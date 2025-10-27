Un chico de 14 años apuñaló y mató a un hombre durante un partido de fútbol en Chaco

Chaco: un chico de 14 años apuñaló y mató a un hombre durante un partido de fútbol

La localidad de Gancedo, ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de Chaco, fue escenario este domingo de un trágico episodio en el marco de un partido de fútbol, durante el cual un menor de edad apuñaló y mató a un hombre de 28 años. La víctima fue trasladada a dos hospitales, el último en la localidad de Roque Sáenz Peña, donde falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio, según precisaron fuentes policiales consultadas por Infobae.

El hecho ocurrió ayer a la tarde en el barrio 12 de Octubre, en esa localidad chaqueña. La Policía provincial recibió el aviso acerca de una pelea durante un encuentro de fútbol barrial y, al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Maximiliano Belizán con una lesión grave en el tórax provocada por un arma blanca.

En el lugar del hecho, los testigos señalaron como presunto autor del ataque a un chico de 14 años.

Belizán fue trasladado de urgencia, primero al centro de salud local, y más tarde derivada al hospital 9 de Julio, en la localidad de Las Breñas, para recibir atención especializada. El parte médico indicó que la víctima presentaba una herida de aproximadamente cinco centímetros en el hemitórax derecho y estado de shock hipovolémico a raíz de la lesión.

Efectivos policiales identificaron rápidamente al presunto agresor, quien fue localizado y llevado a la comisaría, acompañado por su madre, de 33 años. A raíz de la naturaleza del caso, intervino la Fiscalía en turno, que dispuso la participación de la Unidad de Protección Integral (UPI) de Charata y el Juzgado de la Adolescencia, Niñez y Familia N° 2, cuyas autoridades ordenaron que el menor quedara bajo la custodia de sus padres.

Los policías secuestraron un cuchillo de fabricación artesanal de unos 25 centímetros de longitud, presuntamente utilizado en el hecho, según la información suministrada por fuentes del caso a este medio.

Por la gravedad del cuadro, Belizán fue trasladado nuevamente, esta vez al hospital 4 de Junio, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde la justicia dispuso cambiar la carátula original a “Tentativa de Homicidio”.

Pasadas las 22, los profesionales del centro de salud informaron que Belizán había fallecido tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, por lo cual el expediente ahora es trabajado por la fiscal María Gabriela Anton Rafart, titular de la Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata, bajo la carátula de “homicidio”

La causa continúa bajo investigación, con pericias en curso y seguimiento judicial sobre el accionar del menor involucrado.

Antecedente

Gastón Zárate (NA)

A mediados de agosto, Gastón Zárate, conocido comoel “perejil” del caso Nora Dalmasso, fue detenido en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, acusado de homicidio, tras un violento incidente desencadenado en una cancha de fútbol, a la que Zárate había concurrido con sus hijos de 17 y 15 años.

Todo se desarrolló en el complejo deportivo “El Águila”, ubicado la calle Lamadrid al 1500. El partido reunía a varios jugadores locales, entre quienes se encontraban Zárate y sus hijos adolescentes. La atmósfera habitual cambió cuando se produjo una fuerte disputa entre Zárate y Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años.

La pelea continuó fuera del predio y se intensificó delante de varios testigos y, en el fragor del enfrentamiento, Zárate utilizó un trozo de hierro que halló en el lugar para agredir a Acuña Ustarroz.

La víctima, a los pocos minutos de arribar Servicios de Emergencia, perdió la vida en el lugar a raíz del fuerte golpe.