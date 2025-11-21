Crimen y Justicia

Detuvieron a dos hermanos por la agresión a un chico que recibió una patada en la cabeza durante un partido de fútbol

Los acusados tienen 17 y 29 años. La policía busca a otro de 27, señalado como el autor del golpe que dejó inconsciente a la víctima

Guardar
Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso

Los investigadores del brutal ataque a un adolescente en una canchita de fútbol en Merlo identificaron a los agresores. Se trata de tres hermanos vecinos de la zona: la policía detuvo anoche a dos de ellos y busca a un tercero, quien está acusado de haberle pegado la patada en la cabeza que dejó inconsciente a la víctima.

Según fuentes policiales, el allanamiento se realizó anoche en la casa de los acusados, ubicada en Iberá al 4400, en la localidad de Mariano Acosta. Allí detuvieron a un adolescente de 17 años, señalado por los investigadores como quien se peleó a trompadas con la víctima, y a su hermano César Adrián Alegre, de 29.

Este último está acusado de ser quien instigó la agresión, alentó a sus hermanos a seguir atacando al chico de 16 años y evitó que los demás presentes se involucrara para detener la violencia. De hecho, en el video que registró el hecho se lo observa a César Alegre intimidando al resto para que se mantuvieran al margen, incluso amenazando con sacar un arma: “Si te metés, te doy un corchazo”, se lo escucha decir en un momento.

César Alegre y su hermano
César Alegre y su hermano de 17 años, tras ser detenidos

El tercer hermano, Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, está prófugo y las autoridades lo apuntan como el responsable de la patada que dejó al chico desvanecido.

Las imágenes muestran que, tras una serie de intercambios de golpes, una vez que la víctima fue derribada, este sujeto le propinó la patada en la cabeza cuando ya se encontraba en el suelo. Automáticamente, los agresores se retiraron del lugar con más amenazas para los presentes, mientras que el resto de los chicos que se encontraban allí intentaron asistir al agredido.

El ataque ocurrió el lunes pasado en un complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, sobre Tonelero al 500, en Mariano Acosta. La víctima fue atendida en el hospital Héroes de Malvinas, donde recibió el alta médica horas más tarde y quedó fuera de peligro.

El domicilio de los acusados, en Mariano Acosta

Por el hecho se inició una causa de oficio, en la que intervino inicialmente la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky. El expediente, caratulado como homicidio en grado de tentativa, pasó al fuero de Responsabilidad Penal Juvenil tras el allanamiento y detención del menor de 17 años.

Durante el procedimiento, que fue autorizado por el Juzgado de Garantías N°3 de Morón y ejecutado por efectivos de la Comisaría Sexta de Merlo, se secuestraron las prendas que los imputados llevaban puestas al momento del hecho.

Durante el allanamiento la policía secuestró ropa que vestían los agresores al momento del hecho

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo

Una feroz pelea entre jóvenes ocurrida a la salida de un boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo terminó con dos heridos de arma blanca, caos y sangre en la vereda. Producto de las lesiones cortopunzantes, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el altercado ocurrió en el boliche Ink, localizado sobre avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy.

Según pudo saber este medio, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Así fue la batalla campal afuera de un boliche de Palermo

El video muestra la violencia con la que se enfrentaron ambas bandas, cuando todavía era de noche y mientras algunos automóviles circulaban por la avenida Niceto Vega. En medio del enfrentamiento, un joven fue víctima de un duro castigo por parte de sus adversarios de turno, quienes lo tiraron al asfalto y le propinaron golpes de puño y patadas, a pesar de que se encontraba indefenso en el piso.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita -cuatro varones y una mujer-, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.

La investigación del hecho quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, donde se dispuso que una vez que se tenga diagnóstico de las dos personas hospitalizadas se analizará el temperamento correspondiente para las personas demoradas.

