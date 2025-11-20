Crimen y Justicia

Video: así la Policía redujo con una Taser a un hombre que disparaba desde un balcón en Boedo

El tirador, de nacionalidad china y 39 años, fue inmovilizado en medio de un amplio operativo y trasladado por el SAME por “excitación psicomotriz”

El hombre fue reducido en un operativo de la Policía de la Ciudad

En un operativo que alteró la tranquilidad de Boedo, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 39 años y nacionalidad china, quien realizaba disparos desde el balcón de su vivienda en la calle Las Casas al 4100, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Según informaron, los agentes emplearon una pistola Taser para inmovilizar al sospechoso, logrando así reducir al individuo sin causar lesiones.

El incidente comenzó cuando una patrulla de la Comisaría Vecinal 5 B acudió tras recibir un llamado al 911 por detonaciones.

El ciudadano chino detenido en
El ciudadano chino detenido en Boedo por disparar con un pistolón

Al llegar, los efectivos observaron que el hombre disparaba con un pistolón desde el balcón y rechazaba comunicarse con las autoridades. Ante esta actitud, de acuerdo con los datos aportados a este medio, se montó un perímetro de seguridad en la cuadra, se desvió el tránsito y se notificó al sistema judicial.

El personal del Departamento de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) intervino tras la orden judicial. Un negociador llegó a la escena, acompañado de equipos médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), preparados para cualquier contingencia.

Al no prosperar la comunicación, y frente a la hostilidad del implicado, los efectivos ingresaron al domicilio utilizando la pistola Taser como medida de control, según detallaron las fuentes.

Dentro de la casa también
Dentro de la casa también había municiones

Una vez reducido, el SAME asistió al hombre, quien fue trasladado al Hospital Peña bajo diagnóstico de “excitación psicomotriz”. Los registros policiales consignaron el secuestro de armas y municiones: un revólver largo, un pistolón, una pistola de aire comprimido, un cargador de pistola semiautomática y ocho vainas servidas de calibre 9 milímetros, dando cuenta del alto riesgo representado durante el episodio.

El pistolón usado por el
El pistolón usado por el ciudadano chino detenido en Boedo y un revólver que también fue secuestrado

La investigación judicial lleva la carátula de “abuso de armas”, en tanto se esclarecen detalles sobre las motivaciones del hombre, cuya identidad no fue revelada hasta el momento. Infobae consignó que la intervención de la Policía de la Ciudad permitió asegurar tanto a los habitantes del edificio como a los transeúntes, sin que se registraran heridos adicionales.

De acuerdo con los procedimientos habituales de la Justicia porteña, el uso de la pistola Taser se aplicó como acción táctica para evitar un desenlace violento y garantizar la reducción del acusado, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales tras su evaluación médica.

Antecedente en Villa Lugano

Un hombre de 33 años y nacionalidad boliviana, que empuñaba un cuchillo y amenazaba a los vecinos de Villa Lugano, fue reducido por la Policía de la Ciudad con una pistola Taser, tras negarse a deponer su actitud, indicaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió a mediados de junio, en la intersección de la avenida Larrazábal y la calle Barros Pazos, donde personal del Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) acudió en apoyo tras una alerta emitida por efectivos de la zona, añadieron las fuentes.

Al llegar, los oficiales constataron que el hombre seguía empuñando el arma blanca y se mostraba hostil, sin responder a las advertencias de los efectivos. Ante el riesgo inminente, según comunicaron, los uniformados hicieron uso de un Dispositivo Electrónico de Inmovilización Momentánea (DEIM), logrando inmovilizarlo y desarmarlo sin que resultaran personas heridas.

