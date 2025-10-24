Buscan identificar a un hombre que asesinó a otro en enero pero aún no tienen datos concretos sobre él

Tras el crimen, el asesino huyó en moto (Foto: Fiscalía Regional 2, MPA)

La investigación por el crimen de un hombre ocurrido en enero de este año en Rosario volvió a tomar relevancia en las últimas horas, luego de que las autoridades provinciales difundieran la foto del presunto asesino, quien aún no pudo ser identificado.

La Fiscalía Regional Segunda hizo pública la imagen del único sospechoso por asesinar de un tiro en el cuello Emanuel Espeche en el barrio Ludueña ubicado al noreste de la ciudad. El registro fue obtenido por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona de Teniente Agneta y Cerrito, donde tuvo lugar el ataque.

Según indicó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el objetivo es avanzar en la causa, por lo que, a partir de esta publicación, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al sospechoso.

De esta manera, indicaron que quien tenga información podrá comunicarse de forma anómica por los canales oficiales, incluyendo el número de emergencias 911, el correo electrónico de la Fiscalía, las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda, el Centro de Justicia Penal de Rosario y las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia de Santa Fe.

El texto difundido por el organismo a través de su página de Facebook comienza apelando al compromiso de la ciudadanía. “Se solicita la colaboración de la población para dar con personas que puedan aportar datos para identificar y/o dar con la persona que se observa en la fotografía, sindicado como autor del hecho de homicidio ocurrido el 13/01/25″.

“Todo aquel que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911, al mail magranato@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, presentarse en el Centro de Justicia, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario; como así también en cualquier sede de Fiscalías Regionales de la Provincia de Santa Fe (Fiscalía Ciudad de Santa Fe sita en Av. General E. López N°3302, Fiscalía en Venado Tuerto, sita en calle Alvear N°675, Fiscalía en Reconquista, sita en calle Iriondo N°553, Fiscalía en Rafaela, sita en calle Necochea N°44)“, añadió el MPA.

El crimen del hombre de 38 años ocurrió el 13 de enero, alrededor de las 20:15, sobre la calle Cerrito, cuando un sicario lo atacó y luego se subió a una moto que lo esperaba en las inmediaciones. De acuerdo con el comunicado, el homicida “se hizo presente en la vía pública, efectuando un disparo de arma hacia la víctima Emanuel Espeche, provocando su fallecimiento“. A casi diez meses del asesinato, la investigación avanza sobre diversas pistas, con el aporte de imágenes y análisis de videos obtenidos en cercanías al lugar del hecho.

La Policía de Rosario detuvo a principio de mes a un joven de 20 años que era buscado desde marzo por un homicidio ocurrido en el barrio Industrial. La captura se concretó a la salida de una fiesta privada, cuando el sospechoso intentaba subir a un vehículo en compañía de una mujer.

La aprehensión fue realizada por la Unidad de Capturas de Alto Perfil de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la coordinación de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, encabezada por el fiscal Patricio Saldutti.

El detenido, identificado como Y. D., tenía una orden de captura vigente por el asesinato de Agustín Gabriel Rosales. El operativo de detención se realizó en la calle Juan José Paso al 5300, al noroeste de Rosario.

Los efectivos, que habían seguido sus movimientos en las inmediaciones, lograron identificarlo. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la PDI y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que determinará su situación procesal.

El crimen por el que era buscado ocurrió la noche del 21 de marzo en French y el pasaje San Gerónimo. Rosales, de 26 años, circulaba por la zona en una moto Honda Wave blanca cuando fue interceptado y atacado a balazos por los ocupantes de un vehículo. Recibió disparos en el tórax, la cadera y la axila derecha. Los agresores huyeron y la víctima fue asistida por personal sanitario del Sistema Integrado de Emergencias, que la trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez aunque falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de las heridas.