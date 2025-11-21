Lo balearon en plena calle y quedó detenido porque era buscado por un asesinato ocurrido en Rosario

El joven fue atendido por el personal médico del HECA, pero no sobrevivió a las graves lesiones (X: @MuniRosario)

Todo comenzó con el ingreso de un joven de 22 años al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, luego de que fuera víctima de una balacera en el barrio Bella Vista. No obstante, todo dio un giro al descubrirse que se trataba una persona que era buscada por presuntamente haber sido el autor de un homicidio ocurrido en enero de este año.

El hecho se produjo en la tarde del miércoles, cuando Guillermo Fabián M. fue atacado a tiros en Santa Matilde al 3300. Producto de este ataque, una bala impactó en su pierna derecha, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. Finalmente, tras recibir el alta médica, fue puesto bajo custodia policial.

Según los elementos reunidos por la Policía, los agresores se presentaron en la vivienda del joven, llamaron a la puerta y lo identificaron por su nombre antes de disparar y huir del lugar. En la escena, los peritos forenses recolectaron doce vainas servidas calibre nueve milímetros, lo que dio cuenta de la intensidad del ataque.

En respuesta al ataque, el Comando Radioeléctrico desplegó un operativo que permitió la rápida detención de los dos presuntos autores de la balacera en Dean Funes al 3900. Los arrestados fueron identificados como Ezequiel Maximiliano G., de 31 años, y Leonardo Esteban S., de 33, sobre quien pesaba un pedido de captura previo. Ambos se desplazaban en una motocicleta Kymco 125cc, denunciada como robada el 15 de noviembre en Ovidio Lagos al 2700.

El MPF de Rosario había solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con el sospechoso

Durante el procedimiento, también fue aprehendida Yanina Natalia B., de 30 años, acusada de intentar obstaculizar la labor policial, según consta en la actuación oficial. Además, en un domicilio ubicado a pocos metros, en la misma cuadra de Dean Funes al 3900, los agentes incautaron treinta y cuatro bochitas de marihuana y doscientas de cocaína.

Una vez que recibió el alta médica, el herido fue trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones. De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, por disposición de la fiscal María de los Ángeles Granato, quedó detenido al ser señalado como presunto autor material del asesinato de Emanuel Espeche, de 38 años, quien fue baleado en el cuello el 13 de enero en la intersección de Cerrito y Teniente Agneta, en el Fonavi Parque Oeste.

Al momento de ser ingresado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el personal médico confirmó que contaba con una herida de arma en el cuello. A raíz de la gravedad de la lesión, la víctima tuvo que permanecer intubado hasta el día de su muerte. En total, estuvo dos semanas internado con pronóstico reservado.

De la misma manera, las autoridades reconstruyeron que el presunto autor del crimen se había acercado hacia la víctima para dispararle a corta distancia. Después de haber concretado el ataque, corrió en dirección a una motocicleta que lo esperaba a tan solo unos metros de la escena del crimen. Allí, los peritos forenses secuestraron una vaina servida calibre 9 milímetros.

Ofrecen 16 millones de pesos de recompensa para quien aporte datos por el crimen de Maximiliano Gómez

El joven había salido del trabajo junto a su novia, cuando fue asesinado

La búsqueda de justicia por el asesinato de Maximiliano Gómez en Rosario sumoó un nuevo incentivo, luego de que el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe ofreciera una recompensa de 16 millones de pesos a quienes aporten datos que permitan identificar a los autores del crimen ocurrido el 23 de diciembre de 2021.

El caso, que sigue bajo la dirección de la fiscal Gisela Paolicelli, permanece sin avances significativos en cuanto a detenciones. Para intentar reactivar la causa, las autoridades informaron que “se encuentra vigente recompensa de 16 millones de pesos por datos que puedan aportarse para lograr la identificación de los masculinos mencionados”.

“Por su parte, la identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación”, aclararon. Esta garantía de confidencialidad buscaría alentar a posibles testigos o conocedores de información relevante a presentarse sin temor a represalias.

Para facilitar el acceso a los canales de denuncia, el Ministerio Público puso a disposición varias vías de contacto. Quienes posean datos útiles pueden comunicarse al 911, enviar un correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar o recurrir a las redes sociales de la Fiscalía Regional 2.

Además, existe la posibilidad de acudir personalmente al Centro de Justicia en calle Sarmiento 2850 de Rosario, así como a cualquier sede de las Fiscalías Regionales de la provincia, incluidas las de Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

La recompensa, de 16 millones de pesos, representa uno de los montos más altos ofrecidos en la provincia para esclarecer un homicidio, que se cree que habría sido cometido por error. Según reconstruyeron los investigadores, el joven conducía un Chevrolet Aveo gris, cuando fue interceptado sobre la avenida Circunvalación. No obstante, afirmaron que no tenía problemas personales que hubieran motivado el ataque.