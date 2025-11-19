Sociedad

Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso y lo dejó inconsciente

El hecho ocurrió en medio de una riña entre dos menores, cuando el agresor, que es mayor de edad, intervino y golpeó violentamente a uno de los involucrados. Hay una investigación de oficio para identificar a los agresores

Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso

Un nuevo episodio de violencia extrema se registró en los últimos días en el partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. En imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observó como una brutal pelea terminó con un adolescente herido de gravedad producto de una pata en la cabeza que recibió cuando estaba en el piso.

El hecho ocurrió en un complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, ubicado en la calle Tonelero al 500, en Mariano Acosta.

En el video al que pudo acceder este medio, se observa como hay dos adolescentes que protagonizan una riña, mientras otro joven amenaza al resto para que no se involucre y hasta amenaza con sacar un arma: “Si te metés, te doy un corchazo”, se escucha decir en un momento.

El joven tuvo que ser
El joven tuvo que ser asistido rápidamente por el resto de los presentes

Tras una serie de intercambios, una vez que uno de los adolescentes fue derribado, este sujeto de unos 27 años golpeó con una patada en la cabeza cuando ya se encontraba en el suelo y dejó inconsciente en el lugar. Automáticamente, los agresores se retiraron del lugar con más amenazas para los presentes, mientras que el resto de los chicos que se encontraban allí intentaron asistir al agredido.

En los intercambios verbales con el resto de los presentes, tanto el mayor como el menor aparentan tener una relación familiar, ya que hace referencia a una antigua pelea. Si bien no está claro, el conflicto vendría de antes por otras disputas.

Según se conoció, el joven agredido fue llevado al hospital Héroes de Malvinas y luego fue dado de alta tras ser asistido. En diálogo con TN, un testigo que presenció el hecho afirmó: "Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y el que estaba peleando con él le pegó una piña“. Además, sostuvieron que el adolescente herido ”está muy golpeado, lo dejaron destrozado".

De acuerdo a lo que informaron medios locales como Primer Plano, las autoridades policiales y judiciales del municipio iniciaron actuaciones de oficio tras la viralización de la filmación, ya que por el momento no hubo una denuncia.

Ahora, el trabajo de las autoridades está dirigido a intentar determinar quién es el mayor que pegó la patada y que podría enfrentar cargos. Interviene la UFI N°$ a cargo de la fiscal Salevsky.

El de pantalón celeste fue
El de pantalón celeste fue identificado como el agresor de la patada a la cabeza

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo

Una feroz pelea entre jóvenes ocurrida a la salida de un boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo terminó con dos heridos de arma blanca, caos y sangre en la vereda. Producto de las lesiones cortopunzantes, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el altercado ocurrió en el boliche Ink, localizado sobre avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy.

Según pudo saber este medio, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Así fue la batalla campal afuera de un boliche de Palermo

El video muestra la violencia con la que se enfrentaron ambas bandas, cuando todavía era de noche y mientras algunos automóviles circulaban por la avenida Niceto Vega. En medio del enfrentamiento, un joven fue víctima de un duro castigo por parte de sus adversarios de turno, quienes lo tiraron al asfalto y le propinaron golpes de puño y patadas, a pesar de que se encontraba indefenso en el piso.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita -cuatro varones y una mujer-, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.

La investigación del hecho quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, donde se dispuso que una vez que se tenga diagnóstico de las dos personas hospitalizadas se analizará el temperamento correspondiente para las personas demoradas.

