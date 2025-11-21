Investigan la sospechosa muerte de un hombre en Chaco que fue encontrado con un disparo en la cabeza

Un hombre de 31 años fue hallado muerto con un disparo en la cabeza junto a su moto en un camino rural en Napenay, provincia del Chaco. El hecho ocurrió en la tarde del jueves y la víctima fue identificada como Facundo Gorzelowski, de 31 años.

El cuerpo fue encontrado aproximadamente a cuatro kilómetros del casco urbano, en una zona vecinal al sur de la Ruta 16, según informaron fuentes policiales a Diario Norte.

La víctima yacía en posición de cúbito dorsal, con las piernas sobre una motocicleta Keller de 110 cc, color gris. De acuerdo con los primeros informes, presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, específicamente un orificio de entrada en la parte posterior del cráneo, sin salida, lo que indica que fue ejecutado desde atrás.

El personal médico que acudió al lugar constató que Gorzelowski ya no presentaba signos vitales.

La División Criminalística y la División de Medicina Legal trabajaron en el lugar de los hechos bajo las directivas de la Fiscalía N° 3 de Sáenz Peña, a cargo de Marcelo Fabián Soto.

El fiscal dispuso las primeras medidas judiciales, entre ellas la intervención de la División Investigaciones y el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Además, se procedió a la incautación de un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 22 mm, con un cargador que contenía siete cartuchos, hallada en la cintura de la víctima, así como su teléfono celular, según informó Opción de Noticias.

La investigación se orienta bajo la hipótesis de un posible homicidio. Las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento del caso mediante la toma de declaraciones a familiares y testigos.

La Policía demoró a un hombre

En este contexto, la Policía demoró a un hombre identificado como M. J., mayor de edad, quien, de acuerdo con manifestaciones de allegados, habría tenido conflictos previos con Gorzelowski.

Mientras tanto, la Fiscalía y las fuerzas policiales continúan con las diligencias para determinar las circunstancias y los responsables del asesinato.

Un chico de 14 años apuñaló y mató a un hombre durante un partido de fútbol en Chaco

Un adolescente de 14 años fue señalado como el presunto autor del homicidio de un hombre de 28 años durante un partido de fútbol barrial en la localidad de Gancedo, en el sudoeste de Chaco. La víctima, identificada como Maximiliano Belizán, falleció tras un paro cardiorrespiratorio.

El episodio se produjo en la tarde del domingo en el barrio 12 de Octubre, donde una disputa en el marco de un encuentro deportivo derivó en una agresión con arma blanca.

Al arribar al lugar, efectivos de la Policía provincial hallaron a Belizán con una herida grave en el tórax. Testigos identificaron como presunto autor del ataque a un adolescente de 14 años, quien fue localizado poco después y trasladado a la comisaría acompañado por su madre, de 33 años, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales a Infobae.

La víctima fue asistida inicialmente en el centro de salud local y luego derivada al hospital 9 de Julio, en Las Breñas, para recibir atención especializada.

El parte médico consignó que Belizán presentaba una herida de aproximadamente cinco centímetros en el hemitórax derecho y un cuadro de shock hipovolémico. Ante la gravedad de la lesión, los médicos dispusieron un nuevo traslado, esta vez al hospital 4 de Junio, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En el lugar de los hechos, los policías secuestraron un cuchillo de fabricación artesanal de unos veinticinco centímetros de longitud, presuntamente utilizado en la agresión.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que dispuso la intervención de la Unidad de Protección Integral (UPI) de Charata y del Juzgado de la Adolescencia, Niñez y Familia N.º 2, cuyas autoridades ordenaron que el menor permaneciera bajo la custodia de sus padres.

La carátula inicial del expediente fue modificada a “Tentativa de Homicidio” tras el segundo traslado hospitalario, pero pasadas las 22 horas, los profesionales del hospital 4 de Junio informaron el deceso de Belizán a raíz de un paro cardiorrespiratorio. A partir de ese momento, la causa pasó a ser investigada como “homicidio” bajo la órbita de la fiscal María Gabriela Anton Rafart, titular de la Fiscalía de Investigación N.º 3 de Charata.