia

Brian Bilbao tras ser detenido
Brian Bilbao tras ser detenido por Gendarmería

El rosarino Brian Walter Bilbao, uno de los diez delincuentes más buscados de Santa Fe, fue detenido cuando trasladaba casi una tonelada de cocaína en una camioneta. El arresto se realizó tras un seguimiento de la Gendarmería Nacional en la zona de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, momentos después del aterrizaje en Pergamino de una avioneta presuntamente proveniente de Bolivia.

El dato más importante surgió en las últimas horas: el conteo final realizado por los agentes antidrogas determinó que Bilbao llevaba 956,369 kilos de cocaína, distribuidos en 887 panes, según precisaron fuentes del caso a Infobae. El cargamento figura entre los mayores descubiertos en la historia reciente del narcotráfico argentino.

Bilbao -de 47 años y también conocido como “Barba”, “Patoruzec” o “Negro”- era considerado jefe de una organización dedicada a trasladar cocaína desde Bolivia hacia distintas ciudades argentinas. Por eso, existía una recompensa de 40 millones de pesos para quien aportara datos sobre su paradero.

Su nombre tomó notoriedad y comenzó a estar en el radar de las autoridades de Rosario en agosto de 2020, y en octubre de 2023, un operativo bautizado como “Cosecha Blanca” desarticuló gran parte de su red, aunque él logró mantenerse prófugo.

Había una recompensa de $40
Había una recompensa de $40 millones por datos sobre el paradero de Brian Bilbao

Lo mismo había sucedido con su hermano, Waldo Bilbao, quien finalmente fue detenido a mediados de septiembre pasado en un departamento de barrio Martín, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera, mientras se encontraba en la propiedad de su pareja, una mujer que cumple arresto domiciliario.

El secuestro de casi una tonelada remite a dos antecedentes de cargamentos similares o superiores detectados por fuerzas federales en territorio argentino en los últimos años.

El momento de la detención de Waldo Bilbao cuando intentaba escaparse

Uno de los casos más resonantes se produjo en agosto de 2022, cuando la Policía Federal Argentina descubrió 1.658 kilos de cocaína camuflada en alimentos balanceados en un galpón del barrio Empalme Graneros de Rosario.

La banda, liderada por José Daniel Sofía, conocido como “El Tano”, planeaba enviar la droga en contenedores a Dubai, aprovechando la proximidad del Mundial de Qatar.

El galpón de la zona
El galpón de la zona de Empalme Graneros donde se halló la droga

La red criminal había ocultado los panes de cocaína con sellos de marcas de lujo y contaba con conexiones para exportar a otros continentes, según determinó la investigación.

Aquella causa se conoció como “Rosario-Dubai” y derivó en una de las investigaciones más extensas de los últimos años. En diciembre de 2023, Sofía fue condenado a 11 años de prisión junto a otros siete miembros de la organización, entre ellos su hijo Gastón, alías “El Tanito”. En su caso, la pena fue de tres años de ejecución condicional.

José Daniel Sofía
José Daniel Sofía

Los otros condenaron fueron Marco Rodrigo Páez, Lucas Eduardo Hitters, Gabriel Nicolau, Oscar Rossi y Fabio Crucianelli. Nicolau se llevó la pena más dura, con 12 años de rejas. Páez, 10 años; Hitters, ocho, Crucianelli, seis, Rossi, otros siete.

Este expediente, además, reflotó en los medios de comunicación a principios de julio pasado, luego de la detención de Gustavo Alejandro Bruzzone, apuntado en la investigación como colaborador directo de Sofía. Las autoridades lo localizaron en Haedo, después de casi dos años de búsqueda.

El otro antecedente tuvo lugar en julio de 2017, cuando la Gendarmería Nacional secuestró 1.838 kilos de cocaína en Santiago del Estero, en el marco de un operativo bautizado como “Halcón 9”.

Los bolsos con cocaína hallados
Los bolsos con cocaína hallados en Santiago del Estero, en julio de 2017

Los agentes interceptaron a dos hombres mientras levantaban bultos arrojados desde una avioneta que escapó tras arrojar el cargamento en un campo de maíz, en la zona rural de Los Pirpintos.

Al decomisar el contenido del vehículo y posteriormente allanar un depósito cercano, hallaron en total 53 bolsas con la droga.

La droga había sido arrojada
La droga había sido arrojada desde una avioneta en un campo de maíz en la zona rural de Los Pirpintos

Tres años después, en agosto de 2020, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a dos de los principales acusados a 15 años de cárcel y a un tercer implicado a ocho años, además del decomiso de las camionetas utilizadas.

